أبواب الحظيرة: خالدة ، عصرية أو تدمر قيمة إعادة بيع منزلك؟

كانت أبواب الحظيرة عبارة عن قطعة تصميم رائعة خلال اتجاه المزرعة الحديث الشهير للغاية من عام 2015 إلى أوائل 2020. لكن هل تخرج أبواب الحظيرة المنزلق الآن؟ بمجرد حبيبي Instagram ، يتم انتقاد هذه الأزلق الريفي بسبب افتقارها إلى الخصوصية والحيوية الريفية المتأخرة ، لكن الإصدارات المحدثة مثل Glass Barn Doors تتزايد في شعبية ، وتعزيز النداء ، وربما زيادة قيم المنازل. في الواقع ، وفقًا لمسح أجرته سوق Data Insights ، تقدر قيمة سوق Barn Door Sliding Residential بمبلغ 245 مليون دولار في الوقت الحالي ومن المتوقع أن ينمو بشكل مطرد خلال السنوات القليلة المقبلة – أدلة واضحة على أن أبواب الحظيرة تتطور ، وليس التلاشي. مع استمرار تحديثات التصميم وطلب المستهلك في الصعود ، لا تزال هذه الأبواب في الأناقة ، وعند القيام بها بشكل صحيح ، يمكن أن تضيف هذا المزيج من السحر والوظائف التي يبحث عنها مشتريو الوظائف. وفي الحقيقة ، إذا كان أصحاب المنازل على استعداد لدفع المزيد مقابل مساحة مع أبواب حظيرة أنيقة ، فإن هذا يخبرنا بشيء واحد: إنهم لا يؤذون قيمة منزلك – على الأرجح يساعدونه.

تضيف أبواب الحظيرة المنزلق حلًا مطلوبًا إلى حد كبير وتوفير المساحة للمداخل أثناء غرس لمسة من السحر الريفي إلى أي غرفة. أكبر ميزة يمنحونها للمساحة هي ذلك بالضبط – مساحة أكبر. نظرًا لأن أبواب الحظيرة لا تتأرجح ، ولكنها تنزلق على المسار بدلاً من ذلك ، فهي تحرر المنطقة التي عادة ما يتم حظرها بواسطة الباب التقليدي. هذه الحقيقة تجعلهم الحل الأمثل لأولئك في المنازل الأصغر الذين هم على لقطات مربعة. ولهذا السبب ، فإن العديد من الأماكن في المنزل مثالية لأبواب الحظيرة ، سواء كانت دخول حمام رئيسي أو مخزن أو مكتب أو حتى غرفة مغسلة. كما أنها تضيف براعة إلى أي تصميم من خلال إعطاء خيار إنشاء خطة أرضية مفتوحة أو إنشاء غرف مقسمة.