أخذ الفياجرا له تأثير غير متوقع على ضغط الدم

ظهرت حبة زرقاء صغيرة تسمى الفياجرا من مختبرات Pfizer منذ ما يقرب من 30 عامًا ، ولا تزال واحدة من أكثر الأدوية شعبية لعلاج ضعف الانتصاب (ED). الفياجرا تعمل عن طريق منع إنزيم يسمى PDE5. هذا يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ، وتحسين تدفق الدم إلى القضيب.
الفياجرا لم يكن المقصود في الأصل لعلاج إد. تم دراسة مكونه النشط ، Sildenafil ، لعلاج ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك ، عندما لاحظ الباحثون في التجارب السريرية أن الفياجرا جاءت مع انتصاب كآثار جانبية ، فقد تم إعادة استخدامه كدواء ED.
بالنظر إلى تاريخها ، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن تعرف أن الفياجرا يمكن أن تسبب انخفاضًا مؤقتًا في ضغط الدم. ومع ذلك ، إذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط ، فإن تناول الفياجرا لن يقلل من ضغط الدم بما يكفي لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. في دراسة أجريت عام 2002 في أمراض المسالك البولية ، استغرق الرجال الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي وارتفاع ضغط الدم 100 ملليغرام من السيلدينافيل لرؤية تأثيره على ضغط الدم مقارنة بخط الأساس للرجال في الليلة السابقة. في كلا المجموعتين ، خفضت Sildenafil بشكل كبير ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6 ملليمترات من الزئبق وضغط الدم الانبساطي بمقدار 4.5 ملليمتر من الزئبق في المتوسط. رأى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 49 عامًا فما فوق تخفيضات أكبر في ضغط الدم ، ولكن ليس إلى الحد الذي عانوا فيه من انخفاض ضغط الدم.
على الرغم من أن الفياجرا لا تعمل بشكل جيد بما يكفي لاستخدامها لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، إلا أنه يجب أن تظل حذرًا بشأن تناوله إذا كنت تستخدم بعض الأدوية الأخرى التي يمكن أن تتفاعل معها.
قد تتفاعل الفياجرا مع الأدوية الأخرى للتسبب في انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم – عندما يكون ضغط الدم منخفضًا جدًا – هو أحد الآثار الجانبية الأكثر خطورة للفياجرا. يمكن أن يجعلك انخفاض ضغط الدم تشعر بالدوار أو الدوار ، ولكنه قد يسبب أيضًا نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
يمكن أن يحدث هذا التأثير الجانبي إذا كنت تتناول أيضًا نترات لألم الصدر. يجب أن تتحدث أيضًا مع طبيبك قبل تناول الفياجرا إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم عالية. لا ينبغي استخدام الفياجرا أيضًا إذا كنت تتناول المخدرات لعلاج قصور القلب مثل Riociguat (Adempas) أو باستخدام أدوية في الشوارع تسمى “بوبرز”.
(إليك ما يمكن أن يحدث إذا كنت تأخذ الفياجرا بدون ed.)
دواء آخر يحتوي على Sildenafil – Revatio – يعامل ارتفاع ضغط الدم الرئوي ، وهو حالة وراثية تقيد الدم من قلبك إلى رئتيك. هذه جرعة أقل من Sildenafil التي تم أخذها عدة مرات في اليوم للاسترخاء في الشرايين حول رئتيك. إذا كنت تتناول بالفعل Revatio (أو مثبطات PDE5 الأخرى) لارتفاع ضغط الدم الرئوي ، فيجب عليك تجنب الفياجرا.
اسأل طبيبك عن خيارات ED الأخرى قبل تجربة الفياجرا
حتى لو كان ضغط الدم الطبيعي ، فمن الأفضل مناقشة ED مع طبيبك قبل طلب وصفة الفياجرا. يمكن أن يكون سبب ED قضايا نفسية مثل الاكتئاب أو الإجهاد أو مشاكل العلاقة. يمكنك أيضًا تجربة ED إذا كان لديك مشاكل في النوم أو انخفاض هرمون التستوستيرون أو اضطراب تعاطي المخدرات. ارتفاع ضغط الدم ، أو مرض السكري من النوع 2 ، أو السمنة ، أو ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول قد يتسبب أيضًا في حدوث ED ، لذلك من المهم معالجة هذه خطة العلاج الصحيحة.
يمكن أن يكون ED علامة إنذار مبكر لمشاكل القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة ، وفقا لمقال عام 2021 في مجلة الطب السريري. ليس الأمر أن إد يسبب أمراض القلب. الأوعية الدموية حول القضيب أصغر بكثير من الأوعية الدموية الأكبر بالقرب من القلب والدماغ والرئتين. لذلك ، من المرجح أن تظهر هذه الأوعية الدموية الأصغر علامات على الضرر. يمكن أن يسبق إد حدث القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية لمدة ثلاث سنوات. يجب أن ينظر طبيبك إلى عوامل الخطر الخاصة بك لأمراض القلب ، ولكنه أيضًا في الاعتبار عوامل الخطر غير التقليدية مثل تاريخ عائلتك في القضايا الأيضية ، وتعاطي الكحول ، وشدة ED الخاصة بك أثناء الجماع.