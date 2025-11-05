أحب نيكس طعمه الحقيقي الأول لتجربة جوردان كلاركسون

ابتسم جوش هارت، ثم كسر القاعدة التي كان يحاول وضعها لنفسه.

كيف يصف تجربة جوردان كلاركسون؟

وقال هارت بعد فوز نيكس على ويزاردز 119-102 مساء الإثنين في ماديسون سكوير جاردن: “لم أعد ألعن بعد الآن، لكن الأمر مذهل”. “أنا أحب جي سي، يا كلب. جي سي هو هداف محترف، لذلك نريده أن يخرج إلى هناك ويسدد الكرة، ونريده أن يكون عدوانيًا، نريده أن يلعب لعبته. وعندما يفعل ذلك، فهو رائع بالنسبة لنا. دفاعيًا، لقد تم حبسه. لقد كان يلعب دفاعًا رائعًا على الكرة، في نوباته، في المساعدة، وأشياء من هذا القبيل. كما قلت، أنا أحب ذلك.”

وقع نيكس مع كلاركسون في وكالة حرة ليكون جزءًا مركزيًا من وحدة مقاعد البدلاء المُجددة التي تصوروا الانتقال من الضعف إلى القوة المكتشفة حديثًا.

لقد كان معروفًا منذ فترة طويلة بأنه هداف الشرارة والميكروويف ولن يتردد في البحث عن تسديدته – وهو أمر لم يكن لدى نيكس الكثير منه على مقاعد البدلاء العام الماضي. إنه لاعب عدواني بشكل خاص في الرمي بثلاث نقاط، وهو أمر يقدره المدرب مايك براون بشدة في نظامه.

لقد كانت بداية صعبة لهذا العام بالنسبة لكلاركسون، ولكن بدا أنه أصبح مرتاحًا في محيطه الجديد خلال الانتصارات المتتالية على أرضه على بولز آند ويزاردز. لقد سجل 15 نقطة في كلتا الليلتين في تسديد مشترك 11 مقابل 19 من الميدان وتسديد 5 مقابل 11 من مدى 3 نقاط.

ونظرًا لمدى سعادته بالتصوير، فمن المؤكد أنه سيكون هناك عروض قبيحة في بعض الأحيان. لكن نيكس يعتمد على كون المباراتين السابقتين أكثر طبيعية، وشيء يمكنهم الاعتماد عليه. لقد أصبح الأمر معديًا بالفعل لزملائه في الفريق – وجمهور MSG.

قال كلاركسون: “إنه شعور رائع”. “الجماهير، والأجواء، اللعب هنا، والشعور بالحب هنا، كان أمرًا رائعًا. أريد فقط الاستمرار في شراء النظام، والتسديد عندما أكون مفتوحًا، ولعب الدفاع، والارتداد، والاستمرار في لعب دور.”

أشار براون إلى نفسه وتناوباته حول سبب معاناة كلاركسون خلال المباريات القليلة الأولى من الموسم. قال براون إنه قام بعمل أفضل في المباراتين الأخيرتين من خلال جعل كلاركسون والآخرين يعرفون متى سيلعبون ومع من في الملعب.

مع اعتياد براون أكثر فأكثر على قائمته، فإنه يأمل أن يستمر ذلك في التحسن.

قال كلاركسون: “هذا بالتأكيد شيء يساعد اللاعبين”. “اللاعبون يدخلون ويخرجون من التشكيلة؛ جوش، ميتش (روبنسون) يدخلون ويخرجون، تلك الدقائق يتم لعبها هنا وهناك. لديك العديد من التشكيلات المختلفة. نحن نحاول فقط أن نشعر بالراحة عند اللعب جنبًا إلى جنب وإيجاد مواقعنا والقيام بما نفعله دفاعيًا. لكنني أعتقد أننا جميعًا نتقبل هذا الأمر ونحاول اكتشافه.”

لأول مرة هذا العام، أصبح لدى نيكس تقرير إصابة نظيفة.

لكن أحد أفضل الهدافين في الدوري قد يعود لمواجهتهم.

تمت ترقية نجم تيمبروولفز أنتوني إدواردز (إجهاد في أوتار الركبة اليمنى) إلى حالة مشكوك فيها في مباراة الفريق ضد نيكس ليلة الأربعاء في ماديسون سكوير جاردن. وغاب إدواردز عن مباريات مينيسوتا الأربع الماضية بسبب الإصابة.

وكان من المتوقع في الأصل أن يغيب لمدة أسبوعين تقريبًا. وتأتي مباراة الأربعاء بعد مرور أسبوع فقط على إصابته.

تلك المباريات الأربع التي غاب عنها هي بالفعل أكبر عدد غاب عنه منذ موسم 2021-22.

من جانبهم، سيكون لدى نيكس روبنسون وهارت متاحين. غاب روبنسون عن المباريات الأربع الأولى للفريق بسبب ما وصفه الفريق بإدارة إصابة الكاحل الأيسر ولم يلعب أيضًا مباراة الإياب في الفوز على ويزاردز على أرضه يوم الاثنين. إن عدم وجوده في تقرير الإصابة على الإطلاق يعد خطوة مشجعة للأمام.

وقد عانى هارت من إصابات متعددة هذا العام. لقد غاب عن المباراة الأولى لهذا العام بسبب تشنجات أسفل الظهر وكان على تقرير الإصابة في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب التواء في الكاحل الأيسر.

وكشف يوم الأحد أنه يعاني من تلف أعصاب في يده التي تطلق النار.