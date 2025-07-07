أخت بن شيلتون أصبحت نجمة ويمبلدون بعد لحظة فيروسية

بن شيلتون ليس النجم التنس الوحيد في عائلته.

أصبحت إيما شيلتون ، أخت ظاهرة التنس البالغة من العمر 22 عامًا ، نجمًا رائعًا خلال شقيقها في ويمبلدون-وحصلت على الكثير من وقت التلفزيون خلال شيلتون في نادي All England.

بدأت عندما هزم شيلتون مارتون فوكسوفيكس المجر في مجموعات متتالية للوصول إلى جولة 16 يوم السبت.

في أعقاب المباراة ، أعطت شيلتون إيما صيحة ، ووصفتها بأنها “سحر محظوظ” طوال البطولة ، وشرحت أنها بحاجة إلى المزيد من PTO من وظيفتها في مورغان ستانلي للبقاء في لندن لدعمه.

قال شيلتون بعد فوزه يوم السبت: “أختي هنا”. “لقد كانت هنا في كل مباراة لعبتها في هذه البطولة حتى الآن. لقد كانت السحر المحظوظ. لكنها عملت في الولايات المتحدة التي تبدأ يوم الاثنين. تعمل مع مورغان ستانلي.”

بدأ الحشد في الصراخ بينما ركزت الكاميرا على إيما ، التي كانت تضحك بينما كانت تغطي فمها بيديها.

“أي آي آي! هيا الآن” ، تابع شيلتون. “إذا كان لديك أي من الاتصالات ، ويمكنها الحصول عليها بضعة أيام إضافية ، فسنحافظ على هذا المتداول وسيكون ذلك رائعًا.”

شوهد والدا شيلتون وصديقته ، نجم USWNT ترينيتي رودمان ، يضحك.

إيما ، لاعبة تنس جامعية سابق في جامعة فلوريدا وكارولينا الجنوبية ، هي زميلة مشاركة افتراضية رقمية في مورغان ستانلي في جورجيا ، وفقًا لملفها الشخصي LinkedIn.

لعبت موسمين مع فريق التنس للسيدات في Gamecocks قبل الانتقال إلى جامعة فلوريدا ، حيث يعمل والدها كمدرب رئيسي لفريق الرجال.

في موسم 2022-23 ، كانت إيما الأخيرة ، كانت إيما مثالية 5-0 في الفردي في كأس بيدفورد في طريقها إلى المطالبة بلقب الفئة الخضراء الفردية.

شيلتون ، الذي كان يطارد أول فردي له على الإطلاق ، شارك في مقطع فيديو قصة Instagram الذي حصلت عليه إيما في الأسبوع الأول من العمل من العمل لدعمه في ويمبلدون.

شوهدت تقفز لأعلى ولأسفل في المقطع.

عادت إيما إلى نادي جميع إنجلترا يوم الاثنين لمباراة بن في الجولة الرابعة ضد لورينزو سونيغو الإيطالية ، وشوهدت جالسة مع رودمان ووالدان برايان وليزا.

وقالت أحد المذيعين بينما استولت كاميرات على عائلة شيلتون في المدرجات: “(إيما) لا تزال موجودة هنا لأن حث بن على الأرجح ساعدت شركتها ، صاحب عملها … دعها تبقى لفترة أطول قليلاً وتتخطى المزيد من العمل”.

ناقش المذيعون أيضًا الاستهلاك الذي جاء خلال ظهور إيما السابق.

“هل كانت تلك الأوساخ لمجرد أنها تعمل في الولايات المتحدة؟” قال أحد المذيعين.

“أنا لست متأكدًا” ، أجاب البث الآخر. “لكنك تعرف ما هي ، يجب أن تبقي الإيقاع مستمرًا. الكثير من اللاعبين الذين يحبونهم عندما ينظرون إلى صندوق اللاعب ويرون نفس الأشخاص الذين يرون في نفس المنطقة مرارًا وتكرارًا. لذلك ربما يكون من المهم أن يروا إيما مع أمي ، أبي ، مدرب ،”.

كان شيلتون مستيقظًا بمجموعتين في مباراته ضد سونيغو اعتبارًا من ظهر الاثنين. الجولة الرابعة هي أبعد شيلتون تقدمت في ويمبلدون.