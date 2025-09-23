أجنبي: نقاط مؤامرة الأرض التي تعكس الحياة الحقيقية بشكل مخيف

“الأجنبي: الأرض” يضيف قطعة لغز أخرى إلى قصة “الغريبة” الكبرى. في حال تساءل أي شخص عن المكان الذي يتناسب فيه مع الجدول الزمني للامتياز ، فإن عرض FX يقام في عام 2120 – قبل عامين من أحداث فيلم “Alien” الأول ، حيث كان على إيلين ريبلي من Sigourney Weaver تعليم Xenomorph المزعج الذي هو الرئيس. في هذه المرحلة الزمنية ، أصبحت الإنسانية أكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية ، حيث تعتبر الحملات الفضائية حوادث منتظمة ووجود سايبورغز والمواد التركيبية التي تعتبر طبيعية تمامًا بين الإنسانية.
ما هو الأكثر مروعة حول “Alien: Earth” هو كيف تعكس العديد من نقاط المؤامرة الحياة الحقيقية في الوقت الحاضر. لا ينبغي أن يفاجئ أي شخص ، على الرغم من ذلك ، لأن العارض نوح هاولي يحب حقن مسلسله مع الموضوعات والمواضيع الحالية والحالية. فقط اسأل أي شخص شاهد “Legion” و “Fargo” ووجد نفسه يجري مناقشات أكثر برودة للمياه وجودية وفلسفية مع المعجبين الآخرين على أساس أسبوعي. مع ما يقال ، دعونا نلقي نظرة على اللحظات في “Alien: Earth” التي جعلت شعرنا يقف على النهاية ، بسبب كيفية ضربهم بالقرب من المنزل.
تتولى الشركات الكبرى العالم
في “Alien: Earth ،” خمس شركات تدير العالم: Weyland-Yutani ، Prodigy ، Dynamic ، Threshold ، و Lynch. تتخذ هذه الشركات الكبرى القرارات التي تؤثر على المواطنين العاديين ؛ ومع ذلك ، لا يتطلب الأمر عالماً صاروخيًا ليرى أن مخاوفهم الرئيسية هي الربح والميزة التنافسية. رفاهية المواطنين العاديين لا عامل على الإطلاق.
عندما يكتشف Prodigy عن عينات Weyland-Yutani (المخلوقات الغريبة) على متن USCSS Maginot ، يريد Boy Boy Kavalier (Samuel Blenkin) أن يديه أيضًا. ومع ذلك ، تلعب كل من هذه الشركة لعبة خطيرة ، مما يجلب هذه الكائنات الحية المثالية للتدمير إلى الأرض لتحقيق مكاسب خاصة بها. في نهاية المطاف ، يموت الأبرياء بسبب قسهم ، في حين أن كل من شاهد بقية الأفلام “الغريبة” يعرف أن Weyland-Yutani لا يمكن أن يساعد نفسه ويستمر في الهوس على أجهزة Xenomorphs.
يبدو وكأنه سيناريو كابوس ، ولكن الحقيقة هي أن الحياة الحقيقية ليست بعيدة جدًا عن “Alien: Earth”. في الواقع ، هناك بالفعل عدد قليل من الشركات التي لم تدركها في العالم. لا تزال المنافسة يتم ختمها ، حيث تندمج الشركات الكبيرة في الطاغية الأكبر بينما تتلاشى الشركات الأصغر. في حالة التكنولوجيا الكبيرة ، أصبح الأمر أكثر إثارة للقلق حيث أن الشركات وشخصيات رفيعة المستوى تتجه إلى السياسيين والحكومات-انظر إلى حملات Elon Musk وتأثيرها خلال الانتخابات الرئاسية لأمريكا لعام 2024 كمثال رئيسي. الخطوة المنطقية التالية هي أن التكنولوجيا الكبيرة تصبح الخطوة التي تسمي اللقطات – إذا لم نكن هناك بالفعل.
