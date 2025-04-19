أحضر منزل جوانا جينز في حديقة ماجنوليا الجديد البذور

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جوانا جينز لديها لمسة ميداس عندما يتعلق الأمر بأي شيء متعلق بالمنزل. انتقل ذوقها الذي لا تشوبه شائبة إلى الخارج إلى الحديقة. قامت متجر Waco ، تكساس ، Magnolia Market في Magnolia Silos ، بطرح شريط بذور مبتكر للخدمة الذاتية حيث يمكنك أن ترفع بذور الزهور والخضروات التي تم فحصها بواسطة Gaines وفريق Magnolia. البشر يحبون الجدة ، وشريط البذور شيء لم نره كثيرًا في الماضي. جانبا الجدة ، فإن الفرصة لتنمية ما تنمو جوانا جينز تعطي الناس حقًا ما يريدون. كان زوار صوامع ماغنوليا في واكو يتجولون في حدائقها لسنوات ، وأخيراً ، يمكنك أن تأخذ بعض الشيء بنفسك.
في الواقع ، تنمو Gaines جميع الأصناف النباتية المعروضة ، إما في حديقتها المنزلية أو على أراضي صوامع ماغنوليا. في بار البذور في Magnolia’s Flower Shoppe ، قم بتعبئة مساعدة من Larkspur و Gomphrena و Scabiosa و Orlaya. بالنظر إلى أذواق Gaines الأزهار المتنوعة ، من المحتمل أن نرى مجموعة متطورة من الأزاعة البرية المذهلة حيث يقع هذا الاتجاه في حب النباتات الجديدة.
لن يفوتك سكان البعيدين
لا تأس إذا كنت تعيش في أي مكان بالقرب من وسط تكساس ؛ أنت فقط بضع نقرات بعيدًا عن مكافأة الأزهار. منحت ، لا يقدم موقع الويب نفس الاختيار أو متعة شريط البذور ، ولكن يمكنك ملء سلة التسوق الافتراضية الخاصة بك مع بذور ماجنوليا المائية للعلامة التجارية التي ستجلب ابتسامة على وجهك وتساعدك على إنشاء حديقة زهرة مذهلة.
تشمل الخيارات عباد الشمس والزهرة المخروطية والزينة ونسيان-لا ، الخشخاش ، وتكساس بلو بونيت. أيضا معروضة هي بذور الطماطم الحلوة والكرز. على الرغم من أنك لن تستمتع بإنشاء مزيج خاص بك من البذور ، إلا أنه يمكنك أيضًا طلب حزم مزجعة بالفعل مثل مزيج الزهرة البرية السنوية أو مزيج Texas Wildflower. إذا كنت تحكّم من أجل الجمال الأقل شهرة للبيع في Magnolia Silos ، فيمكنك تعطل بعض الحزم في Amazon. يمكن أن تتيح لك كل من الكنوز البستانية ضبابية لافندر لافندر لاركسبور ، والطبيب في بالم بيتش QIS QIS Orange Gomphrena ، وبذور Scabiosa Red Scabiosa من الخارجيات ، أن تتيح لك تجربة الإزهار الأسطوري الذي يأتي من شريط بذور ماغنوليا.