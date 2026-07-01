أبلغ جيل الطفرة السكانية عن عادات أفضل للبراز من جيل الألفية – ولكن هناك بعض المطبوعات الدقيقة التي لا يمكن التخلص منها

خذوا هذا يا جيل الألفية: جيل الطفرة السكانية يفوز في حروب الحمامات، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالانتظام. وفقًا لتقرير استطلاع أجرته مؤسسة “هيلث لاين” عام 2026، أفاد ما يقرب من 87% من جيل الطفرة السكانية أنهم يتحركون أمعائهم مرة واحدة على الأقل يوميًا، مقارنة بحوالي 82% من جيل الألفية. علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 6% من جيل طفرة المواليد مقارنة بجيل الألفية وصفوا برازهم بأنه طبيعي. (ومع ذلك، أشار الاستطلاع أيضًا إلى أن جيل الطفرة السكانية هم أكثر عرضة من أي جيل آخر للإصابة بأمراض الأمعاء أو عدم تحمل الطعام).

هل هذا النوع من الحديث عن المرحاض مهم حقًا؟ هل هناك حقًا أي معنى لعدد المرات التي يجب أن تتبرز فيها؟ نعم، ولكن يمكن أن يختلف التكرار بين الأفراد، مما يجعل الاتساق أكثر أهمية من عدد المرات التي تذهب فيها إلى استراحة طويلة للذهاب إلى المرحاض. وقالت الدكتورة إيفا الشيخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، لهنري فورد هيلث: “عادة، نقول إن الانتظام هو أي شيء من ثلاث حركات أمعاء يوميًا إلى واحدة كل ثلاثة أيام”.

في الأساس، كلمة “العادية” هي المفتاح لأنك تريد أن تكون في دورة “رقم اثنين” روتينية إلى حد ما. كشفت دراسة أجريت عام 2016 في علم الأورام الجزيئي والسريري أن حركات الأمعاء النادرة يمكن أن تسبب كميات مفرطة من الإجهاد التأكسدي، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة ونتائج أخرى تهدد الحياة.