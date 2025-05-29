أحضر أزهار جميلة إلى الفناء الخاص بك مع زهرة صيفية تحب الطيور الطنانة

هناك شيء سحري حول رؤية الطائر الطنان الذي يحوم في الهواء ، ويجنح الأجنحة ، التي ترسمها الزهرة المثالية. إن جلب الطيور الطنانة إلى حديقتك له العديد من الفوائد. أنها تساعد في التلقيح وحتى الحفاظ على أرقام الحشرات أسفل. إذا كنت ترغب في رؤية المزيد منهم هذا الصيف ، فقد تكون بوش فيوليت (برواليا speciosa) ، والمعروفة أيضًا باسم زهرة الجمشت ، هي الزهرة التي تريدها في حديقتك. هذه الإزهار المذهل الأزرق البنفسجي هي المفضلة الطنانة بفضل شكلها الأنبوبي (مثالي لشراء الطائر الطنان النحيف) ودرج نابض بالحياة.

تزهر بوش فيوليت عمومًا من الربيع حتى الخريف ويفضل الظل الجزئي. إنه خيار مثالي للمساحات الصغيرة أو الشرفات المظللة لأنه مضغوط ويزدهر في الحاويات. وأفضل جزء؟ نظرًا لأنها ليست غازية في الولايات المتحدة ، يمكنك زرعها بحرية دون القلق بشأن انتشارها إلى ما وراء الفناء الخاص بك.

على عكس النباتات الأخرى ، لا تتطلب هذه الزهور صيانة منتظمة مثل الرؤوس المميتة ، لذلك فهي اختيار رائع إذا كنت تريد أزهار سريعة دون جهد كبير. مع الرعاية المناسبة ، يمكنك الاستمتاع برشاق من اللون البنفسجي وبعض مشاهد الطائر الطنان خارج بابك مباشرة.