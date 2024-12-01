أتشيوا الثمين عند العقبة الأخيرة يجب عليه اجتيازها للعودة إلى تشكيلة نيكس

تشارلوت، كارولاينا الشمالية – بعد ستة أسابيع من تعرض بريشوس أتشيوا للرف بسبب إجهاد في أوتار الركبة، كسر النسخ الاحتياطي صمته وكشف عن العقبة الأخيرة قبل عودته التي طال انتظارها.

وقال أتشيوا بعد حصوله على لقبه التاسع عشر على التوالي في فوز نيكس على هورنتس يوم الجمعة: “أحتاج إلى الوصول إلى هذه النقطة حيث أستطيع بناء الثقة بنفسي مرة أخرى”. “أنا لاعب متفجر. لكي أتمكن من الانفجار، يجب علي بناء تلك الثقة.

وقال أتشيوا، الذي تم استبعاده من مباراة الأحد ضد نيو أورليانز، إنه لا يعرف متى سيحدث ذلك، لكنه يمارس الاتصال الكامل ويظل “يومًا بعد يوم”.

وبعد يوم الأحد، سيلعب نيكس على أرضه الثلاثاء (أورلاندو)، والخميس (شارلوت)، والسبت (ديترويت).

وقال أتشيوا: “بمجرد أن أصل إلى تلك النقطة التي أشعر فيها بأنني الشخص الأمثل للعب، سأكون هناك للعب”.

استغرق التعافي وقتًا أطول مما أشار إليه نيكس في الأصل.

عانى أتشيوا (25 عامًا) من الإجهاد في نهائيات الموسم التحضيري يوم 18 أكتوبر، وتم منحه فترة “من 2 إلى 4 أسابيع” قبل إعادة التقييم.

كان هذا هو التحديث الرسمي الوحيد أو الجدول الزمني الذي قدمه نيكس حتى قال المدرب توم ثيبودو إن أتشيوا حصل على تصريح للتدرب خلال رحلة الطريق الأسبوع الماضي.

قال أتشيوا: “أعني أنها كانت عملية طويلة جدًا”. “انها صعبة أوخشنة. سيرغب أي لاعب في اللعب هناك، خاصة رؤية اللعبة ومعرفة أن هناك أشياء ربما يمكنك القيام بها هناك. هذا هو الجزء الأصعب من هذا.”

في غياب أتشيوا، استخدم نيكس (11-8) في الغالب تناوب ثمانية لاعبين اعتمد بشكل كبير على اللاعبين الأساسيين مع جيريكو سيمز كاحتياطي وحيد في الساحة الأمامية.

يتمتع أتشيوا بقوة هجومية أكثر من كونه مركزًا مركزيًا، وعلى عكس سيمز، يكتسب الثقة من ثيبودو ليكون في نفس تشكيلة كارل أنتوني تاونز.

قد يساعد وجوده في حل المشكلات الصارخة التي تحمي الحافة والتي تحدث مع المدن في المركز.

قاد أتشيوا فريق نيكس الموسم الماضي بمعدل كتل لكل 36 دقيقة عند 1.7 – وهو أعلى من متوسطات ميتشل روبنسون أو أشعيا هارتنشتاين.

كان أتشيوا، الذي يمكنه أيضًا إسقاط رمية ثلاثية عرضية، أحد أفضل لاعبي نيكس في فترة ما قبل الموسم قبل إصابته.

وقال أتشيوا: “أعتقد أن إحدى أكبر مواهبي هي التنوع الدفاعي، والقدرة على حراسة مواقع متعددة من 1 إلى 5”. “بالنسبة لي، بالعودة إلى الوراء، ربما نكون بالفعل أفضل هجوم في الدوري في الوقت الحالي. فكيف يمكنني أن أضيف إلى الفريق من الناحية الدفاعية وأكون قادرًا على جعلنا من النخبة في هذا الجانب؟ أعتقد أن لدينا القدرة على أن نكون من النخبة دفاعيًا.”

دخل نيكس عطلة نهاية الأسبوع في المركز 24 في التصنيف الدفاعي، وفقًا لموقع NBA.com، والذي سيكون أسوأ نهاية منذ تولى ثيبودو مسؤولية الفريق.

يفتخر سيمز بأعلى تصنيف دفاعي فردي للفريق، وهو دليل على قدرته على الحراسة في محيط الملعب، وعلى الأقل جزئيًا لأنه لم يشارك الملعب أبدًا مع تاونز.

ومع ذلك، من الناحية الهجومية، تقتصر لعبة Sims حصريًا على الفحص والتغميس.

قال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مؤخرًا إنه قادر على فعل المزيد، لكنه يدرك أن هذا ليس دوره.

“عندما كبرت، قمت بأشياء مختلفة. قال سيمز: “أنا لاعب كرة سلة محترف وأعتقد أن هذا ما يميل الناس إلى نسيانه”. “يمكن للاعبين القيام بأشياء معينة ربما لا يتعرضون لها كثيرًا طوال المباراة لأن هذا ليس دورهم في ذلك الوقت. هذا كل ما في الأمر.

“من الواضح أن هجومنا جيد بالفعل، لذلك عندما أتيت، عقليتي هي العمل بأقصى ما أستطيع والتحقق من جميع المربعات وإسقاط مهامي وما إلى ذلك، سواء كان ذلك دفاعيًا أو فتح اللاعبين،” سيمز وأضاف. “أحب أن أضع شاشات صلبة لـ (برونسون) عندما يكون في اللعبة.”

أصبح كل من Achiuwa و Sims وكيلين مجانيين بعد الموسم.