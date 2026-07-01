أبلغ جيل الطفرة السكانية عن عادات أفضل للبراز من جيل الألفية – ولكن هناك بعض المطبوعات الدقيقة التي لا يمكن التخلص منها

خذوا هذا يا جيل الألفية: جيل الطفرة السكانية يفوز في حروب الحمامات، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالانتظام. وفقًا لتقرير استطلاع أجرته مؤسسة “هيلث لاين” عام 2026، أفاد ما يقرب من 87% من جيل الطفرة السكانية أنهم يتحركون أمعائهم مرة واحدة على الأقل يوميًا، مقارنة بحوالي 82% من جيل الألفية. علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 6% من جيل طفرة المواليد مقارنة بجيل الألفية وصفوا برازهم بأنه طبيعي. (ومع ذلك، أشار الاستطلاع أيضًا إلى أن جيل الطفرة السكانية هم أكثر عرضة من أي جيل آخر للإصابة بأمراض الأمعاء أو عدم تحمل الطعام).
هل هذا النوع من الحديث عن المرحاض مهم حقًا؟ هل هناك حقًا أي معنى لعدد المرات التي يجب أن تتبرز فيها؟ نعم، ولكن يمكن أن يختلف التكرار بين الأفراد، مما يجعل الاتساق أكثر أهمية من عدد المرات التي تذهب فيها إلى استراحة طويلة للذهاب إلى المرحاض. وقالت الدكتورة إيفا الشيخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، لهنري فورد هيلث: “عادة، نقول إن الانتظام هو أي شيء من ثلاث حركات أمعاء يوميًا إلى واحدة كل ثلاثة أيام”.
في الأساس، كلمة “العادية” هي المفتاح لأنك تريد أن تكون في دورة “رقم اثنين” روتينية إلى حد ما. كشفت دراسة أجريت عام 2016 في علم الأورام الجزيئي والسريري أن حركات الأمعاء النادرة يمكن أن تسبب كميات مفرطة من الإجهاد التأكسدي، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة ونتائج أخرى تهدد الحياة.
ياي لأمعاء جيل الطفرة السكانية (ولكن مع تحذير)
وجدت مراجعة أجريت عام 2024 في مجلة Cell Reports Medicine وجود علاقة بين مدى انتظام الشخص ومدى احتمال تشخيص إصابة الشخص باضطراب في الكلى أو ظهور أعراض الخرف، من بين حالات أخرى. “إذا ظل البراز لفترة طويلة في الأمعاء، فإن الميكروبات تستخدم كل الألياف الغذائية المتاحة”، كما يقول المؤلف الرئيسي يوهانس جونسون مارتينيز، مضيفًا أن التأثير النهائي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج سموم قادرة على التسبب في أمراض مزمنة (عبر ISB Science).
كما ذكرنا سابقًا، أظهر استطلاع Healthline أن جيل الطفرة السكانية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأمعاء أو عدم تحمل الطعام. وهذا يعني أن جيل طفرة المواليد بحاجة إلى توخي الحذر، لأن كلتا الحالتين يمكن أن تتداخل مع إنتاج البراز الصحي. يمكن أن يؤدي مرض القولون العصبي إلى مشاكل في المعدة مثل الإسهال. يمكن أن يؤدي عدم تحمل الطعام إلى نفس المشكلات.
بعض أفضل الممارسات للحفاظ على البراز الطبيعي يأتي في جدول زمني يمكن التنبؤ به تشمل البقاء رطبًا وضمان تناول كمية كافية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. بالإضافة إلى ذلك، إعطاء الأولوية للحركة: وجدت مراجعة عام 2019 في المجلة الاسكندنافية لأمراض الجهاز الهضمي أنه يمكن استخدام التمارين الرياضية لتقليل نوبات الإمساك. يمكنك أيضًا تجربة بعض هذه التمارين للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS).