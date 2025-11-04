أثر فيلم الرعب هذا الذي اختفى في السبعينيات من القرن الماضي على واحدة من أكبر نجاحات Netflix اليوم

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

لقد ألهمت حياة إد جين وجرائمه صانعي الأفلام بعد وقت قصير من اعتقاله. بدءًا من فيلم “Psycho” الكلاسيكي لهيتشكوك عام 1960 (وتأثيراته التي تمزق الأعصاب على أي شخص يستحم في فندق) إلى الموسم الثالث الصاخب من Monster على Netflix، بطولة تشارلي هونام الوسيم بشكل غير دقيق في دور Ed Gein، انبهر الكتاب والمخرجون بعالم Ed Gein الغريب والشرير وبيت الرعب الذي بناه لنفسه.

أحد أغرب الإدخالات في قائمة تراث Ed Gein هو فيلم B لعام 1974 “Deranged”، وهو مزيج من الكوميديا ​​والرعب والمأساة والفظاعة يحمل شعار “لقد ماتت الجميلة سالي ماي بموت غير طبيعي للغاية… لكن الأسوأ لم يحدث لها بعد!” حاول كل من كريستوفر والكن وهارفي كيتل أداء دور جين البديل عزرا كوب، لكن الدور ذهب إلى روبرتس بلوسوم غير المعروف سابقًا، والذي، على الرغم من هذا الاسم، والأداء المخيف حقًا كجين زائف، لم يصنعه أبدًا على الشاشة.

كان فيلم “Deranged” غارقًا في دعاوى قضائية ما بعد الإنتاج ومُلعنًا بمراجعات متباينة إلى سيئة (أطلق عليه الناقد في صحيفة لوس أنجلوس تايمز اسم “الذرة على المروع”)، وكان يخشى أن يضيع حتى عاد إلى الظهور في منتصف التسعينيات. أعيد إصدار هذا العمل الفني الكئيب والدموي الآن بعدد من الأشكال، وسيثير أعصاب الجماهير لعقود قادمة.