أثاث غرفة النوم الذي ينتمي إلى حديقتك أو سقيفتك

يمكن أن يكون وضع النباتات في أصصها وإعادة زرعها والعناية بها عملاً محببًا تمامًا. إذا كانت منطقة عملك تبدو وكأنها انفجار في التربة وكنت تقضي وقتًا أطول في البحث عن الأدوات والمزارعين المناسبين بدلاً من الاعتناء بالنباتات نفسها، فقد يكون الوقت قد حان لترقية محطة التأصيص الخاصة بك. تعتبر محطة التأصيص ميزة خارجية تجعل حياة كل بستاني أسهل. تخيل أن لديك منطقة منظمة، حيث تكون جميع أدواتك في متناول اليد، ومساحة عمل واضحة حيث يمكنك الجلوس أثناء العناية بنباتاتك الحلوة. قد تعتقد أن إعدادًا كهذا يكلف الكثير من المال أو ربما لا تعرف حتى من أين تبدأ. ولكن مع القليل من الإبداع، يمكنك إنشاء محطة تأصيص جديدة عن طريق إعادة استخدام قطعة أثاث ربما كانت موجودة في غرفة نومك من قبل – منضدة زينة قديمة.

يعد إعادة تدوير منضدة قديمة وتحويلها إلى محطة تأصيص بمثابة أداة رائعة يمكنك صنعها بنفسك للحفاظ على تنظيم جميع أساسيات البستنة الخاصة بك ويكون الأمر منطقيًا تمامًا عندما تفكر في ما هو مشترك بينها. عادةً ما تحتوي المغاسل على سطح طاولة مسطح جميل، حيث ستحتاج إلى توزيع جميع الإمدادات. تأتي مستحضرات التجميل أيضًا مع الكثير من الأدراج أو الرفوف المدمجة للتخزين، بحيث يمكن تنظيم جميع أدواتك ويمكن الوصول إليها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديك مكان للجلوس أثناء العمل (أخبر قدميك أننا نرحب بك). كمكافأة، يمكنك العثور على مستحضرات تجميل قديمة في متاجر السلع المستعملة أو في ساحات البيع أو حتى على جانب الطريق مجانًا – إذا كنت محظوظًا. مع القليل من دهن الكوع، سوف تقوم بوضع الأصيص وإعادة وضعه بسهولة في أي وقت من الأوقات.