أحدث مجموعة أواني طعام من ويليامز سونوما مخصصة لفتاة الكوبية فينا جميعًا

أعلنت ويليامز سونوما رسميًا عن صيف “فتاة الكوبية” للموسم المقبل. سواء كنت تأمل في رفع مستوى طاولتك الربيعية أو إضفاء القليل من المرح على تجمعاتك الصيفية، فإن مجموعة أواني الطعام الجديدة المرحة تقدم مجموعة من الألوان والشخصية المتجذرة في التاريخ. تعتبر أطباق الكوبية التصويرية من الأطباق المفضلة القديمة التي وجدت طريقها مؤخرًا إلى دائرة الضوء جنبًا إلى جنب مع التصميمات النباتية الكلاسيكية الأخرى، مثل مجموعات أدوات الملفوف. الآن، يمكنك جمع هذه التحف الزهرية دون غربلة الأكوام في مبيعات العقارات المحلية الخاصة بك.

تم وصف المجموعة على موقع ويليامز سونوما الإلكتروني: “احتفل بجمال زهور الكوبية المزهرة مع مجموعة أواني الطعام لدينا. مصنوعة من الخزف الحجري المتين ومزودة بطبقة زجاجية شفافة، وتعرض تفاصيل مرسومة يدويًا تسلط الضوء على كل بتلة وورقة. مثالية لوضعها مع أواني الطعام اليومية أو إنشاء عرض موسمي.” تتضمن هذه المجموعة أطباق السلطة، والأكواب، وأوعية التقديم، وحلقات المناديل، والأطباق. كما أنها تحتوي على مجموعة من القطع الأخرى المستوحاة من نبات الكوبية، بما في ذلك مفارش المائدة والمآزر ومناشف اليد المزينة بنمط الأزهار المذهل.

معظم أواني الطعام مصنوعة من السيراميك، ونباتات الكوبية التصويرية. تتميز بعض الأطباق بتصميم كوبية مطبوعة. جميع القطع مليئة بالسحر الحزين الذي يشبه الجنية. “يا إلهي، هذا مذهل بكل بساطة،” اندفع أحد التعليقات تحت منشور ويليامز سونوما على إنستغرام لتسليط الضوء على المجموعة، في حين صاح آخر “أفضل مجموعة على الإطلاق”.