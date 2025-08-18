أخت صوفي كننغهام Slams WNBA Refs بعد إصابة نجم الحمى

أخت صوفي كننغهام Slams WNBA Refs بعد إصابة نجم الحمى

يبدو أن أمي وأخت صوفي كننغهام لديها العديد من المشكلات مع WNBA التي تحملها نجم الحمى ، خاصة بعد تعرض كننغهام لإصابة في الركبة في فوز يوم الأحد على الشمس.

تعرض كننغهام للإصابة بعد أن هبطت حارس صن برا هارتلي لها تحت السلة ، وتركت الحادث الحمى للألم للألم قبل أن تساعدها على الخروج من المحكمة.

حصلت هذه الإصابة على الكثير من رد الفعل ، بما في ذلك من عائلة كننغهام الخاصة ، مع شقيقتها ، ليندسي ، وأميها ، بولا ، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاستدعاء WNBA الوافد وهارتلي.

“WNBA ربما يجب أن تركز بشكل أقل على غرامة اللاعبين للتعليق على فقيرك المسؤول والمزيد حول توظيف المسؤولين الذين يمكنهم استدعاء لعبة متسقة وحماية الرياضيين.

كان التعليق يشير إلى غرامات كننغهام الأخيرة من الدوري بسبب انتقاداتها الخاصة بتوضيح WNBA خلال حلقات البودكاست.

لقد كانت WNBA مسؤولة عن قضية زر ساخنة بسبب مشاعر المشجعين-وخاصة تلك الخاصة بحمى الحمى وحارس النجوم Caitlin Clark-حول الطريقة التي يتم بها استدعاء الألعاب.

باولا ، التي حذفت في وقت لاحق منشورها ، وجهت استيائها من اللاعب الذي أصيب في كننغهام.

وكتبت بولا: “هارتلي لاعب ساخط يواجه مشكلة في كل مكان تذهب إليه ؛ إنها واضحة وتلعب خارج نطاق السيطرة”.

لم يكن من الواضح على الفور ما كانت باولا تشير إليها في منصبه ، لكن هارتلي قد تم طرده من مباراة الشمس السابقة وشاركت في حادثة حيث سحبت شعر الملاك ريس.

لم يكن لدى مدرب الحمى ستيفاني وايت تحديثًا فوريًا على كننغهام للصحفيين بعد فوز إنديانا ، والذي كان أيضًا بدون كلارك بسبب إصابة ، وقالت إن رد فعلها على الإصابة كان “S -T -T”.

وقالت وايت: “لا سيما الطريقة التي سقطت بها وكيف كانت تمسك بنفسها ومقدار الألم الذي كانت فيه ، في ذلك الوقت ،” هراء “.

