أثر فيلم الرعب هذا الذي اختفى في السبعينيات من القرن الماضي على واحدة من أكبر نجاحات Netflix اليوم

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
لقد ألهمت حياة إد جين وجرائمه صانعي الأفلام بعد وقت قصير من اعتقاله. بدءًا من فيلم “Psycho” الكلاسيكي لهيتشكوك عام 1960 (وتأثيراته التي تمزق الأعصاب على أي شخص يستحم في فندق) إلى الموسم الثالث الصاخب من Monster على Netflix، بطولة تشارلي هونام الوسيم بشكل غير دقيق في دور Ed Gein، انبهر الكتاب والمخرجون بعالم Ed Gein الغريب والشرير وبيت الرعب الذي بناه لنفسه.
أحد أغرب الإدخالات في قائمة تراث Ed Gein هو فيلم B لعام 1974 “Deranged”، وهو مزيج من الكوميديا والرعب والمأساة والفظاعة يحمل شعار “لقد ماتت الجميلة سالي ماي بموت غير طبيعي للغاية… لكن الأسوأ لم يحدث لها بعد!” حاول كل من كريستوفر والكن وهارفي كيتل أداء دور جين البديل عزرا كوب، لكن الدور ذهب إلى روبرتس بلوسوم غير المعروف سابقًا، والذي، على الرغم من هذا الاسم، والأداء المخيف حقًا كجين زائف، لم يصنعه أبدًا على الشاشة.
كان فيلم “Deranged” غارقًا في دعاوى قضائية ما بعد الإنتاج ومُلعنًا بمراجعات متباينة إلى سيئة (أطلق عليه الناقد في صحيفة لوس أنجلوس تايمز اسم “الذرة على المروع”)، وكان يخشى أن يضيع حتى عاد إلى الظهور في منتصف التسعينيات. أعيد إصدار هذا العمل الفني الكئيب والدموي الآن بعدد من الأشكال، وسيثير أعصاب الجماهير لعقود قادمة.
كان إد جين رجلاً حقيقيًا (ومخيفًا حقًا).
تصف كلمة “Deranged” نفسها بأنها “صحيحة تمامًا” وفقًا لـ AFI Catalog، وعلى الرغم من أن هذا مبالغة بعض الشيء، إلا أنها تصمم نفسها بشكل وثيق على “مهنة” القاتل والجنرال الزاحف Ed Gein، أكثر سكان ولاية ويسكونسن إزعاجًا في الجيل الذي سبق جيفري دامر. مع وجود ضحيتين مؤكدتين فقط، فإن جين على أعتاب أن يكون قاتلًا متسلسلًا بحكم تعريفه، نظرًا لأن عدد جثته المؤكدة لشخصين فقط قُتلا لا يرقى إلى بعض التعريفات (على الرغم من أن بعض الناس يشتبهون به في وفاة شقيقه)، لكن سرقة القبور، ومجامعة الميت، والاشتباه في أكل لحوم البشر أعطته سمعة سيئة تتجاوز بكثير انخفاض عدد الجثث لحسن الحظ.
ضحية إساءة معاملة الأطفال الشديدة من والدته المعشوقة، أوغوستا، تصدع جين بعد وفاتها. لقد احتفظ بجزء أوغستا من المنزل، وملأ الباقي بالجثث التي أخرجها من المقبرة المحلية وقام بتشريحها. لقد استخدم بقايا بشرية لتنجيد كرسي، وصنع وعاء، وصنع “بدلة نسائية” كان يرتديها على ما يبدو (هذا هو المكان الذي خطرت فيه فكرة رجل “صمت الحملان”)، وترك قطع الغيار في جميع أنحاء المنزل مثل الحرفي المعتوه. وكانت المرأتان اللتان قتلهما، حارسة الحانة ماري هوجان وصاحبة متجر الأجهزة بيرنيس ووردن، امرأتين كبيرتين الجسم وحازمتين، وقد لوحظ أنهما من النوع الذي كان موجودًا في الراحل أوغوستا.
تم العثور على جثة خمس عشرة امرأة، كليًا أو جزئيًا، في منزل جين. نفى جين ممارسة الجنس مع البقايا أو تناول أي أجزاء منها، على الرغم من أنه استخدمها من أجل “الإشباع الجنسي” لكل إبسكو؛ ما إذا كان يتمتع بالمصداقية أم لا هو أمر متروك لك.
مشوش يكرر جرائم جين المخيفة
“Deranged” ليس فيلمًا وثائقيًا، على الرغم من ظهور “الصحفي” كراوي زائف من وقت لآخر، لكنه بالتأكيد يجسد إحساس قصة Gein. لقد تم تمويله من قبل مروج الحفلة الموسيقية الذي كان مهووسًا بحكاية جين منذ أن كان طفلاً، لذلك على الرغم من أنه من المثير للقلق أن نطلق على شيء مثل هذا الفيلم اسم عمل الحب، إلا أن هذا هو بالضبط على مستوى ما.
قرأت مجموعة الملابس مقالات عن جين لإلهام عمله، ولهذا السبب تدور أحداث معظم الفيلم في منزل قذر مليء بالبقايا البشرية والمجلات القذرة. يصور موقع التصوير الكندي للفيلم فصول الشتاء القاتمة التي قضاها جين منعزلاً مع الموتى في مزرعة ويسكونسن تلك. منع الطاقم أيضًا أنفسهم من حساب عدد قتلى جين لإنتاج فيلم أكثر إثارة، ولم يضيف سوى حالة وفاة واحدة أخرى، وبدلاً من ذلك ركز على مدى سوء ذلك المنزل.
يُظهر الفيلم جمال ضحايا جرائم القتل التي ارتكبها جين، حيث يصور ممثلات جذابات أصغر سنًا من النساء الشجاعات في منتصف العمر اللاتي افترسهن جين. كما أنه يصوره وهو ينبش جثة والدته أوغوستا لإبقائها معه بأسلوب “نفسي” ، ويؤرخ اضمحلالها مع استمرار الفيلم ؛ على الرغم من هوسه بوالدتي العزيزة، إلا أن جين الحقيقي تركها حيث كانت ترقد.
لقد فُقد فيلم Deranged ذات مرة، لكنه عاد إلى النور في التسعينيات
بعد إصدار فيلم “Deranged” في عام 1974، انزلق إلى حالة من الغموض، ولم يتذكره إلا خبراء الغرباء و”المنحرفين والمتلصصين والمختلين عقليًا المحتملين” الذين حددهم ناقد سينمائي في لوس أنجلوس تايمز على أنهم الجمهور المستهدف للفيلم. بعد الصعوبات في العمل مع أحد الموزعين الرئيسيين بسبب الموضوع وبعض الدعاوى القضائية السيئة بعد الإصدار، تم اعتبار فيلم “Deranged” مفقودًا لمدة 20 عامًا تقريبًا، على الرغم من أن مصادر أخرى تشير إلى أنه كان متاحًا إلى حد ما، فقط في إصدارات منخفضة الجودة وخاضعة لرقابة شديدة.
تم اكتشاف نسخة “أصلية” من “Deranged” في ظل ظروف غير واضحة في وقت ما في منتصف التسعينيات. من دواعي سرور المعجبين المتخصصين، أن هذا الإصدار احتفظ باللقطات التي تم قطعها للحصول على تصنيف R للفيلم، لذلك يمكن الآن عرض القضية الدموية بأكملها مرة أخرى. هذه المرة، لم يكن عشاق الرعب على استعداد لترك هذه الكتلة الصغيرة السيئة تفلت من بين الشقوق، وأصبح فيلم “Deranged” متاحًا الآن على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من التنسيقات.