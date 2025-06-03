أخطاء المشي التي تجعل من الصعب حرق الدهون في البطن

يوصي الخبراء الصحيون عمومًا بحد أدنى 150 دقيقة من التمارين المعتدلة في الأسبوع للصحة العامة. ينهار إلى حوالي 30 دقيقة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع. بالنسبة للبعض ، هذا أمر قابل للتنفيذ تمامًا – أو على الأقل هدف جيد للعمل إذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام.

ولكن إذا كان هدفك هو حرق الدهون ، وخاصة الدهون في البطن ، فقد تحتاج إلى الاصطدام قليلاً. وجد التحليل التلوي لعام 2021 في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن برامج التمرين الأكثر فعالية لفقدان الوزن وتقليل الدهون الحشوية استمرت حوالي 50 دقيقة لكل جلسة ، أربع مرات في الأسبوع. والاتساق يهم. استمرت هذه البرامج في المتوسط ​​22 أسبوعًا.

(اقرأ عما يحدث لجسمك عندما لا تمارس الرياضة.)

لذا ، كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت وتيرة المشي الخاصة بك تعتبر معتدلة أم قوية؟ وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن التمارين المعتدلة تنطوي على القليل من التعرق وزيادة ملحوظة في معدل ضربات القلب. لا تحتاج إلى مراقبة معدل ضربات القلب ، ولكن يجب أن تشعر بقلبك ينبض بشكل أسرع مما كنت في راحة. إذا كنت تمشي مع صديق ، فإن الكثافة المعتدلة تعني أنه يمكنك إجراء محادثة ولكن لن تكون قادرًا على الغناء.

لحرق المزيد من السعرات الحرارية ، حاول المشي بشكل أسرع. يجب أن يكون النشاط القوي مكثفًا بدرجة كافية بحيث لا يمكنك الحصول على جملة كاملة دون توقف للتنفس. إذا كانت هذه الوتيرة تبدو صعبة في الحفاظ عليها ، فحاول المشي الفاصل. ادفع نفسك لمدة 30 ثانية بوتيرة سريعة ، ثم عد إلى وتيرة معتدلة لبضع دقائق قبل السرعة مرة أخرى.