أحضر منزل جوانا جينز في حديقة ماجنوليا الجديد البذور

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جوانا جينز لديها لمسة ميداس عندما يتعلق الأمر بأي شيء متعلق بالمنزل. انتقل ذوقها الذي لا تشوبه شائبة إلى الخارج إلى الحديقة. قامت متجر Waco ، تكساس ، Magnolia Market في Magnolia Silos ، بطرح شريط بذور مبتكر للخدمة الذاتية حيث يمكنك أن ترفع بذور الزهور والخضروات التي تم فحصها بواسطة Gaines وفريق Magnolia. البشر يحبون الجدة ، وشريط البذور شيء لم نره كثيرًا في الماضي. جانبا الجدة ، فإن الفرصة لتنمية ما تنمو جوانا جينز تعطي الناس حقًا ما يريدون. كان زوار صوامع ماغنوليا في واكو يتجولون في حدائقها لسنوات ، وأخيراً ، يمكنك أن تأخذ بعض الشيء بنفسك.

في الواقع ، تنمو Gaines جميع الأصناف النباتية المعروضة ، إما في حديقتها المنزلية أو على أراضي صوامع ماغنوليا. في بار البذور في Magnolia’s Flower Shoppe ، قم بتعبئة مساعدة من Larkspur و Gomphrena و Scabiosa و Orlaya. بالنظر إلى أذواق Gaines الأزهار المتنوعة ، من المحتمل أن نرى مجموعة متطورة من الأزاعة البرية المذهلة حيث يقع هذا الاتجاه في حب النباتات الجديدة.