أبواب الدش المحورية مقابل أبواب الدش المفصلية: ما هو الخيار الأفضل لحمامك؟

إعادة تصميم الحمام الخاص بك هذا العام؟ لا تقلل من أهمية اختيار الباب المثالي للاستحمام. إنه أمر حيوي ليس فقط من أجل الراحة وسهولة الاستخدام كل يوم، ولكن أيضًا من أجل المظهر العام والجمال البصري لحمامك.

يحظى أسلوبان بشعبية خاصة هذه الأيام: أبواب الدش الزجاجية المحورية والمفصلية. إنها تبدو متشابهة، ولكن لا تخطئ، في الواقع هناك اختلافات مهمة. على الرغم من أن كلا التصميمين يتميزان بمفصلات، إلا أن الأبواب المحورية تحتوي عليها في الأعلى والأسفل. عندما تفتح هذا النمط من باب الدش، فإن جزءًا من اللوحة يدور نحو الداخل في مساحة الدش، ومن هنا الاسم. على النقيض من ذلك، تحتوي الأبواب المفصلية – المعروفة أيضًا بأبواب الدش المتأرجحة – على مفصل واحد أو اثنين على جوانبها. إنها تتأرجح مفتوحة في اتجاه واحد أو كلا الاتجاهين وتتطلب مساحة مفتوحة أكبر حول الدش.

يعتمد الاختيار بين أبواب الدش المحورية مقابل أبواب الدش المفصلية إلى حد كبير على حجم حمامك وأولوياتك الشخصية. نظرًا لأن الأبواب المحورية مصممة لتبرز داخل الدش الخاص بك، فهي خيار رائع لتحرير مساحة أرضية قيمة في الحمامات الضيقة. من ناحية أخرى، تتطلب الأبواب المفصلية مزيدًا من الخلوص لفتحها بالكامل. تميل إلى العمل بشكل أفضل في الحمامات الكبيرة أو المساحات المصممة لاستيعاب أدوات الوصول مثل الكراسي المتحركة. يوفر كلا طرازي أبواب الدش مظهرًا فاخرًا ومعاصرًا، على الرغم من أن الأبواب المحورية غالبًا ما يُنظر إليها على أنها أكثر أناقة ومعمارية.