أثار فوز فريق Dodgers World Series حالة من الفوضى في شوارع لوس أنجلوس، حيث قامت الشرطة بنشر الغاز المسيل للدموع بعد تعرضها للألعاب النارية

اجتاح مشجعو فريق دودجرز غير المنتظمين شوارع لوس أنجلوس للاحتفال بلقب الفريق الثاني على التوالي في بطولة العالم في وقت مبكر من صباح الأحد بينما تعرض ضباط الشرطة “للألعاب النارية والزجاجات ذات الحجم الصناعي”.

تجمع الآلاف من Angelenos في جميع أنحاء المدينة بعد أن انتزع فريق Dodgers فوزهم المثير الإضافي 5-4 في اللعبة 7 على Toronto Blue Jays.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن الشرطة اضطرت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وأسلحة أقل فتكا بمجرد تصعيد المحتفلين الصاخبين احتفالاتهم.

تم الإعلان عن “أمر التفريق” في وسط مدينة لوس أنجلوس حوالي الساعة 12:30 صباحًا عندما قالت الشرطة إن ضباطها تعرضوا للضرب بالألعاب النارية والزجاجات.

تم إطلاق الألعاب النارية الكبيرة أيضًا على حشد كبير من الأشخاص والضباط الذين كانوا يتحكمون في الحشود بالقرب من Sunset Blvd وEcho Park، على بعد بنايات من ملعب Dodger.

تم منح رجال الشرطة الضوء الأخضر لاستخدام ذخائر أقل فتكا لتفريق الحشود التي فشلت في الاستماع إلى الأوامر الشفهية.

وقالت الشرطة إن حشدًا كبيرًا من الناس في منطقة وسط المدينة قاموا بتخريب سيارة ذاتية القيادة.

واحتلت عدة سيارات تقاطعًا في حي باكويما، وقامت بعمل الكعك والحرق، مما أدى إلى خلق دخان لإثارة الحشد الذي تجمع، وفقًا للقطات من KTLA.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن الشرطة أن ما يقرب من 350 إلى 400 شخص كانوا عند التقاطع.

وشجعت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، السكان على الاستمتاع بالفوز، لكنها أدانت الاحتفالات العنيفة.

وكتب باس على قناة X: “مرة أخرى، أظهرنا للعالم أن لوس أنجلوس هي مدينة الأبطال. احتفلوا بأمان ومسؤولية الليلة، يا مشجعي دودجرز. شرطة لوس أنجلوس في حالة تأهب قصوى وتنسق مع سلطات إنفاذ القانون الإقليمية. لن يكون هناك تسامح مع أي شخص يحاول الاستفادة من هذا الفوز”.

خلال احتفال العام الماضي، قام أحد مشجعي دودجرز البالغ من العمر 25 عامًا بتفجير يده جزئيًا بألعاب نارية بعد إشعال الألعاب النارية.

انفجرت الألعاب النارية في يديه قبل أن يتمكن من وضعها والابتعاد، مما أدى إلى تغطيته بالدخان وتناثر الشرر والدماء عبر الشارع.

وظلت الاحتفالات الأخرى في جميع أنحاء المدينة سلمية، حيث ارتدى المشجعون المبتهجون معدات دودجرز، وهم يهتفون ويرقصون في الشوارع.

قام أحد أصحاب الكلاب برفع كلبه، وهو من مشجعي دودجرز المزعومين، واحتفل مع متعصبين آخرين في أتلانتيك بوليفارد.

قال المالك إيدي لـ KTLA بينما كان يحمل كلبه بيبلز بينما انفجرت الألعاب النارية في سماء المنطقة: “لقد كانت تنتظر هذا اليوم”. “لقد استحقينا ذلك. لقد قاتلنا من أجل ذلك.

وقال إيدي: “كان لدى تورونتو فريق عظيم، لكننا الأعظم”.

وقال ستيفن جوميز، أحد مشجعي فريق دودجر، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: “الأمر جنوني هنا، من الخلف إلى الخلف”. “لوس أنجلوس لا تستسلم أبدًا يا رجل. كما قال كوبي، المهمة لم تنته بعد.”

قال جوميز: “هذه لوس أنجلوس. نحن نحب أن نجتمع معًا كمجتمع”.

قدم الرئيس دونالد ترامب التهنئة لأبطال بطولة العالم ووجه دعوة لزيارة البيت الأبيض في واشنطن العاصمة.

وكتب على موقع Truth Social: “تهانينا لفريق LA Dodgers، المباراة التي فاز بها الأبطال المذهلون! لم تكن مجموعة أقل من الرجال لتتمكن من الفوز بتلك المباراة، أو المباراة السادسة، في هذا الشأن. لقد نجح العديد من النجوم في تحقيق ذلك. وأيضًا، تهانينا للملكية. يا له من عمل رائع قاموا به. أراكم جميعًا في البيت الأبيض!!! الرئيس دونالد جيه ترامب”.

أصبح فريق دودجرز هو الفريق الرابع عشر الذي يفوز ببطولة العالم مرتين متتاليتين، والأول منذ فوز فريق نيويورك يانكيز بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 1998 و2000.

وقال ماجيك جونسون، المالك المشارك لفريق دودجرز وأسطورة الدوري الاميركي للمحترفين، إن الفوز كان أكبر من الفريق.

قال ماجيك جونسون، المالك المشارك لفريق دودجرز ولاعب كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لشبكة سي بي إس لوس أنجلوس: “مع حرائق الغابات، كنا بحاجة إلى هذا أيضًا”. “هذا (يساعد) على تقريب مدينتنا من بعضها البعض.”

سوف يطير فريق دودجرز من تورونتو إلى لوس أنجلوس يوم الأحد وستستعد المدينة لاستعراضها الثاني في العام الماضي.

تم تحديد موعد لاستعراض الأبطال يوم الاثنين وسيقام في وسط مدينة لوس أنجلوس جنبًا إلى جنب مع احتفال بتذكرة في ملعب دودجر، حسبما أعلن الفريق بعد الفوز.