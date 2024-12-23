أحضر الفناء الخلفي إلى الداخل من خلال إحياء ذكرى لحاء الشجرة الفريد

لقد كان للكثير منا، في وقت أو آخر، ارتباط عاطفي بشجرة معينة. هل تتذكر تلك الموجودة في الفناء الأمامي لمنزلك عندما كنت طفلاً؟ الذي كان لديه الإطارات المتأرجحة؟ أو ربما لديك شجرة تذكارية – شجرة زرعتها عندما تزوجت، أو فقدت أحد أحبائك، أو عندما ولد طفلك. يتيح لك إحياء ذكرى شجرتك المفضلة من خلال هذا المشروع إنشاء قطعة فريدة من الديكور الخريفي لمساحة المعيشة الخاصة بك وإحضار الفناء الخلفي إلى الداخل. يمكنك أن تأخذ معك أعمالك الفنية المصنوعة من لحاء الشجر أينما ذهبت، وسوف تستمر حتى فترة طويلة بعد سقوط الشجرة نفسها. كل ما تحتاجه هو بعض الطين والجص والقليل من الطلاء لصنع حافظة ذاكرة توبياري فريدة من نوعها.

أولاً، ستأخذ “بصمة” لحاء شجرتك باستخدام بعض الطين، مثل نموذج Van Aaken. قم بإزالة أي لحاء سائب أو أوساخ أو حطام آخر من الجذع باستخدام فرشاة خفيفة، ثم اضغط على الطين على الجذع. تأكد من استخدام ما يكفي من الطين حتى يكون لديك حافة قوية – بوصة كاملة على الأقل – حول الطباعة. ولن تحتاج إلى عمل الطين بقوة في الشقوق – في الواقع من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى قالب مليء بقطع اللحاء. بعد ذلك، قم بإزالة الطين المطبوع بلطف وضعه على سطح مستو مع إطار صورة قديم حول القالب. اعمل حواف الطين على جوانب الإطار للمساعدة في احتواء الجص الذي ستصبه في الخطوة التالية.