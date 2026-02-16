أجهزة تنقية الهواء وحدها لن تخلص منزلك من الغبار. أضف هذه الأعمال الروتينية إلى روتين التنظيف الخاص بك

يعد التنظيف بالمكنسة الكهربائية أحد أهم المهام المعتادة، كما تنصح كاتي ديلز في مقابلتها الحصرية مع House Digest. تشرح الأساس المنطقي وراء ذلك، قائلة: “الأوساخ وشعر الحيوانات الأليفة والحطام اليومي تتراكم بسرعة على أرضياتك. عندما يسير الناس في منزلك، يتم تحريك هذا التراكم في الهواء ويمكن أن يستقر على الأسطح الأخرى. يساعد البقاء فوق المكنسة الكهربائية على منع هذا من الانتشار ويبقي الغبار تحت السيطرة.”

يجب تنظيف غرف النوم بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا، في حين أن المناطق ذات الحركة المرورية العالية مثل غرف المعيشة والمطابخ قد تحتاج إلى الاهتمام مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. هناك أيضًا بعض الأشياء في منزلك التي يجب عليك تنظيفها يوميًا، مثل أرضيات مطبخك، للتحكم في نمو الآفات التي تتغذى على الفتات. علاوة على ذلك، احرص على تنظيف العناصر التي تمتص الغبار، مثل السجاد أو السجاد، كل أسبوع. لكن قم بزيادة التردد إذا كنت تعيش في بيئة متربة، أو لديك أعمال بناء في مكان قريب، أو لديك حيوانات أليفة في المنزل.

توصي Dills أيضًا برعاية الحيوانات الأليفة بانتظام. وتتابع قائلة: “الحيوانات الأليفة التي تقضي وقتًا في الخارج تميل إلى جمع حبوب اللقاح والأوساخ وغيرها من الحطام الذي يمكن حمله بالداخل. يساعد مسح أقدامها عند دخولها من الباب، لكن الاستحمام المنتظم أو الاستمالة الاحترافية يقطع شوطًا طويلًا في إبعاد الغبار الزائد عن منزلك.” وهذا لن يحد من انتشار الغبار فحسب، بل هو أيضًا سر الحفاظ على فراشك جديدًا ونظيفًا.