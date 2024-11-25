أخدود OG Anunoby الشامل هو بطانة فضية كبيرة لنيكس للبناء عليها

دنفر – سجل OG Anunoby عددًا كبيرًا أو أكثر من النقاط 13 مرة سابقة في مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ، لكن 27 نقطة فضية له في خسارة يوم السبت أمام الجاز تمثل أكبر عدد له في 39 مباراة بالموسم العادي مع نيكس.

وحقق أنونوبي، الذي انضم إلى نيكس في كانون الثاني (يناير) الماضي في صفقة تجارية من تورونتو، أعلى مستوى له خلال الموسم بسبع من 12 محاولة من مدى 3 نقاط وأضاف ثلاث سرقات وتسديدتين محجوبتين ضد الجاز.

قال توم ثيبودو بعد الخسارة: “(المباراة الشاملة). “أريده أن يكون حاسما. عندما يلعب بهذه الطريقة، يكون الأمر أكثر فعالية بالنسبة لنا جميعًا. عندما يقطع بشكل حاسم، عندما يمسك، ويكون جاهزًا ومتوازنًا ويسدد الضربات. … يدخل في إيقاع جيد.

“وعندما يجري على الأرض، عندما يجري على الأرض ويصل إلى الفضاء أو يركض إلى الحافة ويلتقط جسمًا صغيرًا، فهذه دلاء سهلة. أريده أن يواصل البناء على ذلك.”

أعلى مستوى في مسيرة Anunoby البالغ 36 نقطة جاء بالفعل ضد نيكس لرابتورز في نوفمبر 2021.

يبلغ متوسطه 17.8 نقطة خلال بداية الفريق 9-7 – وهو ثالث أكبر عدد في الفريق – و20.0 في اثنتي عشرة مباراة في نوفمبر تدخل مباراة الاثنين في دنفر.

كان من الصعب تحمل ليلة تسديد نيكس السيئة في يوتا – 39 بالمائة من الأرضية – لأنهم لم يرتكبوا سوى تسعة تحولات في المباراة. كان هذا بمثابة أحد أدنى مستوياتهم في الموسم في أي مباراة.

وقال تيبودو: «أعتقد أننا اهتممنا بالكرة. “في الليالي التي لا تسدد فيها بشكل جيد، تحتاج إلى دفاعك، وارتدادك، ودوراتك المنخفضة. وإذا قمت بهذه الأشياء الثلاثة، فسوف تكون في وضع يسمح لك بالفوز بغض النظر عن كيفية تسديدك للكرة.

تم إدراج كارل أنتوني تاونز (كدمة في ربلة الساق اليسرى) ومايلز ماكبرايد (الركبة) على أنهما مشكوك فيهما بالنسبة لنيكس. آرون جوردون (عجل) خارج عن ناجتس.