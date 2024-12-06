أثبتت مكالمة دان كامبل ليونز الرابعة خطأ الجميع، بما في ذلك كيرك هيربستريت

أظهر دان كامبل، مدرب منتخب الأسود، أنه لا يخشى اتخاذ القرار الشجاع، حتى عندما تكون فكرة لا تحظى بشعبية.

في وقت متأخر من المباراة مع تعادل Packers and Lions عند 31 ، قام كامبل بالاتصال بالمركز الرابع والبوصة في Green Bay 21 قبل 43 ثانية من نهاية المباراة.

لقد كانت دعوة صعبة وجريئة لكامبل بعد أن بدا لأول مرة أن جيك بيتس سيدخل إلى الملعب لمحاولة تسجيل هدف ميداني.

“(دان كامبل) متشوق للقيام بذلك. قال كيرك هيربستريت في بث Prime Video: “لكن من الواضح أنه يجب عليه أن يسدد هذا الهدف الميداني ليفوز بهذه المباراة، على الأقل يتقدم هنا بثلاثة أهداف”.

لكن جاريد جوف ظل في الملعب حيث حاول الأسود التحويل الرابع لأسفل.

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أتى القرار بثماره – على الرغم من أنه كان أكبر بكثير مما كان يود كامبل – حيث تشابكت قدم جوف عندما سلم الكرة إلى ديفيد مونتغمري، الذي استولى في النهاية على الكرة فوق الخط لمسافة 7 ياردات وأول هبوط.

قال جوف: “لقد تعثرت هناك قليلاً”. “إنه شعور سيء عندما تكون لاعب وسط.”

يضمن ذلك أن يتمكن الأسود من محاولة تسجيل هدف ميداني دون إعادة الكرة إلى باكرز، وسدد بيتس ركلة الفوز في المباراة الثالثة هذا الموسم.

وقال كامبل الذي تقدم بالمركز الرابع بفارق خمس مرات وفشل في التسجيل مرة واحدة فقط: “شعرت أننا بحاجة إلى إنهاء الأمر بالهجوم”. “لم أكن أرغب في إعادة الكرة وأعتقد أنه يمكننا تحويلها. أنا أثق في الخط O. أنا أثق في ديفيد.”

تمكنت ديترويت من تحقيق الفوز حيث سجل بيتس الهدف الميداني الفائز بالمباراة مع انتهاء الوقت على مدار الساعة لتحقيق فوز 34-31.

وقال جوف في برنامج ما بعد المباراة: “لقد ناقشنا خلال الأسبوع أننا سنكون عدوانيين للغاية في هذا الشأن”. “أخبرنا دان أنه في وقت مبكر من الأسبوع “مرحبًا، نحن نضع هذا على عاتقك نوعًا ما.” سنكون عدوانيين للغاية وإذا كانت هناك فرصة لتحقيق ذلك في المركز الرابع فسنفعل ذلك.

قام فريق Lions بتحويل أربع من فرصه الخمس الرابعة ضد باكرز في مواجهة NFC North الحاسمة بين فريقين متنافسين.

ظل فريق الأسود واحدًا من فريقين خسرا مرة واحدة في دوري كرة القدم الأمريكية بفوزه يوم الخميس.

— مع ا ف ب