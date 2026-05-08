أحدث مجموعة أواني طعام من ويليامز سونوما مخصصة لفتاة الكوبية فينا جميعًا

أعلنت ويليامز سونوما رسميًا عن صيف “فتاة الكوبية” للموسم المقبل. سواء كنت تأمل في رفع مستوى طاولتك الربيعية أو إضفاء القليل من المرح على تجمعاتك الصيفية، فإن مجموعة أواني الطعام الجديدة المرحة تقدم مجموعة من الألوان والشخصية المتجذرة في التاريخ. تعتبر أطباق الكوبية التصويرية من الأطباق المفضلة القديمة التي وجدت طريقها مؤخرًا إلى دائرة الضوء جنبًا إلى جنب مع التصميمات النباتية الكلاسيكية الأخرى، مثل مجموعات أدوات الملفوف. الآن، يمكنك جمع هذه التحف الزهرية دون غربلة الأكوام في مبيعات العقارات المحلية الخاصة بك.
تم وصف المجموعة على موقع ويليامز سونوما الإلكتروني: “احتفل بجمال زهور الكوبية المزهرة مع مجموعة أواني الطعام لدينا. مصنوعة من الخزف الحجري المتين ومزودة بطبقة زجاجية شفافة، وتعرض تفاصيل مرسومة يدويًا تسلط الضوء على كل بتلة وورقة. مثالية لوضعها مع أواني الطعام اليومية أو إنشاء عرض موسمي.” تتضمن هذه المجموعة أطباق السلطة، والأكواب، وأوعية التقديم، وحلقات المناديل، والأطباق. كما أنها تحتوي على مجموعة من القطع الأخرى المستوحاة من نبات الكوبية، بما في ذلك مفارش المائدة والمآزر ومناشف اليد المزينة بنمط الأزهار المذهل.
معظم أواني الطعام مصنوعة من السيراميك، ونباتات الكوبية التصويرية. تتميز بعض الأطباق بتصميم كوبية مطبوعة. جميع القطع مليئة بالسحر الحزين الذي يشبه الجنية. “يا إلهي، هذا مذهل بكل بساطة،” اندفع أحد التعليقات تحت منشور ويليامز سونوما على إنستغرام لتسليط الضوء على المجموعة، في حين صاح آخر “أفضل مجموعة على الإطلاق”.
قد تكون مجموعة ويليامز سونوما كوبية مفيدة لإنشاء طاولة ربيعية أو صيفية جميلة. إنه ينضح بشعور غريب مع الحفاظ أيضًا على الأناقة الراسخة. سيعتمد الشعور الشامل إلى حد كبير على كيفية ومكان استخدام قطع الديكور الفريدة هذه. أحد العناصر الأساسية لإنشاء Tablescape جذاب هو الطبقات. ابدأ باختيار مفرش المائدة ومفرش الطاولة التكميلي.
للاستفادة حقًا من جمالية فتاة الكوبية، ابدأ بمفرش المائدة الكوبية من مجموعة Williams Sonoma واختر مفرش طاولة يتلاعب بنظام الألوان. سيبدو اللون الأخضر الخافت أو الأرجواني المغبر جميلًا. للحصول على نسيج أكثر تنوعًا وقليلًا من الحافة البوهيمية، قد يبدو مفرش الطاولة من الجوت رائعًا أيضًا. على العكس من ذلك، إذا كنت تخطط للحصول على مجموعة أواني طعام الهدرانج الكاملة، فقد تحتاج إلى قاعدة أكثر ليونة. في هذه الحالة، قد يكون من الأفضل اختيار لون مفرش طاولة ثابت مثل اللون البيج.
بعد ذلك، قم ببناء إعداداتك المستوحاة من الكوبية. سيعتمد التكوين الدقيق لإعدادك على ما تقدمه. إنه رهان آمن أن تشتمل على الأقل على طبق وكوب ماء ومناديل وأدوات فضية. ومع ذلك، يمكنك إضافة أكواب الكوبية لشاي بعد الظهر أو أوعية سلطة الكوبية في أول وجبة من العشاء. بمجرد الانتهاء من مجموعة أواني الطعام الخاصة بك، استمتع بإضافة المزيد من الزخارف. يمكنك إنشاء قطعة مركزية، أو اللعب بطيات المناديل الفريدة، أو حتى إنشاء قائمة مخصصة لحدثك. لا تخف من التزيين بالكوبية أيضًا. يمكنك إنشاء ترتيب من الزهور الحية أو صنع إكليل جميل لبابك الأمامي كمقدمة لموضوعك العام مباشرة عند دخول ضيوفك.