أجهزة تنقية الهواء وحدها لن تخلص منزلك من الغبار. أضف هذه الأعمال الروتينية إلى روتين التنظيف الخاص بك

الغبار ليس ضيفًا غير مرغوب فيه، يمكنك ببساطة التخلص منه حسب راحتك. إنه مقيم دائم ربما كان في منزلك لفترة أطول من عائلتك. وينطبق هذا بشكل خاص على المنازل القديمة التي غارقة في مكونات الغبار الضارة على مر السنين. في حين أنه يمكنك تجاهل الجزيئات المجهرية في معظمها، إلا أن وجودها في كل مكان يمكن أن يسبب الحساسية لديك أو يهيج الجهاز التنفسي. لحسن الحظ، يمكنك أن تقول وداعًا للغبار بمساعدة أدوات ذات تصنيف عالي، مثل جهاز تنقية الهواء. لقد ثبت أن هذه الأجهزة الأنيقة تقلل من كمية PM2.5 (المهيجات فائقة الدقة)، ويدعي العديد من الشركات المصنعة أن مرشحها يمكنه التقاط أكثر من 99% من المواد المسببة للحساسية من بيئتك المباشرة.
ومع ذلك، فإن جهاز تنقية الهواء وحده لن يزيل الغبار المنزلي، بغض النظر عن الصيانة أو تغيير الفلتر. يجب عليك تنظيف الأجزاء الداخلية الخاصة بك بانتظام لتقليل وجود الغبار. وتتفق كاتي ديلز، رئيسة هيئة التنظيف، مع هذا التقييم. وفي حديثها حصريًا مع House Digest، قالت في مقابلتها: “يعد استخدام جهاز تنقية الهواء طريقة رائعة لتحسين جودة الهواء الداخلي، ولكن لا ينبغي أن يحل محل روتين التنظيف المعتاد. للحصول على أفضل النتائج، قم بإقران جهاز تنقية الهواء الخاص بك بعادات التنظيف المتسقة.” إذًا ما هي الأعمال المنزلية التي يجب أن تكون جزءًا من روتينك، وما هي العادات طويلة المدى التي تساعد في السيطرة على الغبار؟ دعونا معرفة ذلك.
المهام المنتظمة التي تساعد على تقليل الغبار في منزلك
يعد التنظيف بالمكنسة الكهربائية أحد أهم المهام المعتادة، كما تنصح كاتي ديلز في مقابلتها الحصرية مع House Digest. تشرح الأساس المنطقي وراء ذلك، قائلة: “الأوساخ وشعر الحيوانات الأليفة والحطام اليومي تتراكم بسرعة على أرضياتك. عندما يسير الناس في منزلك، يتم تحريك هذا التراكم في الهواء ويمكن أن يستقر على الأسطح الأخرى. يساعد البقاء فوق المكنسة الكهربائية على منع هذا من الانتشار ويبقي الغبار تحت السيطرة.”
يجب تنظيف غرف النوم بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا، في حين أن المناطق ذات الحركة المرورية العالية مثل غرف المعيشة والمطابخ قد تحتاج إلى الاهتمام مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. هناك أيضًا بعض الأشياء في منزلك التي يجب عليك تنظيفها يوميًا، مثل أرضيات مطبخك، للتحكم في نمو الآفات التي تتغذى على الفتات. علاوة على ذلك، احرص على تنظيف العناصر التي تمتص الغبار، مثل السجاد أو السجاد، كل أسبوع. لكن قم بزيادة التردد إذا كنت تعيش في بيئة متربة، أو لديك أعمال بناء في مكان قريب، أو لديك حيوانات أليفة في المنزل.
توصي Dills أيضًا برعاية الحيوانات الأليفة بانتظام. وتتابع قائلة: “الحيوانات الأليفة التي تقضي وقتًا في الخارج تميل إلى جمع حبوب اللقاح والأوساخ وغيرها من الحطام الذي يمكن حمله بالداخل. يساعد مسح أقدامها عند دخولها من الباب، لكن الاستحمام المنتظم أو الاستمالة الاحترافية يقطع شوطًا طويلًا في إبعاد الغبار الزائد عن منزلك.” وهذا لن يحد من انتشار الغبار فحسب، بل هو أيضًا سر الحفاظ على فراشك جديدًا ونظيفًا.
عادات الصيانة طويلة الأمد التي تساعد على تقليل الغبار المنزلي
إلى جانب تنظيف المناطق ذات الازدحام الشديد بانتظام والعناية بنظافة حيواناتك الأليفة، يقترح ديلز بعض مهام الصيانة الأخرى طويلة المدى لإبعاد المواد المسببة للحساسية المزعجة عن منزلك. بالنسبة للمبتدئين، توصي بتغيير فلتر الهواء الخاص بنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) كل بضعة أشهر، اعتمادًا على جودة الهواء في منزلك. بالتفصيل كيف سيساعدك ذلك على تقليل تراكم الغبار، كشفت في كتابها الحصري House Digest، “الغبار الذي يتراكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك سيستمر في الانتشار عبر منزلك إذا كان الفلتر لا يقوم بعمله. ولهذا السبب يعد استبدال الفلتر وفقًا لجدول زمني ثابت أمرًا ضروريًا.” هل تتساءل كم مرة يجب أن تصل إليهم؟ يقول خبيرنا، “استبدل فلتر الهواء الخاص بك وفقًا للإرشادات الموجودة على عبوة الفلتر. إذا كان لديك حيوانات أليفة، أو تعيش في بيئة متربة، أو كنت في موسم جاف بشكل خاص، فمن المحتمل أن تحتاج إلى فحص الفلتر وتغييره بشكل متكرر.”
علاوة على ذلك، “يعد وضع ممسحات أو سجاد عند كل نقطة دخول طريقة سهلة لتقليل الأوساخ التي تتعقبها الأحذية أو الحيوانات الأليفة في الداخل. عندما تخلع حذائك، قم بتنظيف أي حطام سائب على السجادة، وتأكد من تنظيف أقدام حيوانك الأليف عندما يدخل إلى الداخل،” يقترح ديلز. اختر الحصائر المصممة للتعامل مع حركة المرور الكثيفة والظروف الخارجية دون أن تتآكل بسرعة. يوصي Dills أيضًا باعتماد سياسة عدم ارتداء الأحذية داخل المنزل، مما قد يؤدي إلى تقليل كمية الأوساخ والغبار الموجودة بالداخل.