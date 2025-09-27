أحدث استدعاء منتجات Walmart يأتي مع تحذير قاتل

إذا كنت قد أحضرت مؤخرًا الستائر الخيزران إلى ديكورك من Walmart خلال العام أو العامين الماضيين ، فلن يضيعوا وقتًا في فحص العلامة التجارية. لتوفير المال والضرر المحتمل ، قد ترغب في إضافة مجموعة معينة من الستائر النافذة إلى قائمة العناصر المنزلية التي يجب ألا تشتريها أبدًا في Walmart. يتم استدعاء ظلال نافذة مصنوعة من أوتويز وبيعها من قبل Walmart بسبب الخنق ومخاطر التشابك الناجمة عن سلك التشغيل الطويل. يتعرض الرضع والأطفال دون سن الخامسة لخطر الخنق من الستائر النافذة ، مع آثار تتراوح من جروح الرقبة إلى أضرار الدماغ والموت. لحسن الحظ ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات فيما يتعلق بمنتج Autoez المتصل بالرقم 25-478. ومع ذلك ، إذا اشتريت الستائر الخيزران البني من Walmart بين سبتمبر 2023 ومايو 2025 ، تحقق من السكة العلوية من الستائر لعلامة Autoez. إذا كانوا بالفعل الستائر المعنية ، تنصحك لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة بالتخلص منها على الفور.
هل انخفض سهم وول مارت بجدية في رأيك؟ على الرغم من أن Mega-Mart يمكن أن يكون مسؤولاً عن بيع البضائع المعيبة ، إلا أن المستهلكين مؤهلين لاسترداد الأموال من خلال Autoez ، حتى تتمكن من استرداد أموالك والتحقق من صفقات أفضل على الستائر في Home Depot أو Lowes. من أجل التعويض ، هناك بعض الخطوات البسيطة لاتخاذ تلك التي تتوج بقذف الظلال في القمامة. من أجل الشفافية ، تم الإعلان عن استدعاء Autoez Blind على صفحة استدعاء منتج Walmart.
ماذا تفعل إذا اشتريت استدعاء الستائر أوتويز في وول مارت
لا تقلق ، لكن لا تنتظر: خذ الستائر التي يتم استدعاؤها من النوافذ الخاصة بك على الفور ، وقم بقطع سلك التشغيل. يتميز البناء أيضًا بالحبال الداخلية التي يمكن الوصول إليها والتي تشكل خطراً ، لذلك لسوء الحظ ، فإن الستائر نفسها ليست آمنة لإعادة الشراء. بمجرد التخلص من سلك التشغيل ، استخدم علامة أو طريقة أخرى لتسجيل العلامات الدائمة لكتابة “استدعاء” بوضوح وواضحة على الظلال نفسها ؛ يجب أن يعرف عشاق upcycling المغريون تركهم في صندوق القمامة بدلاً من إعادة استخدام المخاطر.
التقط صورة للمنتج المدمر مع سلك التشغيل المقطوع في Trashcan ، وقم بتضمينه مع طلب الاسترداد الخاص بك. يمكنك إرسال طلبك وصورتك إلى [email protected] والوصول إلى معلومات إضافية على إشعار استدعاء Autoez. بمجرد أن تسترد هذا المبلغ في متناول اليد ، ضعه نحو استبدال علاجات النوافذ المعيبة بأحد هذه الستارة المعقولة على Amazon والتي تستحق الشراء بالفعل.