أجبرت الإصابات جوردي فرنانديز، نيتس على اللعب مع الرجل التالي

يجد فريق Nets أنفسهم يتخبطون لثوانٍ ويقصرون اليد مرة أخرى.

وقبل مباراة السبت ضد سفنتي سيكسرز في مركز باركليز، أعلن الفريق استبعاد كام توماس وكام جونسون من المباراة وما بعدها.

وتعرض توماس، الذي غاب عن 13 مباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة اليسرى، لإصابة جديدة في أوتار الركبة اليسرى خلال فوز نتس 113-110 على باكس يوم الخميس.

سيتم تقييم هداف الفريق، بمتوسط ​​24.7 نقطة لكل مباراة، بعد رحلة نتس إلى الساحل الغربي في الفترة من 10 إلى 19 يناير – ست مباريات في 10 أيام.

وفي الوقت نفسه، عانى جونسون من التواء في الكاحل الأيمن في الثواني الأخيرة من مباراة ميلووكي بعد أن سقط نوح كلوني على قدم المهاجم بعد أن استحوذ على كرة مرتدة.

وجاءت الأشعة السينية التي أعقبت المباراة سلبية، لكن نتس أعلن أنه من المتوقع أن يغيب جونسون عن المباريات الثلاث المقبلة وسيتم تقييمه قبل الرحلة البرية الطويلة.

أدت الإصابات إلى تقييد يدي المدرب جوردي فرنانديز مرة أخرى، مما أجبره على اللجوء إلى مقاعد البدلاء وطلب تعيين اللاعب التالي.

وقال فرنانديز قبل بلاغه: “سيكون هناك الكثير من الدقائق التي سيتم لعبها والكثير من التسديدات التي سيتم تسديدها، ولن يقتصر الأمر على شخص واحد فقط”. “وأعتقد أن الرجال يتمتعون بعقلية رائعة وروح العمل الجماعي وأعتقد أننا على استعداد لملء ما نحتاج إلى ملئه هناك. لذا، أنا متحمس لرؤية بعض هؤلاء الأشخاص الآخرين يقومون بأشياء لم يعتادوا على القيام بها أو ربما بنفس القدر. لذا، فهو تحدٍ جيد لنا جميعًا.

“سيكون لدينا ما يقرب من 10 إلى 11 جسدًا سليمًا ويمكن أن تتراوح الدورات من 9 إلى 10، لذلك سيكون الجميع. في بعض الأحيان، حتى لو قلت إنني أريد من هذا الرجل أن يلتقط المزيد من اللقطات، فأنت لا تعرف أبدًا لأن كل هؤلاء الرجال قاموا بعمل جيد في فتح الصورة وإطلاق النار عليها. أنا سعيد بهم جميعًا طالما أنهم يلتقطون لقطات جيدة ولقطات كبيرة الحجم. هذه هي الطريقة التي سنتعامل بها مع الأمر.”

تعد إصابة توماس لغزًا بالنسبة لفريق نتس حيث أنه من غير المعروف مصدرها.

جاء مرضه الأول في أوتار الركبة من تسديدة روتينية للخلف ضد فريق ووريورز في 25 نوفمبر.

وأوضح فرنانديز: “أعتقد أنه كان أمرًا مزعجًا”. “لأنه في مرحلة ما، أستطيع أن أرى الفرق بين الشوط الأول والنصف الثاني، من حيث الطاقة والكفاءة. لكن يمكنني أيضًا أن أفكر، “حسنًا، أنت لم تلعب منذ فترة، لذا، كما تعلم، أنت لست جديدًا،” لذلك لا أعرف. ليس لدي أي فكرة، ولكن، كما تعلمون، لقد قام بعمل جيد في العودة والاستعداد للعب.

“لقد بدأ بشكل رائع في المباراتين. أورلاندو، والقدرة على العودة، كانت كلتا المباراتين فعالتين للغاية في الفترة الأولى التي لعبها. والآن هذه الإصابة هي – أشعر به لأنه من الواضح أننا نريد التصوير المقطعي معنا، وكان يقوم بعمل رائع في التهديف بكفاءة. وكما تعلمون، يومًا بعد يوم، نريد أن يكون موجودًا، وسوف يكون موجودًا، لكن الأمر ليس في الملعب. ولكننا نعلم أنه سيعود قريبًا.”

سيعتمد فريق Nets الآن بشكل كبير على D’Angelo Russell وBen Simmons – اللذين لم يلعبا بعد في الملعب في نفس الوقت – لتنسيق الهجوم.

لقد خدموا كبديلين لبعضهم البعض ضد رابتورز يوم الأربعاء، حيث سجل راسل 22 هدفًا على مقاعد البدلاء.

ذهب سيمونز إلى -18 المثير للقلق بنقطتين وستة تمريرات حاسمة.

فرنانديز غير متأكد من كيفية الاستفادة من الاثنين في المستقبل القريب.

وقال فرنانديز: “في الوقت الحالي، مع الأجساد التي لدينا، سنحاول القيام بذلك، كما تعلمون، نحن محدودون بعض الشيء في الإبداع هناك”. “لذا، أنا سعيد بشكل واضح لأنهم يلعبون معًا أو يلعبون بشكل منفصل لأنك تريد دائمًا لاعبًا يتعامل مع الكرة ولاعبًا يمكنه خلق الفرص لزملائه، وكلاهما يستطيع القيام بذلك. على المدى الطويل، لا أعرف. لا أريد أن أجعل الأمور في ذهني. … أنا أتطلع إليهم ليخبروني كيف يريدون اللعب وكيف يكملون بعضهم البعض، وفي النهاية، بقية المجموعة.