أحد أعراض غير عادية أثناء النوم قد يعني أن لديك قصور القلب الأيسر

الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب لا يعانون دائمًا من أعراض واضحة. في بعض الحالات ، قد يخطئون في علامات شائعة مثل التعب والسعال لحالة أخرى ، مثل مرض الجهاز التنفسي. لكن يجب ألا تتجاهل علامات التحذير من أمراض القلب التي تستمر ، لأنه قد يكون طريقة جسمك لتنبيهك لرؤية طبيب.

واحدة من تلك علامات التحذير المفاجئة هي عدم القدرة على الراحة بشكل مريح. إذا وجدت نفسك أقل من التنفس عندما تستيقظ ، أو إذا كنت تواجه صعوبة في النوم على ظهرك ، فقد يكون ذلك مؤشراً على قصور القلب اليساري. هذا الشعور الذي لاهث يحدث عندما تستلقي يسمى orthopnea ، ويمكن أن يكون مؤشرا على الاحتفاظ بالسوائل في الرئتين. الدكتور أندرو فريمان ، دكتوراه في الطب ، طبيب أمراض القلب في الصحة الوطنية اليهودية ، يخبر الصحة اليومية ، “سيخبرني المرضى في كثير من الأحيان ،” أحتاج إلى دعم نفسي على أربع وسائد للنوم “.

إذا وجدت أنه لا يمكنك النوم دون رفع رأسك بطريقة مختلفة عما تفعله عادة ، فقد يكون ذلك علامة على أن الوقت قد حان لرؤية طبيب أمراض القلب – خاصة إذا كنت تسعل باستمرار. الأمر يستحق التنقل على المقياس أيضًا ، لأن أي تراكم السوائل سيؤدي إلى زحف الرقم. يوضح الدكتور فريمان: “إذا ارتفع وزنك على جنيهات أو ثلاثة أرطال في اليوم أو خمسة أو ستة أرطال في الأسبوع ، فسيكون ذلك دائمًا ماءًا”. “هذا سبب للتواصل مع طبيبك.”