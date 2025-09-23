أجنبي: نقاط مؤامرة الأرض التي تعكس الحياة الحقيقية بشكل مخيف

في “Alien: Earth ،” خمس شركات تدير العالم: Weyland-Yutani ، Prodigy ، Dynamic ، Threshold ، و Lynch. تتخذ هذه الشركات الكبرى القرارات التي تؤثر على المواطنين العاديين ؛ ومع ذلك ، لا يتطلب الأمر عالماً صاروخيًا ليرى أن مخاوفهم الرئيسية هي الربح والميزة التنافسية. رفاهية المواطنين العاديين لا عامل على الإطلاق.

عندما يكتشف Prodigy عن عينات Weyland-Yutani (المخلوقات الغريبة) على متن USCSS Maginot ، يريد Boy Boy Kavalier (Samuel Blenkin) أن يديه أيضًا. ومع ذلك ، تلعب كل من هذه الشركة لعبة خطيرة ، مما يجلب هذه الكائنات الحية المثالية للتدمير إلى الأرض لتحقيق مكاسب خاصة بها. في نهاية المطاف ، يموت الأبرياء بسبب قسهم ، في حين أن كل من شاهد بقية الأفلام “الغريبة” يعرف أن Weyland-Yutani لا يمكن أن يساعد نفسه ويستمر في الهوس على أجهزة Xenomorphs.

يبدو وكأنه سيناريو كابوس ، ولكن الحقيقة هي أن الحياة الحقيقية ليست بعيدة جدًا عن “Alien: Earth”. في الواقع ، هناك بالفعل عدد قليل من الشركات التي لم تدركها في العالم. لا تزال المنافسة يتم ختمها ، حيث تندمج الشركات الكبيرة في الطاغية الأكبر بينما تتلاشى الشركات الأصغر. في حالة التكنولوجيا الكبيرة ، أصبح الأمر أكثر إثارة للقلق حيث أن الشركات وشخصيات رفيعة المستوى تتجه إلى السياسيين والحكومات-انظر إلى حملات Elon Musk وتأثيرها خلال الانتخابات الرئاسية لأمريكا لعام 2024 كمثال رئيسي. الخطوة المنطقية التالية هي أن التكنولوجيا الكبيرة تصبح الخطوة التي تسمي اللقطات – إذا لم نكن هناك بالفعل.