أخذ TikToker مظهر رقعة الشطرنج العصرية إلى مستوى آخر تمامًا مع هذه المزهرية الزجاجية التي يمكنك صنعها بنفسك

تحظى الفنون والحرف اليدوية التي تتضمن الزجاج بشعبية كبيرة دائمًا. سواء أكان الأمر شيئًا أساسيًا مثل إعادة استخدام مرطبان قديم أو مشروع أكثر إبداعًا، مثل إنشاء فن زجاجي ملون مزيف دون إنفاق الكثير من المال، فهي مادة توفر اللمعان والانعكاس على عكس أي شيء آخر. يأخذ TikToker Philippe Labelle الأمور إلى مرحلة أبعد، باستخدام تقنيات الزجاج الملون الحقيقي لإنشاء مزهرية جميلة بنمط رقعة الشطرنج المعقد. ربما لا يكون الأمر مناسبًا للمبتدئين تمامًا — ستحتاج إلى بعض الخبرة في استخدام الأدوات لتكون ناجحًا، ولكن يمكننا النظر في تبسيط الأمر لاحقًا.

المهمة الأولى هي قطع مربعات رقعة الشطرنج. لا يتم قطع الزجاج بالكامل، بل يتم قطعه ثم قطعه. حركة التسجيل بعيدة عن الفنان وليست تجاهه. يتم كسر الأوراق الكبيرة يدويًا، ولكن يتم استخدام الكماشة للقطع الأصغر. يجعل فيليب لابيل العملية تبدو بسيطة، لكن تلك الحواف حادة جدًا، لذا يلزم الكثير من العناية.

التالي يأتي التجميع. ما قد لا يكون واضحًا من الفيديو هو أن كل مربع يحتوي على رقائق نحاسية خاصة ملتصقة حول الحواف لتوفير قاعدة للحام. هناك أنواع مختلفة متاحة، لذلك من الجيد التحقق من النصائح التي تحتاجها للحصول على أفضل الإمدادات الحرفية، حيث يجب أن يكون الموظفون ذوو المعرفة قادرين على تقديم مشورة الخبراء. يتم أيضًا دهن منتج يسمى التدفق على النحاس لمساعدة اللحام على التدفق بسلاسة.