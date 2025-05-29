أحضر أزهار جميلة إلى الفناء الخاص بك مع زهرة صيفية تحب الطيور الطنانة

هناك شيء سحري حول رؤية الطائر الطنان الذي يحوم في الهواء ، ويجنح الأجنحة ، التي ترسمها الزهرة المثالية. إن جلب الطيور الطنانة إلى حديقتك له العديد من الفوائد. أنها تساعد في التلقيح وحتى الحفاظ على أرقام الحشرات أسفل. إذا كنت ترغب في رؤية المزيد منهم هذا الصيف ، فقد تكون بوش فيوليت (برواليا speciosa) ، والمعروفة أيضًا باسم زهرة الجمشت ، هي الزهرة التي تريدها في حديقتك. هذه الإزهار المذهل الأزرق البنفسجي هي المفضلة الطنانة بفضل شكلها الأنبوبي (مثالي لشراء الطائر الطنان النحيف) ودرج نابض بالحياة.
تزهر بوش فيوليت عمومًا من الربيع حتى الخريف ويفضل الظل الجزئي. إنه خيار مثالي للمساحات الصغيرة أو الشرفات المظللة لأنه مضغوط ويزدهر في الحاويات. وأفضل جزء؟ نظرًا لأنها ليست غازية في الولايات المتحدة ، يمكنك زرعها بحرية دون القلق بشأن انتشارها إلى ما وراء الفناء الخاص بك.
على عكس النباتات الأخرى ، لا تتطلب هذه الزهور صيانة منتظمة مثل الرؤوس المميتة ، لذلك فهي اختيار رائع إذا كنت تريد أزهار سريعة دون جهد كبير. مع الرعاية المناسبة ، يمكنك الاستمتاع برشاق من اللون البنفسجي وبعض مشاهد الطائر الطنان خارج بابك مباشرة.
تنمو وتصميم بوش البنفسجي على الفناء الخاص بك
لزراعة البنفسجي بوش ، ابدأ بحاوية متوسطة الحجم لها تصريف جيد. استخدم مزيج بوتينغ عالي الجودة يحتفظ بالرطوبة ولكنه لا يزال يستنزف جيدًا. حاول أن تضع وعاءك حيث سيحصل على ضوء الشمس الصباحي وظلالًا بعد الظهر على قدم المساواة ، لأن هذا التوازن يحاكي الظروف الاستوائية الأصلية للنبات. Bush Violet تزدهر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 ولكن يمكن معاملتها كوحدة سنوية في المناطق الأكثر برودة.
من الضروري سقيها بانتظام بحيث تظل التربة رطبة بالتساوي ، ولكن تجنب نقعها ، والسماح للنبات بالقيام بالباقي. خلال موسم النمو الذروة ، يمكن للأسمدة السائلة المتوازنة تطبيقها مرة واحدة في الشهر أن تدعم المزيد من الإزهار. يمكنك أيضًا تقليم النبات بسهولة إذا بدأ نمو سيقان إضافية أو لديه مظهر غير متساوٍ.
لرفع زاوية الفناء الخاصة بك بشكل أكبر ، فكر في تصميم بوش البنفسجي الخاص بك مع النباتات الأخرى. قم بإقرانه مع النباتات الأخرى المحبة للظل ، مثل Impatiens (Impatiens spp.) أو Coleus (Coleus Scutellarioides) ، في نفس الوعاء. تخلق أوراق الشجر المشرقة والأنسجة المتناقضة مظهرًا مثاليًا وجذابًا. وضع رائع آخر لهذه الزهور الأرجواني الأزرق هو في سلال معلقة ، مقترنة بكروم زائدة لتأثير الطبقات. اختر الحاويات التي تناسب نمط الفناء الخاص بك. يمكن أن تكون هذه السيراميك الملونة ، أو الحد الأدنى من المحايدين ، أو التراكوتا الريفية – كلها تعمل بشكل جيد. بمجرد أن ترى مدى سرعة إزهار هذه الفناء الخاص بك (وعدد المرات التي تتوقف فيها طيور الطنان) ، ستصبح قريبًا رفيق الفناء المفضل لديك.