أخطاء المقابلة التي كادت أن تدمر مسيرة ميغان فوكس المهنية

حقق الفيلم الأصلي “المتحولون” نجاحًا تجاريًا كبيرًا. وفقًا لـ Box Office Mojo، فقد جلبت أكثر من 300 مليون دولار ووضعت الأساس للامتياز لمواصلة إصدار الأفلام المربحة حتى يومنا هذا. الكثير من رؤية الفيلم، التي تعتمد على شخصيات من عالم ألعاب هاسبرو، جاءت من المخرج مايكل باي. حتى تلك اللحظة، كان الممثل المخضرم في أفلام الحركة وراء بعض أكبر الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا في التسعينيات مثل “Bad Boys”، و”Armageddon” – الذي يعتبر من أفلام الخيال العلمي الكلاسيكية على الرغم من تقديم ادعاءات علمية مشكوك فيها – و”Pearl Harbour”.

إعلان

يعتبر باي يدًا ثابتة في صناعة السينما، حيث يتمتع بالخبرة اللازمة لإنشاء أفلام واسعة النطاق تتوافق مع الجماهير. ومع ذلك، فإن العمل بميزانيات كبيرة كهذه يعد بيئة مضغوطة، ومن المعروف أن باي مخرج لا هوادة فيه. قال: “أنا أصرخ كثيرًا” في موقع Tribute.ca. “أنا صوتي ومتطلب للغاية، ولكن هذا لأنني أصنع أفلامًا ضخمة وصاخبة وأحتاج إلى الحفاظ على السيطرة”.

في عام 2009، أجرى فوكس مقابلة مع مجلة Wonderland وتحدث بعبارات غير سارة بشكل صادم عن Bay. وقالت: “إنه مثل نابليون ويريد أن يخلق هذه السمعة المجنونة وسيئة السمعة كرجل مجنون”. “إنه يريد أن يكون مثل هتلر في موقع التصوير، وهو كذلك. لذا، فهو بمثابة كابوس للعمل من أجله، لكن عندما تخرجه من موقع التصوير، وهو ليس في وضع المخرج، أستمتع حقًا بشخصيته لأنه غريب الأطوار للغاية”. إنه محرج للغاية، فهو ليس لديه مهارات اجتماعية على الإطلاق، ومن المحبب مشاهدته.” وبحسب ما ورد اعترض المنتج التنفيذي ستيفن سبيلبرغ، وهو يهودي، على التعليقات، ولا سيما الإشارة إلى هتلر. في مقابلة مع جي كيو، قال باي إنه قام بإزالة Fox من امتياز الفيلم الثالث.

إعلان