أحدث إصابة OG Anunoby يمكن أن تدمر أحلام Knicks إذا كانت خطيرة

رياضة
أحدث إصابة OG Anunoby يمكن أن تدمر أحلام Knicks إذا كانت خطيرة

الشيء في الصحة هو أنه يمكن أن يكون هناك لحظة واحدة وذهب في اليوم التالي.

يمكن أن يتحول بخطوة خاطئة واحدة ، محور غريب في موقف تهديد ثلاثي. تجنب فريق Knicks الإصابات الكبيرة لـ 48 لعبة ، واختبار مصير التناوب الذي يتطلب توافرًا لمواجهة طبيعته الرفيعة.

لكن الحظ له حدود. وفي ليلة السبت ، بينما احتفل ليكرز بالفوز المدوي واكتسابهم الصادم لوكا دونسيتش ، أنتجت أكثر لحظة رعبا في موسم نيكس.

تجمدت OG Anunoby ، التي تتمتع بتاريخ طويل من الإصابات والألعاب المفقودة ، على خط 3 نقاط وأمسكت ظهر ساقه اليمنى. كان يستعد للحصول على رصاصة أو مضخة مزيفة ضد ليبرون جيمس ، الذي كان يغلق بأسرع سرعة يمكن أن حشدها البالغ من العمر 40 عامًا.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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