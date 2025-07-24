أحد أعراض غير عادية أثناء النوم قد يعني أن لديك قصور القلب الأيسر

الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب لا يعانون دائمًا من أعراض واضحة. في بعض الحالات ، قد يخطئون في علامات شائعة مثل التعب والسعال لحالة أخرى ، مثل مرض الجهاز التنفسي. لكن يجب ألا تتجاهل علامات التحذير من أمراض القلب التي تستمر ، لأنه قد يكون طريقة جسمك لتنبيهك لرؤية طبيب.
واحدة من تلك علامات التحذير المفاجئة هي عدم القدرة على الراحة بشكل مريح. إذا وجدت نفسك أقل من التنفس عندما تستيقظ ، أو إذا كنت تواجه صعوبة في النوم على ظهرك ، فقد يكون ذلك مؤشراً على قصور القلب اليساري. هذا الشعور الذي لاهث يحدث عندما تستلقي يسمى orthopnea ، ويمكن أن يكون مؤشرا على الاحتفاظ بالسوائل في الرئتين. الدكتور أندرو فريمان ، دكتوراه في الطب ، طبيب أمراض القلب في الصحة الوطنية اليهودية ، يخبر الصحة اليومية ، “سيخبرني المرضى في كثير من الأحيان ،” أحتاج إلى دعم نفسي على أربع وسائد للنوم “.
إذا وجدت أنه لا يمكنك النوم دون رفع رأسك بطريقة مختلفة عما تفعله عادة ، فقد يكون ذلك علامة على أن الوقت قد حان لرؤية طبيب أمراض القلب – خاصة إذا كنت تسعل باستمرار. الأمر يستحق التنقل على المقياس أيضًا ، لأن أي تراكم السوائل سيؤدي إلى زحف الرقم. يوضح الدكتور فريمان: “إذا ارتفع وزنك على جنيهات أو ثلاثة أرطال في اليوم أو خمسة أو ستة أرطال في الأسبوع ، فسيكون ذلك دائمًا ماءًا”. “هذا سبب للتواصل مع طبيبك.”
فهم قصور القلب الأيسر
قصور القلب هو واحد من أكثر الحالات شيوعا في العالم. هناك اعتقاد خاطئ بأن التشخيص ، الذي يؤثر على حوالي 64 مليون شخص على مستوى العالم ، يعني أن القلب سيتوقف تمامًا عن العمل بشكل صحيح. في الواقع ، يحدث قصور القلب عندما لا يضخ العضو الدم بكفاءة إلى مناطق أخرى من الجسم. “إن قصور القلب ليس عقوبة الإعدام” ، أوضح الدكتورة فاطمة رودريغيز ، دكتوراه في الطب ، أستاذة مشاركة في الطب بجامعة ستانفورد. “يمكن إدارتها كمرض مزمن مع الاستخدام المناسب للأدوية وتغيرات نمط الحياة.”
والجدير بالذكر أن هناك أيضًا أنواعًا مختلفة ، والأكثر شيوعًا هي قصور القلب من جانب اليسار. يقوم الأطباء بتشخيص بناءً على أي جانب من القلب يتأثر بشكل أساسي بعدم قدرة العضو على ضخ الدم بشكل صحيح. في الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب اليسرى ، بطبيعة الحال ، يضعف الجانب الأيسر. في ظل الظروف العادية ، فإنه يضخ الدم المؤكسج بشكل فعال إلى أعضاء أخرى في الجسم عن طريق السفر من الرئتين إلى الأذين الأيسر وأخيراً إلى البطين الأيسر.
البطين الأيسر عادة ما يكون العمود الفقري ، ويضخ في ضغوط مرتفعة لتوصيل الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم. الوظيفة المناسبة أمر حيوي للصحة المثلى. في الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب اليسرى ، يعمل بجد أكثر مما يفعل عادة لتوفير الدم. عندما لا تتقلص البطين الأيسر كالمعتاد ، يُعرف بالفشل الانقباضي. أولئك الذين يعانون من الفشل الانبساطي ، في الوقت نفسه ، يعانون من تشديد عضلة القلب.
كيف يختلف قصور القلب على الوجهين واليمين
إن قاعدة الإبهام التي يجب تذكرها هي أن قصور القلب اليسرى يؤثر إلى حد كبير على الرئتين ، في حين أن قصور القلب على الجانب الأيمن لها تأثير على أجزاء أخرى من الجسم. في المرضى الذين يعانون من السابق ، ليس من غير المعتاد تجربة التعب العام. هذا ليس فقط إلى جودة النوم الرديئة ، والتي يمكن أن تكون الأعراض الأساسية التي تكشف أن هناك مشكلة صحية أساسية ، ولكن أيضًا بسبب نقص الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم. (إليك بعض الأشياء المدهشة التي يمكن أن تكشفها عادات نومك عن صحتك.)
يمكن أن يحدث قصور القلب الأيمن نتيجة لفشل القلب الأيسر ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن السائل يتراكم في الرئتين ، فإنه يجبر البطين الأيمن على العمل بجدية أكبر مما يؤدي عمله عادةً. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل في نهاية المطاف ، والذي يمكن أن يسبب أعراضًا مثل الاحتفاظ بالسوائل في الساقين والقدمين والكاحلين. على النقيض من ذلك ، من غير المرجح أن يحدث السعال وضيق التنفس عندما تؤثر الحالة على الجانب الأيمن.
إذا كان ذلك في أي وقت مضى ، فمن الأفضل دائمًا طلب التوجيه الطبي. غالبًا ما يتم وضع أعراض مثل التعب والإرهاق عند أداء الأنشطة اليومية في العلامات العادية للشيخوخة ، ولكن يمكن أن تكون مرتبطة بالفعل بوظيفة القلب. يمكن لأخصائي أمراض القلب إجراء بطارية من الاختبارات لتقييم صحة قلبك.