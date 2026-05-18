أجرى فريق Cubs ‘Pete Crow-Armstrong تبادلًا ساخنًا ومبتذلاً مع إحدى المعجبات

كان Crosstown Classic يسخن مع الطقس في نهاية هذا الأسبوع.

قال لاعب فريق الأشبال بيت كرو أرمسترونج لإحدى المعجبات “أنت تمتص عاهرة f-king d-k” في مشهد صادم يوم الأحد بعد أن قالت له على ما يبدو “أنت مقرف” في الشوط الخامس.

دافع Crow-Armstrong لاحقًا عن تعليقاته بعد خسارة الطريق 9-8 في 10 أدوار في Rate Field.

تحذير: لغة رسومية

قال كرو أرمسترونج لـ ESPN: “قررت سيدة أن تبدأ الحديث وشعرت بالحاجة إلى رد ذلك”.

حدث التراجع الفيروسي ذهابًا وإيابًا بعد أن لم يتمكن Crow-Armstrong، الذي ربما يكون أفضل لاعب وسط دفاعي في MLB، من تحقيق ثنائية على الحائط في الشوط الخامس الذي تعادل المباراة بنتيجة 4-4.

جلس كرو أرمسترونج بعد أن فاته الصيد، وسمحت له إحدى مشجعات وايت سوكس بسماع ذلك.

“أنت مقرف”، بدا أن المعجب يصرخ بينما يشير بإبهامين إلى كرو أرمسترونج وهو واقف.

ادعت إحدى مستخدمي X، كاتي، أنها أدلت بهذا التعليق، وقالت في منشور X الذي تم حذفه منذ ذلك الحين إنها “كانت تحاول فقط الاحتفال بحفل خطوبتي في الفناء”.

منذ ذلك الحين، جعلت كاتي حساب X الخاص بها خاصًا بعد التبادل الفيروسي.

قالت كاتي لصحيفة Chicago Sun-Times: “كان هدفنا طوال الوقت الذي خططنا فيه لهذا هو أننا علمنا أن PCA كان في وسط الملعب وقلنا: سنضايقه في مرحلة ما”.

لم يأخذ كرو أرمسترونج هذه الملاحظة بلطف، فضحك عليها قبل أن يدير ظهره في النهاية للمروحة ويبتعد.

يعد سماع المضايقات لعدم القيام بلعب دفاعي أمرًا نادرًا بالنسبة لـ Crow-Armstrong، لأنه قائد MLB في الركض الدفاعي الذي تم حفظه ويقوم بمسرحيات جامحة على ما يبدو كل يوم.

خاض فريق Cubs و White Sox مباراة مجنونة ذهابًا وإيابًا يوم الأحد، حيث سجل White Sox ثلاثة أهداف في الجزء السفلي من المركز الثامن ليأخذ الصدارة متبوعًا بثلاث نقاط من الأشبال في المركز التاسع لتعادل المباراة.

سجل White Sox هدفين في الشوط العاشر بعد أن سجل الأشبال هدفًا واحدًا في الجزء العلوي من الشوط ليفوزوا بالسلسلة في واحدة من أفضل الألعاب لهذا العام.

على الرغم من انتكاسات السلسلة، فإن الأشبال (29-18) يحتل المركز الأول في قسم NL المركزي بينما يستمر White Sox (24-22) في كونه أحد أكبر مفاجآت لعبة البيسبول.