صعود عبر الإنسان
Cyborgs والتكاثرات هي جزء من العالم في “Alien: Earth”. فيما يتعلق بالأولى ، إنهم بشر لديهم أجزاء إلكترونية محسّنة ، في حين أن الأخير هو الذكاء الاصطناعي داخل أجسام Android. ومع ذلك ، يقدم Prodigy تطورًا ثوريًا في العرض: الهجينة. يكتشف Boy Boy Kavalier الرئيس التنفيذي لشركة Prodigy طريقة لوضع الوعي الإنساني في جسم اصطناعي. إنه يبحث عن الأطفال الذين يعانون من أمراض تهدد الحياة أو عانوا من أضرار لأجسادهم ، ثم يزرع وعيهم إلى وعاء بدني جديد ومحسن.
عرقلة الإنسانية ليست مفهومًا جديدًا بأي وسيلة. لقد سعى البشر منذ فترة طويلة إلى استخدام التكنولوجيا لإطالة حياتهم ، أو ترقية حالاتهم الحالية ، كجزء من مسعى الإنسانية الذي لا ينتهي أبدًا لتحقيق الخلود والعيش إلى الأبد. ومع ذلك ، قد نكون أقرب إلى الاكتشاف التكنولوجي الثوري لـ Prodigy مما كان يمكن لأي شخص أن يتخيله على الإطلاق.
في عام 2018 ، تم الكشف عن أن الرئيس التنفيذي لشركة Openai Sam Altman قد انضم إلى قائمة الانتظار لشركة تدعى Nectome ، والتي تخطط للحفاظ على الدماغ البشري وتحميله على خادم بيانات ، مما يسمح للعقل بالعيش إلى الأبد حتى لو لم يكن الجسم. كما قال Altman لـ MIT Technology Review ، يتوقع أن يصبح هذا احتمالًا في المستقبل غير البعيد. وقال ألتمان “أفترض أن عقلي سيتم تحميله على السحابة”. لذلك ، إذا كان من الممكن تحميل الدماغ على السحابة ، فستكون الخطوة المنطقية التالية هي ربطه بجسم Android. ثم ، بينغو! ولد الهجين.
تهميش المجتمع بسبب الذكاء الاصطناعي
ما هو واضح بوضوح حول “Alien: Earth” هو كيف يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في عام 2120. إنه لا يستخدم فقط لمزيد من الاكتشاف العلمي ولكنه موجود أيضًا في الحياة اليومية. انظر إلى ويندي (سيدني تشاندلر) والهجينة الأخرى ، على سبيل المثال: إنهم أطفال في أجسام البالغين ، لكن الفرد الذي يرشدهم هو Kirsh Timothy Olyphant ، وهو Android الصناعي. أين البشر هنا؟
إنها سمة مثيرة للقلق في “Alien: Earth” ، حيث يبدو أن البشر قد تم تهميشهم لصالح الذكاء الاصطناعي. كما اتضح ، يبدو أن مجتمع العصر الحديث على نفس المسار نحو هذا المستقبل القاتم. تنبأ سام ألتمان من Openai في عام 2024 بأن الذكاء الاصطناعي الفائق غير المفرط ، وهو ما سيتجاوز أي شيء يمكن للبشر فعله ويدخلون ثورة جديدة تمامًا. وقد حذر آخرون ، مثل الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft AI Mustafa Suleyman ، من أننا قد نكون في مسار تصادم نحو كارثة إذا حاولنا تحويل الذكاء الاصطناعي إلى كائن واعي. قام البشر بالفعل بتطوير مرفقات تقشعر لها الأبدان في AI chatbots ويطلبون هذه البرامج للحصول على نصيحة الحياة ، ومن المقرر أن تزداد سوءًا إذا استبدلت هذه التطورات البشر الفعليين.
وقال نوح هاولي لصحيفة هوليوود ريبورتر: “لقد نشأ الكثير من التقنيين والمليارديرات هذه الأيام مشاهدة الخيال العلمي ، وقراءة الخيال العلمي”. “بصفتي صانعًا للعلم العلمي ، أعتقد أنه من مسؤوليتنا محاولة توفير مستقبل يمكننا العمل عليه.”