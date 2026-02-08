أخبر ماثيو ستافورد سر بوكا ناكوا قبل أن يفوز بجائزة أفضل لاعب

سان فرانسيسكو – انتظر ماثيو ستافورد حتى نهاية خطابه ليصدر هذا الإعلان، تاركًا الغرفة تتنفس، جاعلا الليل ملكًا للجميع أولاً. ثم جاءت قنبلة الحقيقة: لم يكن راضيًا عن الطريقة التي انتهى بها الأمر، حيث فشل رامز أمام سيهوكس في مباراة بطولة NFC، ولم ينته من مطاردة كأس لومباردي آخر. سيعود لموسم NFL الثامن عشر في عام 2026.

انفجرت قاعة الرقص في NFL Honors. قفز شون ماكفاي من مقعده ووجه الهواء نحو الكاميرا، وهو رجل كان مستقبله بأكمله قد برز للتو. انطلق التصفيق في أرجاء الغرفة، نصفه صدمة ونصفه ارتياح.

ومع ذلك، كان هناك شخص واحد بالكاد يتراجع.

ذلك لأن بوكا ناكوا كان يعلم بالفعل.

كشف جهاز استقبال Rams ‘All-Pro الواسع يوم الجمعة في برنامج “The Pat McAfee Show at Radio Row” على قناة ESPN أن ستافورد قد أبلغه بهدوء قبل وقت طويل من وصول خطاب MVP إلى ذروته. سر أقسم على الوجود بين لاعب الوسط والهدف المفضل.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية

كاليفورنيا بوست نيوز: فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، إكس، يوتيوب، واتساب، لينكد إن

كاليفورنيا بوست سبورتس فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، إكس

كاليفورنيا بوست رأي

كاليفورنيا بوست النشرات الإخبارية: سجل هنا!

كاليفورنيا بوست التطبيق: تحميل هنا!

توصيل الطلبات للمنازل: سجل هنا!

الصفحة السادسة هوليوود: سجل هنا!

قال ناكوا لـ McAfee وطاقمه: “ماثيو هو الأفضل على الإطلاق”. “كنت أعلم أنه سيعود، وما زلت أقوم بالشقلبة الأمامية أمام أمي. كان الأمر رائعًا للغاية.”

هذا هو ما يميز إعلان ستافورد، فقد جاء بمثابة مفاجأة، لكنه كان متجذرًا في النية. القرار لم يكن متسرعا لقد تم حسابها، والشعور بها، ومشاركتها بشكل انتقائي. عندما ألح عليه مكافي ليخبره بمن يعرف أيضًا، ضحك ناكوا، نصف فخور ونصف غير متأكد.

وقال ناكوا: “لا أقول إن الجميع كانوا يعرفون ذلك. أتمنى ألا يخبر الجميع، أنني أردت أن أشعر بأنني مميز”. “اعتقدت أن المحادثة التي أجريناها كانت بيني وبينه فقط، ولكن من يدري.”

هذا التبادل يقول كل شيء عن الكباش في الوقت الحالي. يثق. الاستمرارية. لاعب الوسط لا يزال جائعًا، والمتلقي لا يزال واسع العينين، والمدرب الذي فجأة لا يضطر إلى تخيل مستقبل مختلف.

تعيد عودة ستافورد تشكيل NFC West وتثبت لوس أنجلوس في الوقت الذي تتدافع فيه الامتيازات عبر الدوري من أجل اليقين في الوسط. بالنسبة لناكوا، فهذا يعني موسمًا آخر مع لاعب الوسط الأساسي الوحيد الذي عرفه على الإطلاق في اتحاد كرة القدم الأميركي. بالنسبة لـ McVay، فهذا يعني أن العمل غير المكتمل سيحظى بفصل آخر.

وسيتضمن هذا الفصل مباراة بعيدة عن المنزل – ولكن مع فريق رامز كمضيفين. سيلعب لوس أنجلوس الموسم المقبل في ملبورن، أستراليا، في أول مباراة للموسم العادي في دوري كرة القدم الأمريكية تُلعب في البلاد، ضد فريق 49ers.