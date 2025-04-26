أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في واشنطن هو مفجع للغاية

لكل 2022 بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، كانت الأسباب الرئيسية للوفاة في ولاية واشنطن هي السرطان وأمراض القلب والحوادث. في المركز الرابع كان مرض الزهايمر.

يتناقض هذا مع البيانات الوطنية ، حيث احتل مرض الزهايمر سادس أعلى سبب للوفاة. جاءت أمراض القلب ، والسرطان ، والإصابات غير المقصودة ، والسكتة الدماغية ، وأمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمن في أعلى (عبر CDC).

تشرح جمعية الزهايمر أن مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف ، وهو ما يمثل 60 ٪ إلى 80 ٪ من جميع الحالات. الخرف هو مصطلح مظلة لفقدان الذاكرة والوظيفة الإدراكية الشديدة بما يكفي للتدخل مع العيش اليومي. معظم الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق. ويعتقد أن هذا المرض ناتج عن تراكم لويحات بيتا أمييلويد وتوش تشابك في الدماغ.

من غير الواضح لماذا تكون وفيات مرض الزهايمر أكثر شيوعًا في واشنطن مما كانت عليه في بقية الولايات المتحدة. ومع ذلك ، قدم خبراء الصحة العامة أفكارهم حول ما قد يفسر هذه الظاهرة المحيرة.