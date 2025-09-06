أحواض الاستحمام تخرج عن الأناقة في عام 2025 – إليك الاتجاه الذي يتولى تصميم الحمام

إن البط المطاطي ، وحمامات الفقاعات ، وإعلانات كالجون كانت ذات مرة تجعل أحواض الاستحمام وكأنها لاعبا اساسيا غير قابل للتفاوض في كل منزل. كانت صورة الاسترخاء في حوض مليء بالفقاعات تتناسب بشكل مباشر مع الرفاهية والراحة (حتى لو استخدمها معظمنا فقط في بعض الأحيان). في نهاية المطاف ، بدا المخاوف بشأن استخدام المياه والجهد المطلوب لتنظيف الأحواض مثل المتاعب وأقل مثل الراحة. وأصبح هذا المنظور شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. أكد تقرير ANGI 2024 ذلك – أصحاب المنازل ينتقلون بعيدًا عن أحواض الاستحمام ويستبدلونها باستحمام بدون الحجر.
أسباب هذا التحول تتجاوز الراحة. يمكن للاستحمام في متناول الأشخاص من جميع الأعمار ، الصديقة للحيوانات الأليفة ، وسهلة الدخول دون حاجز الحوض. وإذا كانت بلا جرو ، فحسب أفضل من ذلك. تفتح الاستحمام أيضًا الباب أمام ترقيات حديثة مثل رؤوس دش هطول الأمطار ، وتركيبات أنيقة باللون الأسود أو الذهب ، ورشاشات مزدوجة تجعل الحمام يشعر وكأنه تراجع أكثر. هذه الميزات تمزج بين التطبيق العملي مع التساهل ، وتحول الروتين اليومي إلى شيء أكثر متعة. يدعم تقرير اتجاهات التصميم من قبل NKBA (National Kitchen & Bath Association) هذا التحول. وفقًا للدراسة ، يستبدل أصحاب المنازل أحواضًا بالاستحمام. جنبا إلى جنب مع أناقة ، هذا الاستبدال هو أيضا استراتيجية.
خارج الحوض ، مع دش بلا جرو
تتطلب الاستحمام المملوءة تقليديًا تنظيفًا متكررًا وأحيانًا شاقًا لخطوط الجص لأنه ، إذا تركت نجسة ، فإنها تؤوي العفن والعفن والبكتيريا الضارة. لا تقضي زخات الجص هذه المشكلات تمامًا وتجعل الحمامات أكثر صحة. مواد مثل الرخام ، وألواح البورسلين ، والأسطح الخالية من الحجر الملبد. ومن المزايا الإضافية الوهم بحمام أكبر وأكثر تماسكًا.
التثبيت ميزة أخرى. تختلف الأسطح الصلبة مثل ورقة كبيرة من أي مادة عن وضع الفسيفساء مع مئات البلاط الصغير. يمكن تثبيت الاستحمام بدون الجص في يوم واحد إلى يومين فقط ، مما يقلل من وقت التثبيت ، إذا اخترت إعادة تصميم أو تصميم حمام جديد تمامًا. لا تتلف مواد قوية وطويلة الأمد مثل الخزف بسهولة ، لذلك يستمر دشك في المظهر الجديد لسنوات متتالية. هذا يعني أيضًا أنك لست بحاجة إلى تنظيف بلا كلل في كل عطلة نهاية أسبوع (مثلما فعلت على الأرجح مع أحواض الاستحمام).
وبالتالي ، فإن استبدال حوض الاستحمام باستحمام كبير خالٍ من الجص يوفر تصميمًا أكثر سهولة ، وتحسين كفاءة الماء ، وبالتأكيد جماليات مرتفعة. من خلال الاستحمام بدون الحجر ، يكتسب مالكي المنازل مساحة سهلة الاستخدام ، وأسهل التنظيف ، وكذلك متوازي مع تفضيلات التصميم المعاصرة. هذا العام يفسح المجال أمام الاستحمام بدون الجذاب – وهو بديل رائع لحوض الاستحمام الذي لن ينفد أبدًا – مما يثبت أن مستقبل التصميم مفتوح وفعال.