أحواض المطبخ النحاسية أم النحاسية: أيهما أسهل في الصيانة؟

من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى البورسلين، قد يبدو اختيار أفضل المواد لحوض مطبخك وكأنه يسقط في حفرة أرنب. من المحتمل أنك إذا كنت في السوق لشراء حوض مطبخ جديد، فربما عثرت على المعادن الدافئة العصرية مثل النحاس والنحاس، والتي أصبحت المفضلة، بينما تقدم أيضًا وظائف لا يمكن للمعادن الأخرى أن تضاهيها. يتمتع كلا الحوضين بخصائص مضادة للميكروبات وغالباً ما يتطلبان رعاية وصيانة روتينية مماثلة، حيث أن كلا المعدنين يتطوران مع مرور الوقت. ولكن، بشكل عام، إذا كنت تفضل حوض المطبخ اللامع لصيانة أقل، فقد يكون النحاس هو الخيار الأفضل.
ومع ذلك، قبل تحديد اختيارك، من المهم ملاحظة الاختلافات في تكوين كل مادة، حيث سيؤثر ذلك على روتين الصيانة. غالبًا ما تتكون أحواض النحاس من 99٪ نحاس و 1٪ زنك. بدلا من ذلك، النحاس هو سبيكة تتكون من النحاس والزنك. لن تؤثر كمية الزنك الموجودة في تركيبة الحوض النحاسي على اللون فحسب، بل تؤثر أيضًا على صلابته ومتانته، مما يجعله أكثر متانة من بدائل النحاس. وإذا كنت تفضل مظهرًا مصقولًا، فقد يكون الحوض النحاسي أكثر مثالية لأنه يتطلب إزالة الشعر بالشمع بشكل متكرر ورعاية أقل بين الاستخدامات، حيث أن اللمسة النهائية المطلية، على وجه الخصوص، سوف تصبح أبطأ. ولكن إذا كنت تحب فكرة العتاج، فقد يكون من الأسهل الحفاظ على الحوض النحاسي، حيث يعمل العتاج كحاجز وقائي طبيعي.
ماذا تعرف إذا اخترت حوضًا نحاسيًا لمطبخك
عندما يتعلق الأمر بالصيانة، يعتبر النحاس مضادًا للميكروبات بفضل النحاس الموجود في تركيبته. ومع ذلك، يتم إضافة الزنك إلى المعدن، مما يجعله أكثر متانة من النحاس. على الرغم من ذلك، قد يظل النحاس عرضة للخدوش أو الخدوش أو التلف الناتج عن أواني الطهي الثقيلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تجنب تنظيف النحاس باستخدام مواد كيميائية قاسية. لهذه الأسباب، قد يعتبر بعض الأشخاص أن النحاس هو مادة حوض المطبخ ذات المظهر الفاخر ومن الأفضل تجنبها. ولكن، إذا كنت تفضل مظهره الفريد، فإن استخدام صابون خفيف وماء يكفي للحفاظ على نظافته، ولن يزيل طبقة الصدأ.
يمكن أن يحدد التفضيل الجمالي للون الحوض النحاسي مدى العناية بالمحافظة عليه. اعتمادًا على اللمسة النهائية، يمكن أن يتطور هذا المعدن بمرور الوقت، وغالبًا ما يتحول إلى اللون الأصفر الداكن والأكثر ثراءً مع درجات بنية خفية بدلاً من اللون الأصفر الذهبي الفاتح. بعض الناس يحبون الزنجار الطبيعي، في حين قد يفضل البعض الآخر مظهرًا مصقولًا. عند اختيار اللمسة النهائية، من غير المرجح أن يتحول النحاس المطلي إلى صدأ بسرعة، في حين أن البديل غير المطلي يمكن أن يكتسب عتقًا في غضون أسبوعين. وبدلاً من ذلك، يفضل بعض الأشخاص النحاس العتيق أو القديم، والذي يظهر بالفعل طبقة أغمق. إذا كنت تريد استعادة مظهر النحاس الأصلي، يمكنك استخدام ملمع خاص بالنحاس. على الرغم من أن الخبراء يحذرون أيضًا من تلميع الأحواض النحاسية المطلية، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف مظهرها وملمسها.
نصائح صيانة حوض النحاس التي يجب مراعاتها
يمكن أن يظهر النحاس باللون البرتقالي الزاهي عندما يكون جديدًا، وفي بعض الأحيان يتميز بدرجات لونية من الأحمر إلى البني، اعتمادًا على الإضاءة والعمر. ويشبه الخبراء أحواض النحاس بتغيرات اللون الموجودة في البنسات. يمكن أن يكون العتاج الأسرع والشيخوخة ميزة جذابة لبعض الأشخاص، بينما قد لا يكون الآخرون معجبين بالتغيرات السريعة للمادة. نظرًا لأن عملية الشيخوخة تتقدم بشكل أسرع عند التعرض للأطعمة الحمضية، فقد تحتاج إلى اتخاذ احتياطات إضافية لمنع الأكسدة. ومع ذلك، بمجرد أن يكتسب النحاس مظهرًا قويًا، فقد يكون محميًا بشكل أفضل مما كان عليه عندما كان جديدًا تمامًا.
النحاس ليس متينًا جدًا. وهو عرضة للخدوش والخدوش وتغير اللون، مما يجعله أقل مثالية للاستخدام المتكرر وفي المنازل المزدحمة. قد يؤثر ملامسة السكاكين والأشياء الثقيلة على الحوض النحاسي لديك. أولئك الذين يأملون في الحفاظ على المظهر المشرق واللامع للنحاس قد يحتاجون إلى روتين صيانة أكثر انتظامًا. يعد تنظيف الحوض وتجفيفه بالكامل بعد كل استخدام، ووضع الشمع أو التلميع بانتظام، وتجنب استخدام أدوات الغسل الكاشطة، من بعض الطرق للحفاظ على النحاس بشكل أفضل. وعندما يتعلق الأمر بأفضل طريقة لتنظيف الحوض النحاسي، فالخبر السار هو أنك لن تحتاج على الأرجح إلى تطهيره، لأن النحاس مضاد للميكروبات بشكل طبيعي. يقول بعض الناس أن التنظيف اللطيف بالصابون المعتدل والماء يعمل بشكل أفضل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إبطاء عملية الشيخوخة، فإن الطلاء الجيد يمكن أن يوقف تغير اللون ولكنه قد لا يمنعه تمامًا.