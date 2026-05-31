أحدث عودة مجنونة لفريق UCLA للبيسبول تحافظ على موسمها حيًا

أطفال العودة. طريقة البيسبول في جامعة كاليفورنيا. من الصعب القيام به في بروينز.

اتصل بهم ما تريد.

هؤلاء الرجال لا ينزلون عندما يتخلفون عن الركب.

وصولاً إلى آخر ثلاث مباريات بعد ظهر يوم السبت مع موسمهم – ناهيك عن الإحراج الملحمي – على المحك، فعل فريق Bruins ما يفعلونه بشكل أفضل.

يتقدم أصحاب الماموث المتتاليون في الشوط التاسع في مباراة الإقصاء في بطولة NCAA للقضاء على العجز في جولتين. تشغيل الضوء الأخضر للوصول إلى القاعدة. ضربة خروج أخرى.

الشيء الوحيد المتبقي بعد أن أحرز فريق Phoenix Call هدفًا واحدًا في مرمى تعادل منحت فريق Bruins المصنف الأول فوزًا بنتيجة 6-5 على Virginia Tech هو الاحتفال، حيث طارده زملاؤه حول الملعب داخل ملعب جاكي روبنسون المبتهج.

في وقت لاحق، بعد أن أبقى مدرب جامعة كاليفورنيا، جون سافاج، كول وزميله البطل رومان مارتن في انتظار التحدث مع الصحفيين، قال: “آسف لقد تأخرت، كنت أتحدث إلى طبيب القلب الخاص بي”.

كانت النهاية المؤلمة تستحق العناء بالنسبة لفريق يواصل اللعب.

من خلال حشدهم للتغلب على Hokies، تجنب Bruins (52-7) أن يصبحوا أضحوكة وطنية. بعد دخول بطولة NCAA باعتباره المصنف رقم 1 بشكل عام، واجهوا إمكانية الإقصاء بعد مباراتين فقط.

UCLA الأقرب إيثان هوك، الذي كان قد قدم الضوء الأخضر هوميروس في الشوط التاسع ضد سانت ماري يوم الجمعة، سمح بتشغيل التأمين في التاسع في اليوم التالي لمنح جامعة فرجينيا للتكنولوجيا (30-26) تقدمًا 5-3.

وهذا ما جعل فوز فريق Bruins للمرة الثلاثين هذا الموسم ربما هو الأكثر احتمالاً، حتى لو ظل الإيمان في المخبأ.

قال كول أن هناك اسمًا لهوية جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

قال كول: “نحن نسميها 7-8-9”. “وهكذا، عندما يأتي الشوط السابع، نتعامل معها على أنها لعبة جديدة، سواء مررنا بيوم جيد أو سيء. إنها فرصة جديدة تمامًا، وأعتقد أن هذا هو سبب تمتعنا بالمرونة، وهذا يساعد في تحقيق الفوز في عودتنا.”

بدأ آخر رالي التثبيت بصمت مذهل حيث أكمل مادن كليمنت من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا ملاعب الإحماء قبل الجزء السفلي من المركز التاسع.

تم كسرها بسرعة بعد أن قام موليفاي ليفو – الذي حقق فوزين خارج أرضه الأسبوع الماضي في بطولة Big Ten – بضرب الملعب على سطح منشأة تدريب Bruins خلف جدار الملعب الأيمن.

بعد أن قام ليفو بتدوير القواعد واستمتع باللحظة مع مارتن على أرضه، قدم لزميله الذي كان على وشك تقديم بعض النصائح حول الكرة السريعة لكليمنت والكرة المنحنية المجنونة.

لقد نجح تقرير الاستطلاع.

بعد التخلف في العد 0 و 2، قام مارتن بتفجير هوميروس الذي طار بالقرب من شجرة نخيل خلف الجدار في حقل الوسط الأيسر ليعادل النتيجة.

قال مارتن: “لقد استخدمت هذا الوقت المستقطع لالتقاط أنفاسي والعودة إلى أسلوب الضربتين والعودة إلى رؤية الكرة”. “حصلت على منتصف الملعب، ارتكب الرجل خطأ وقام بتأرجح جيد عليه.”

مع انتهاء نزهة كليمنت بعد ضربتين فقط، كانت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قد بدأت للتو.

ويل جاسبارينو، العائد من إيقافه لمباراة واحدة بسبب اتصال خبيث في Big Ten Tournament، استقبل المخلص إيثان جريم بأغنية واحدة قبل الذهاب إلى القاعدة الثالثة في أغنية دومينيك كاديز الفردية من خلال الجانب الأيسر من الملعب.

أدى ذلك إلى ظهور Call، الذي قام بتسليم أغنيته المنفردة إلى الحقل الأيسر ليعيد جاسبارينو إلى المنزل مع الجولة الفائزة. حتى مع غياب كل من لاعب القاعدة الثاني إيدن أجوايو (الكاحل) ولاعب الدفاع بايتون برينان (البطن) عن المباراة الثانية على التوالي، وجدت جامعة كاليفورنيا طريقة.

سيواجه فريق Bruins إما Saint Mary’s أو Cal Poly بعد ظهر يوم الأحد في مباراة إقصائية أخرى. في حاجة إلى ثلاثة انتصارات أخرى للتقدم من منطقتهم الإقليمية، لن يكون من الحكمة استبعادها.

قال سافاج: “نحن حقًا لا نريد أن نلعب ألعابًا كهذه في هذا الوقت من العام”. “أنت تغازل النار، وتمشي على حبل مشدود في كثير من الأحيان. لكنها مباراة بيسبول، لذلك اعتدنا على ذلك”.

بالفعل هم كذلك.

بغض النظر عن النتيجة، إذا كان لدى Bruins ضربة أخرى، فلن ينتهي الأمر أبدًا.