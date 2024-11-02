أحد مشجعي لوس أنجلوس دودجرز في حالة حرجة بعد سقوطه من المبنى أثناء عرض بطولة العالم

تم إدخال أحد مشجعي فريق دودجرز إلى المستشفى ويقاتل من أجل حياته بعد أن سقط من الطابق الثالث من أحد المباني في “حشد معادٍ” خلال احتفال الفريق بفوزه ببطولة العالم في لوس أنجلوس بعد ظهر يوم الجمعة.

كان الرجل المجهول منخرطًا في “نشاط متعلق بالكتابة على الجدران” وشق طريقه إلى الطابق الثالث من مرآب للسيارات عند تقاطع شارع 8 وشارع فلاور حوالي الساعة 1:30 ظهرًا – على بعد أربع بنايات من مكان انتهاء العرض.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس لصحيفة The Post إن الرجل، الذي كان يضع علامات على جانب الهيكل، سقط واصطدم بالشارع بالأسفل وسط “حشد معادٍ”.

استولى المشجعون المشاغبون على التقاطع، مما أجبر شرطة لوس أنجلوس على استخدام “موارد متعددة” لتطهير المنطقة والسماح لشرطة لوس أنجلوس بالوصول إلى الرجل.

كان اثنان من المارة يعتنون بالرجل الملطخ بالدماء قبل وصول المستجيبين الأوائل وبدأوا في “إجراءات إنقاذ الحياة”، وفقًا لـ KCAL.

نقلت LAFD الرجل إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

ولم يتم الإبلاغ عن اعتقالات من الحشد.

احتفل فريق دودجرز ببطولة العالم الثامنة له يوم الجمعة في جميع أنحاء المدينة بعد فوزه على فريق نيويورك يانكيز 4-1 في السلسلة.

ودخلت لوس أنجلوس في حالة من الفوضى بعد فوز الفريق بنتيجة 7-6 في برونكس يوم الأربعاء.

تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لتفريق الحشود الجامحة التي تجمعت في الشوارع، حيث تم إطلاق الألعاب النارية، وأشعل المشجعون المتحاربون النار في حافلة بينما اشتبك آخرون مع رجال الشرطة وهرب اللصوص.

وتم القبض على ستة أشخاص على الأقل بتهمة السطو التجاري، وأربعة لتلقي ممتلكات مسروقة، واثنان لعدم التفرق، وفقًا لقسم شرطة لوس أنجلوس.

وتعرضت العديد من الشركات للسرقة خلال الفوضى، بما في ذلك متجر نايكي المغلق الذي شهد خروج اللصوص من المتجر ومعهم صناديق من الأحذية ذات العلامات التجارية.

انجرف أحد المتعصبين الذين يرتدون قميص دودجرز وفجروا جزءًا من يده أثناء إشعال الألعاب النارية.

شوهد الرجل البالغ من العمر 25 عامًا وهو يرتدي قميص دودجرز رقم 22 – وهو رقم الرامي كلايتون كيرشو ولكن يحمل اسم “الملك” على ظهره – وهو يحمل ألعابًا نارية مضاءة في ممر للمشاة بوسط مدينة لوس أنجلوس.

انفجرت الألعاب النارية في يديه قبل أن يتمكن من وضعها والابتعاد، مما أدى إلى تغطيته بالدخان وتناثر الشرر والدماء عبر الشارع.

بدأ موكب النصر يوم الجمعة ببطء عندما علقت الحافلات التي تقل الفريق وعائلاتهم في حركة المرور.

لقد وصلوا في النهاية إلى الاحتفال الصاخب والصاخب، الذي تقدر إدارة شرطة لوس أنجلوس أن أكثر من 225000 شخص حضروه.