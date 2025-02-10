أخذ الفياجرا له تأثير غير متوقع على ضغط الدم

ظهرت حبة زرقاء صغيرة تسمى الفياجرا من مختبرات Pfizer منذ ما يقرب من 30 عامًا ، ولا تزال واحدة من أكثر الأدوية شعبية لعلاج ضعف الانتصاب (ED). الفياجرا تعمل عن طريق منع إنزيم يسمى PDE5. هذا يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ، وتحسين تدفق الدم إلى القضيب.

الفياجرا لم يكن المقصود في الأصل لعلاج إد. تم دراسة مكونه النشط ، Sildenafil ، لعلاج ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك ، عندما لاحظ الباحثون في التجارب السريرية أن الفياجرا جاءت مع انتصاب كآثار جانبية ، فقد تم إعادة استخدامه كدواء ED.

بالنظر إلى تاريخها ، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن تعرف أن الفياجرا يمكن أن تسبب انخفاضًا مؤقتًا في ضغط الدم. ومع ذلك ، إذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط ، فإن تناول الفياجرا لن يقلل من ضغط الدم بما يكفي لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. في دراسة أجريت عام 2002 في أمراض المسالك البولية ، استغرق الرجال الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي وارتفاع ضغط الدم 100 ملليغرام من السيلدينافيل لرؤية تأثيره على ضغط الدم مقارنة بخط الأساس للرجال في الليلة السابقة. في كلا المجموعتين ، خفضت Sildenafil بشكل كبير ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6 ملليمترات من الزئبق وضغط الدم الانبساطي بمقدار 4.5 ملليمتر من الزئبق في المتوسط. رأى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 49 عامًا فما فوق تخفيضات أكبر في ضغط الدم ، ولكن ليس إلى الحد الذي عانوا فيه من انخفاض ضغط الدم.

على الرغم من أن الفياجرا لا تعمل بشكل جيد بما يكفي لاستخدامها لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، إلا أنه يجب أن تظل حذرًا بشأن تناوله إذا كنت تستخدم بعض الأدوية الأخرى التي يمكن أن تتفاعل معها.