أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في واشنطن هو مفجع للغاية

لكل 2022 بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، كانت الأسباب الرئيسية للوفاة في ولاية واشنطن هي السرطان وأمراض القلب والحوادث. في المركز الرابع كان مرض الزهايمر.
يتناقض هذا مع البيانات الوطنية ، حيث احتل مرض الزهايمر سادس أعلى سبب للوفاة. جاءت أمراض القلب ، والسرطان ، والإصابات غير المقصودة ، والسكتة الدماغية ، وأمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمن في أعلى (عبر CDC).
تشرح جمعية الزهايمر أن مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف ، وهو ما يمثل 60 ٪ إلى 80 ٪ من جميع الحالات. الخرف هو مصطلح مظلة لفقدان الذاكرة والوظيفة الإدراكية الشديدة بما يكفي للتدخل مع العيش اليومي. معظم الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق. ويعتقد أن هذا المرض ناتج عن تراكم لويحات بيتا أمييلويد وتوش تشابك في الدماغ.
من غير الواضح لماذا تكون وفيات مرض الزهايمر أكثر شيوعًا في واشنطن مما كانت عليه في بقية الولايات المتحدة. ومع ذلك ، قدم خبراء الصحة العامة أفكارهم حول ما قد يفسر هذه الظاهرة المحيرة.
لماذا قد يكون هناك المزيد من وفيات مرض الزهايمر في واشنطن
كان أحد الأسباب المفترضة لمعدل الوفيات المرتفع نسبيًا هو الطقس الغائم في الولاية. يساعد التعرض لأشعة الشمس على تشغيل إنتاج فيتامين (د) في الجلد ، ويرتبط مستويات فيتامين (د) المنخفضة بزيادة خطر الإصابة بالخرف. لقد تم التكهن أيضًا بأن واشنطن ربما تكون ببساطة أفضل في جمع البيانات الصحية والتحقق منها بالمقارنة مع الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، كان من الممكن أن تكون هناك اختلافات في كيفية إدراك أطباء واشنطن من واشنطن وترميز وفاة الزهايمر (لكل PBS).
تجدر الإشارة إلى أن معدل الوفيات لمرض الزهايمر في واشنطن احتلت بالفعل أعلى في الماضي. في الواقع ، في عام 2016 ، تم الإبلاغ عن أنه السبب الرئيسي الثالث للوفاة في الولاية ، مما أدى إلى قيام مسؤولي الصحة العامة بإنشاء خارطة طريق لمعالجة المشكلة. منذ ذلك الحين تم تنقيح هذه الوثيقة وتجديدها بخطط للاستمرار حتى عام 2028 على الأقل.
الوقاية من مرض الزهايمر وعلاجه
في حين أن أسباب ارتفاع معدل الوفاة لمرض الزهايمر في واشنطن غير معروفة ، يوضح مركز السيطرة على الأمراض أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. يلاحظون أن الحصول على تمارين كافية (هذا هو عدد الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذ يوم لتقليل خطر الخرف) ، وتجنب أو يقلل من التدخين وتعاطي الكحول ، والوقاية من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساعد جميعًا في خفض خطرك.
نصيحة أخرى يقدمونها هي علاج فقدان السمع ، على سبيل المثال ، من خلال الحصول على زراعة القوقعة ، مما قد يقلل من فرصك في تطوير الخرف. يعتقد العلماء أن فقدان السمع هو عامل خطر للخرف لأنه يجبر الدماغ على العمل بجدية أكبر ، وتحويل الموارد بعيدًا عن وظائف مثل الذاكرة والإدراك. كما أن فقدان السمع يجعل من الصعب على الناس التفاعل مع الآخرين أو الحفاظ على نشيط أدمغتهم ، مما قد يعرضهم لخطر أكبر.
على الرغم من أنه لا يمكن علاج مرض الزهايمر ، إلا أن بعض الأدوية يمكن أن تساعد في إبطاء تقدمها. هناك أيضًا أدوية تساعد في الذاكرة والتفكير ، وكذلك أعراض مثل مشاكل النوم ، والتحريض ، والهلوسة/الأوهام.