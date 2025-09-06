أحواض الاستحمام تخرج عن الأناقة في عام 2025 – إليك الاتجاه الذي يتولى تصميم الحمام

إن البط المطاطي ، وحمامات الفقاعات ، وإعلانات كالجون كانت ذات مرة تجعل أحواض الاستحمام وكأنها لاعبا اساسيا غير قابل للتفاوض في كل منزل. كانت صورة الاسترخاء في حوض مليء بالفقاعات تتناسب بشكل مباشر مع الرفاهية والراحة (حتى لو استخدمها معظمنا فقط في بعض الأحيان). في نهاية المطاف ، بدا المخاوف بشأن استخدام المياه والجهد المطلوب لتنظيف الأحواض مثل المتاعب وأقل مثل الراحة. وأصبح هذا المنظور شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. أكد تقرير ANGI 2024 ذلك – أصحاب المنازل ينتقلون بعيدًا عن أحواض الاستحمام ويستبدلونها باستحمام بدون الحجر.

أسباب هذا التحول تتجاوز الراحة. يمكن للاستحمام في متناول الأشخاص من جميع الأعمار ، الصديقة للحيوانات الأليفة ، وسهلة الدخول دون حاجز الحوض. وإذا كانت بلا جرو ، فحسب أفضل من ذلك. تفتح الاستحمام أيضًا الباب أمام ترقيات حديثة مثل رؤوس دش هطول الأمطار ، وتركيبات أنيقة باللون الأسود أو الذهب ، ورشاشات مزدوجة تجعل الحمام يشعر وكأنه تراجع أكثر. هذه الميزات تمزج بين التطبيق العملي مع التساهل ، وتحول الروتين اليومي إلى شيء أكثر متعة. يدعم تقرير اتجاهات التصميم من قبل NKBA (National Kitchen & Bath Association) هذا التحول. وفقًا للدراسة ، يستبدل أصحاب المنازل أحواضًا بالاستحمام. جنبا إلى جنب مع أناقة ، هذا الاستبدال هو أيضا استراتيجية.