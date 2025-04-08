أخطاء إيمانويل شارب الوحشية المظلمة هيووم في البطولة الوطنية

سان أنطونيو-غطت المناشف وجوه لاعبي هيوستن بالدموع.

كانت غرفة الخزانة صامتة مثل المكتبة ، التي توقفت فقط عن طريق صراخ مشوه بالمعاناة.

ظهر حلم البطولة الوطنية في بطولة الكوجر المصنفة الأولى بشكل مؤلم-في الثواني الأخيرة من المواجهة ليلة الاثنين ضد زميله رقم 1 فلوريدا.

مرتين في النصف الأخير من الدقيقة ، أتيحت لها هيوستن فرصة للمضي قدمًا ، وفي كل مرة أسفرت تلك الممتلكات عن مبيعات Emanuel Sharp-ممتلكتان يطاردان هذا الفريق لسنوات قادمة بعد هذه الخسارة 65-63 في Alamodome.

وقال كيلفن سامبسون مدرب هيوستن: “أنا فقط أواجه تلك الممتلكات الأخيرين أكثر من أي شيء آخر”. “غير مفهومة في هذا الموقف ، لم نتمكن من الحصول على رصاصة (خارج).”

قبل ليلتين ، كان Sharp أحد أبطال عودة Houston المثيرة ضد Duke ، حيث وصل إلى مؤشر 3 مع 33.3 ثانية يتبقى يتجول في رالي من ست نقاط مع ما يزيد قليلاً عن نصف دقيقة.

ليلة الاثنين ، قام حارس المبتدئين-هداف هيوستن الثاني-بطرد الكرة من الحدود مع 26.6 ثانية للذهاب.

بعد أن قام Denzel Aberdeen بتقسيم رميتين حرة لدفع تقدم فلوريدا إلى اثنين ، حصل الكوجر على تسديدة أخرى. خرج Sharp من شاشة لمحاولة من 3 نقاط ، لكن Walter Clayton Jr. من فلوريدا كان هناك.

كان Sharp قد ترك قدميه بالفعل ، لذلك أسقط الكرة للحفاظ على المسرحية على قيد الحياة.

لو لمست ذلك ، لكان انتهاكًا متنقلًا.

المهاجم غتورس أليكس كوندون دوف للكرة.

انتهت عقارب الساعة حيث حاول اللاعبون يائسة الحصول على حيازة.

انهار حاد حزين على الأرض كما احتفل غتورس من حوله.

وقال جوزيف توغلر ، مهاجم هيوستن: “لقد عملنا لهذا العام بأكمله ، وهي اللحظة التي ننتظر فيها. النزول إلى المباراة الأخيرة”. “أعلم أن الأمر سيؤذي ، ويكسر قلب الجميع.”

قاد الكوجر اللعبة بأكملها تقريبًا.

احتفظوا بميزة 12 نقطة في وقت مبكر من الشوط الثاني.

لم تقود فلوريدا في الشوط الثاني حتى ضربت عليى مارتن رميتين حرة مع تبقي 46.6 ثانية. كان هيوستن في المقدمة لمدة 30:44 من وقت اللعبة.

في النهاية ، كانت أحدث نهاية مؤلمة لهيوستن ، التي تعرضت للضرب في السنوات الأخيرة بسبب الإصابات.

ليلة الاثنين ، جاء الكوجر بعد نقطتين.

“حزين ، بخيبة أمل. أنا في حيرة من الكلمات” ، حارس هيوستن تيرنس أرسينو. “في لعبة كهذه ، هذا الإغلاق ، شعرت وكأننا تسيطر عليها اللعبة بأكملها وتركناها تذهب.

“الكثير من العواطف. وقت حزين بالنسبة لنا. لا يمكن قول ذلك حقًا. أنت بضع محطات من الفوز بها. من الصعب قول أي شيء.”