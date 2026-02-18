أحواض المطبخ النحاسية أم النحاسية: أيهما أسهل في الصيانة؟

من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى البورسلين، قد يبدو اختيار أفضل المواد لحوض مطبخك وكأنه يسقط في حفرة أرنب. من المحتمل أنك إذا كنت في السوق لشراء حوض مطبخ جديد، فربما عثرت على المعادن الدافئة العصرية مثل النحاس والنحاس، والتي أصبحت المفضلة، بينما تقدم أيضًا وظائف لا يمكن للمعادن الأخرى أن تضاهيها. يتمتع كلا الحوضين بخصائص مضادة للميكروبات وغالباً ما يتطلبان رعاية وصيانة روتينية مماثلة، حيث أن كلا المعدنين يتطوران مع مرور الوقت. ولكن، بشكل عام، إذا كنت تفضل حوض المطبخ اللامع لصيانة أقل، فقد يكون النحاس هو الخيار الأفضل.

ومع ذلك، قبل تحديد اختيارك، من المهم ملاحظة الاختلافات في تكوين كل مادة، حيث سيؤثر ذلك على روتين الصيانة. غالبًا ما تتكون أحواض النحاس من 99٪ نحاس و 1٪ زنك. بدلا من ذلك، النحاس هو سبيكة تتكون من النحاس والزنك. لن تؤثر كمية الزنك الموجودة في تركيبة الحوض النحاسي على اللون فحسب، بل تؤثر أيضًا على صلابته ومتانته، مما يجعله أكثر متانة من بدائل النحاس. وإذا كنت تفضل مظهرًا مصقولًا، فقد يكون الحوض النحاسي أكثر مثالية لأنه يتطلب إزالة الشعر بالشمع بشكل متكرر ورعاية أقل بين الاستخدامات، حيث أن اللمسة النهائية المطلية، على وجه الخصوص، سوف تصبح أبطأ. ولكن إذا كنت تحب فكرة العتاج، فقد يكون من الأسهل الحفاظ على الحوض النحاسي، حيث يعمل العتاج كحاجز وقائي طبيعي.