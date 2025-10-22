أجرى ميتس مقابلة مع مدرب الضربات السابق في أستروس تروي سنيكر للحصول على مكان في طاقم العمل

علمت صحيفة The Post أن فريق ميتس أجرى مقابلة مع تروي سنيكر، الذي طرده فريق أستروس مؤخرًا، لشغل منصب مدرب الضربات المفتوحة.

كان سنيكر مدربًا لفريق أستروس في المواسم السبعة الماضية، لكنه كان جزءًا من مجموعة من الإقالات بعد الموسم حيث استجاب هيوستن للتغيب عن التصفيات للمرة الأولى منذ عام 2016.

قام فريق Mets مؤخرًا بترقية Jeff Albert من إدارة برنامج الضربات في الدوري الصغير إلى طاقم الدوري الرئيسي ويعتزم تعيين مدرب واحد على الأقل للعمل تحت قيادة ألبرت، ووصف مصدر ثانٍ سنيكر بأنه قريب من أعلى قائمتهم لهذا الدور.

ويعتقد أيضًا أن النمور مهتمون بسنيكر. كان مدير ديترويت AJ Hinch هو مدير هيوستن عندما تم ترقية Snitker من دور ثانوي في الدوري إلى الشركات الكبرى بعد حملة 2019.

