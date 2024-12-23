أحضر الفناء الخلفي إلى الداخل من خلال إحياء ذكرى لحاء الشجرة الفريد

لقد كان للكثير منا، في وقت أو آخر، ارتباط عاطفي بشجرة معينة. هل تتذكر تلك الموجودة في الفناء الأمامي لمنزلك عندما كنت طفلاً؟ الذي كان لديه الإطارات المتأرجحة؟ أو ربما لديك شجرة تذكارية – شجرة زرعتها عندما تزوجت، أو فقدت أحد أحبائك، أو عندما ولد طفلك. يتيح لك إحياء ذكرى شجرتك المفضلة من خلال هذا المشروع إنشاء قطعة فريدة من الديكور الخريفي لمساحة المعيشة الخاصة بك وإحضار الفناء الخلفي إلى الداخل. يمكنك أن تأخذ معك أعمالك الفنية المصنوعة من لحاء الشجر أينما ذهبت، وسوف تستمر حتى فترة طويلة بعد سقوط الشجرة نفسها. كل ما تحتاجه هو بعض الطين والجص والقليل من الطلاء لصنع حافظة ذاكرة توبياري فريدة من نوعها.
أولاً، ستأخذ “بصمة” لحاء شجرتك باستخدام بعض الطين، مثل نموذج Van Aaken. قم بإزالة أي لحاء سائب أو أوساخ أو حطام آخر من الجذع باستخدام فرشاة خفيفة، ثم اضغط على الطين على الجذع. تأكد من استخدام ما يكفي من الطين حتى يكون لديك حافة قوية – بوصة كاملة على الأقل – حول الطباعة. ولن تحتاج إلى عمل الطين بقوة في الشقوق – في الواقع من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى قالب مليء بقطع اللحاء. بعد ذلك، قم بإزالة الطين المطبوع بلطف وضعه على سطح مستو مع إطار صورة قديم حول القالب. اعمل حواف الطين على جوانب الإطار للمساعدة في احتواء الجص الذي ستصبه في الخطوة التالية.
إضفاء الطابع الشخصي على مشروع النباح DIY الخاص بك
عند الانتهاء من القالب، قم بإزالة الإطار ثم اخلطه واسكبه في الجبس. اتركه حتى يجف (لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، اعتمادًا على سمك وتنوع صبك) ثم قم بإزالة القالب. الآن، يمكنك سحب الطلاء والفرش وإضفاء القليل من اللون عليه. ستنجح معظم أنواع الطلاء، لكن تذكر أن الجص مسامي جدًا ومن المرجح أن يمتص كمية جيدة من الطلاء، وهو ما سيمنح القطعة النهائية لمسة نهائية غير لامعة ومظهرًا طبيعيًا.
بالطبع، هناك الكثير من الطرق للإبداع في هذا المشروع. ربما ترغب في نحت الأحرف الأولى من اسمك على الطين قبل صب الجص لإضفاء تأثير نقشها في لحاء الشجرة – دون الإضرار بالشجرة فعليًا. إذا كنت تخلد ذكرى الشجرة التي دُفن تحتها حيوانك الأليف المحبوب، فكر في إضافة بصمة قدم إلى قالب الطين. أو يمكنك ببساطة إنشاء طبعات مختلفة للشجرة ومنحها لأفراد عائلتك. ربما ترغب في إضافة القليل من النزوة والتفاصيل إلى ديكورك الداخلي الحيوي من خلال تكرار العملية مع عدد قليل من الأوراق أو غصن صغير دائم الخضرة. ثم قم بتعليق قطعة اللحاء والغصن أو ورقة الشجر معًا في المدخل الخاص بك. يمكنك أيضًا إضافة طابع خشبي إلى غرفة نوم طفلك؛ قم بتعليق الطباعة الجصية في وسط شجرة مرسومة، وشارك ذكرياتك معهم أثناء نموها. سواء كانت بمثابة قطعة تذكارية أو تركيب فني فريد، فإن مطبوعات الأشجار هذه ستجلب ذكريات رائعة إلى منزلك.