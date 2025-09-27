أحدث استدعاء منتجات Walmart يأتي مع تحذير قاتل

إذا كنت قد أحضرت مؤخرًا الستائر الخيزران إلى ديكورك من Walmart خلال العام أو العامين الماضيين ، فلن يضيعوا وقتًا في فحص العلامة التجارية. لتوفير المال والضرر المحتمل ، قد ترغب في إضافة مجموعة معينة من الستائر النافذة إلى قائمة العناصر المنزلية التي يجب ألا تشتريها أبدًا في Walmart. يتم استدعاء ظلال نافذة مصنوعة من أوتويز وبيعها من قبل Walmart بسبب الخنق ومخاطر التشابك الناجمة عن سلك التشغيل الطويل. يتعرض الرضع والأطفال دون سن الخامسة لخطر الخنق من الستائر النافذة ، مع آثار تتراوح من جروح الرقبة إلى أضرار الدماغ والموت. لحسن الحظ ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات فيما يتعلق بمنتج Autoez المتصل بالرقم 25-478. ومع ذلك ، إذا اشتريت الستائر الخيزران البني من Walmart بين سبتمبر 2023 ومايو 2025 ، تحقق من السكة العلوية من الستائر لعلامة Autoez. إذا كانوا بالفعل الستائر المعنية ، تنصحك لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة بالتخلص منها على الفور.

هل انخفض سهم وول مارت بجدية في رأيك؟ على الرغم من أن Mega-Mart يمكن أن يكون مسؤولاً عن بيع البضائع المعيبة ، إلا أن المستهلكين مؤهلين لاسترداد الأموال من خلال Autoez ، حتى تتمكن من استرداد أموالك والتحقق من صفقات أفضل على الستائر في Home Depot أو Lowes. من أجل التعويض ، هناك بعض الخطوات البسيطة لاتخاذ تلك التي تتوج بقذف الظلال في القمامة. من أجل الشفافية ، تم الإعلان عن استدعاء Autoez Blind على صفحة استدعاء منتج Walmart.