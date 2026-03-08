أخذ TikToker مظهر رقعة الشطرنج العصرية إلى مستوى آخر تمامًا مع هذه المزهرية الزجاجية التي يمكنك صنعها بنفسك

تحظى الفنون والحرف اليدوية التي تتضمن الزجاج بشعبية كبيرة دائمًا. سواء أكان الأمر شيئًا أساسيًا مثل إعادة استخدام مرطبان قديم أو مشروع أكثر إبداعًا، مثل إنشاء فن زجاجي ملون مزيف دون إنفاق الكثير من المال، فهي مادة توفر اللمعان والانعكاس على عكس أي شيء آخر. يأخذ TikToker Philippe Labelle الأمور إلى مرحلة أبعد، باستخدام تقنيات الزجاج الملون الحقيقي لإنشاء مزهرية جميلة بنمط رقعة الشطرنج المعقد. ربما لا يكون الأمر مناسبًا للمبتدئين تمامًا — ستحتاج إلى بعض الخبرة في استخدام الأدوات لتكون ناجحًا، ولكن يمكننا النظر في تبسيط الأمر لاحقًا.
المهمة الأولى هي قطع مربعات رقعة الشطرنج. لا يتم قطع الزجاج بالكامل، بل يتم قطعه ثم قطعه. حركة التسجيل بعيدة عن الفنان وليست تجاهه. يتم كسر الأوراق الكبيرة يدويًا، ولكن يتم استخدام الكماشة للقطع الأصغر. يجعل فيليب لابيل العملية تبدو بسيطة، لكن تلك الحواف حادة جدًا، لذا يلزم الكثير من العناية.
التالي يأتي التجميع. ما قد لا يكون واضحًا من الفيديو هو أن كل مربع يحتوي على رقائق نحاسية خاصة ملتصقة حول الحواف لتوفير قاعدة للحام. هناك أنواع مختلفة متاحة، لذلك من الجيد التحقق من النصائح التي تحتاجها للحصول على أفضل الإمدادات الحرفية، حيث يجب أن يكون الموظفون ذوو المعرفة قادرين على تقديم مشورة الخبراء. يتم أيضًا دهن منتج يسمى التدفق على النحاس لمساعدة اللحام على التدفق بسلاسة.
محاذاة ألواح الشطرنج ووضع المزهرية معًا
لمحاذاة المربعات، يستخدم الفنان كتل تخطيط على شكل حرف L مثبتة في لوح الفلين. بمجرد لحام الألواح المسطحة معًا، يمكن بعد ذلك تشكيلها في شكل مستطيل. لدى فيليب لابيل رقصة مصنوعة من الخشب الرقائقي لتثبيت الجوانب عند 90 درجة. لا ينبغي أن يكون صنع شيء مشابه أمرًا صعبًا، أو يمكنك بدلاً من ذلك قطع زاوية صندوق خشبي قوي. أخيرًا، يتم قطع قطعة واحدة ورقائقها ولحامها في مكانها للأسفل.
المعدات المطلوبة للزجاج الملون ليست من النوع الذي ستجده في قوائم الأدوات واللوازم التي يحتاجها كل DIYer لامتلاكها، ولكن كل شيء متاح على نطاق واسع. يمكن العثور على أداة القطع الأساسية، مثل مجموعة Jiouxip Glass Cutter Kit، في Amazon مقابل أقل من 20 دولارًا. يجب أن تكون مكواة اللحام مخصصة خصيصًا للزجاج الملون لأن النماذج الكهربائية قد لا توفر حرارة كافية أو تحتوي على طرف كبير بما يكفي. ويلر وهاكو من العلامات التجارية الرائدة. إذا لم تتمكن من العثور على الزجاج محليًا، فهناك الكثير من الموردين عبر الإنترنت.
كمبتدئ في مجال الزجاج الملون، يمكنك إنشاء نسخة مبسطة من المزهرية الزجاجية العصرية على شكل رقعة الشطرنج باستخدام مربعات أكبر. اجعله صفين عرضًا وأربعة صفوف طولًا، على سبيل المثال. سيعطيك هذا الفرصة للتدرب على القطع التي لم تكن تافهة تمامًا. لتبسيط الأمر أكثر، ابدأ بمزهرية زجاجية مربعة، ثم قم برسم نمط رقعة الشطرنج باستخدام منتج مثل طلاء الزجاج الشفاف Magicdo. لن يبدو الأمر تمامًا مثل المشروع الملهم، لكنك ستحصل على مزهرية مخصصة على شكل رقعة الشطرنج دون المخاطرة بالحروق من مكاوي اللحام والقطع من شظايا الزجاج.