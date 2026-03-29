أثبتت أريزونا أنها جيدة جدًا بالنسبة لبوردو للوصول إلى النهائي الرابع الأول منذ 25 عامًا

سان خوسيه ، كاليفورنيا – عادت أريزونا إلى النهائي الرابع للمرة الأولى منذ 25 عامًا بعد أن حصل Wildcats المصنف الأول على 20 نقطة من الطالب الجديد Koa Peat ليهزم بوردو 79-64 في نهائي المنطقة الغربية لبطولة NCAA مساء السبت.

بعد سنوات من خيبة الأمل في شهر مارس، أعاد المدرب تومي لويد أريزونا (36-2) إلى كونها منافسة على البطولة بفضل فئة الطلاب الجدد الموهوبة بقيادة بيت لتتماشى مع قدامى المحاربين مثل أفضل 12 لاعبًا في العام جادين برادلي.

أظهر Wildcats أنهم قادرون على الفوز بأي أسلوب تقريبًا.

لقد استخدموا أداءً لا تشوبه شائبة تقريبًا في الهجوم للتغلب على أركنساس في Sweet 16 ثم أغلقوا إحدى أكثر الهجمات كفاءة في البلاد ضد بوردو المصنف الثاني (30-9).

أحبطت أريزونا صاحب الرقم القياسي في NCAA في التمريرات الحاسمة، برادين سميث، ومنعت زملائه من كبار السن لمدة أربع سنوات تري كوفمان رين وفليتشر لوير من الدخول في الإيقاع.

احتفظ بوردو بثاني أدنى مجموع نقاط له هذا الموسم وسدد 38٪ فقط من الملعب.

استخدمت أريزونا التقدم 16-3 في وقت مبكر من الشوط الثاني لمحو عجز سبع نقاط في الشوط الأول وتقدم بست نقاط على مؤشر ثلاثي من أنتوني ديل أورسو.

ظلت Wildcats مسيطرة من هناك.

سجل برايدن بوريس رمية ثلاثية، وبعد دوران سميث، سدد إيفان خارشينكوف ركلة ركنية ليتقدم بفارق 11 نقطة.