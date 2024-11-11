أخطاء المقابلة التي كادت أن تدمر مسيرة ميغان فوكس المهنية

تظل الممثلة ميغان فوكس واحدة من أكثر المشاهير الذين تحدثوا عنهم على هذا الكوكب. تستمر مسيرتها المهنية المربحة في هوليوود وعلاقتها التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة مع الموسيقي Machine Gun Kelly في جذب عناوين الأخبار من منافذ البيع عبر الإنترنت، وخاصة مواقع القيل والقال. جاءت انطلاقتها في عام 2007، عندما لعبت دور البطولة أمام شيا لابوف في الجزء الأول من سلسلة “Transformers”. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، وبرز فوكس كواحد من أكبر رموز الجنس الجديدة خلال العقد. أدى أدائها إلى مقارنتها مع معجبيها بقنابل هوليوود في العصر الكلاسيكي، وبدا أنها ستستمتع بمهنة ممتازة منذ ذلك الحين.
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عاد فوكس إلى السلسلة إلى جانب لابوف في عام 2009 في الجزء الثاني من فيلم Transformers: Revenge of the Fallen، الذي يقول موقع Box Office Mojo إنه حقق أكثر من 400 مليون دولار. في هذا الوقت، كانت فوكس في أوج شهرتها وكان الطلب عليها مرتفعًا لإجراء المقابلات مع المجلات المرموقة والبرامج الحوارية في وقت متأخر من الليل. وخلال هذه الفترة، أدلت النجمة السينمائية الجديدة، والتي كانت لا تزال في أوائل العشرينات من عمرها، ببعض التعليقات غير المدروسة التي بدت من المرجح أن تؤدي إلى إنهاء مسيرتها المهنية المزدهرة في التمثيل.
في عام 2009، قارن فوكس مايكل باي بهتلر
حقق الفيلم الأصلي “المتحولون” نجاحًا تجاريًا كبيرًا. وفقًا لـ Box Office Mojo، فقد جلبت أكثر من 300 مليون دولار ووضعت الأساس للامتياز لمواصلة إصدار الأفلام المربحة حتى يومنا هذا. الكثير من رؤية الفيلم، التي تعتمد على شخصيات من عالم ألعاب هاسبرو، جاءت من المخرج مايكل باي. حتى تلك اللحظة، كان الممثل المخضرم في أفلام الحركة وراء بعض أكبر الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا في التسعينيات مثل “Bad Boys”، و”Armageddon” – الذي يعتبر من أفلام الخيال العلمي الكلاسيكية على الرغم من تقديم ادعاءات علمية مشكوك فيها – و”Pearl Harbour”.
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يعتبر باي يدًا ثابتة في صناعة السينما، حيث يتمتع بالخبرة اللازمة لإنشاء أفلام واسعة النطاق تتوافق مع الجماهير. ومع ذلك، فإن العمل بميزانيات كبيرة كهذه يعد بيئة مضغوطة، ومن المعروف أن باي مخرج لا هوادة فيه. قال: “أنا أصرخ كثيرًا” في موقع Tribute.ca. “أنا صوتي ومتطلب للغاية، ولكن هذا لأنني أصنع أفلامًا ضخمة وصاخبة وأحتاج إلى الحفاظ على السيطرة”.
في عام 2009، أجرى فوكس مقابلة مع مجلة Wonderland وتحدث بعبارات غير سارة بشكل صادم عن Bay. وقالت: “إنه مثل نابليون ويريد أن يخلق هذه السمعة المجنونة وسيئة السمعة كرجل مجنون”. “إنه يريد أن يكون مثل هتلر في موقع التصوير، وهو كذلك. لذا، فهو بمثابة كابوس للعمل من أجله، لكن عندما تخرجه من موقع التصوير، وهو ليس في وضع المخرج، أستمتع حقًا بشخصيته لأنه غريب الأطوار للغاية”. إنه محرج للغاية، فهو ليس لديه مهارات اجتماعية على الإطلاق، ومن المحبب مشاهدته.” وبحسب ما ورد اعترض المنتج التنفيذي ستيفن سبيلبرغ، وهو يهودي، على التعليقات، ولا سيما الإشارة إلى هتلر. في مقابلة مع جي كيو، قال باي إنه قام بإزالة Fox من امتياز الفيلم الثالث.
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أخبرت فوكس جيمي كيميل وآخرين أنه تم الاعتراض عليها
ربما كان من المتوقع أن يشعر المخرج مايكل باي، الذي نشأ على اليهودية، بالذهول من تصريحات ميغان فوكس. ومع ذلك، يبدو – عندما يتعلق الأمر بهذه التعليقات على الأقل – أن باي كان متفائلاً. وقال في مقابلة مع مجلة جي كيو: “لم أتأذى، لأنني أعلم أن هذه مجرد ميغان”. “تحب ميغان الحصول على رد. وهي تفعل ذلك بطريقة خاطئة نوعًا ما. أنا آسفة يا ميغان. أنا آسفة لأنني جعلتك تعملين 12 ساعة. أنا آسفة لأنني جعلتك تظهرين على التلفاز. الأفلام ليست دائمًا دافئة وغامضة.”
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لكن انتقادات فوكس لباي لم تتوقف عند هذا الحد. في حديثها في برنامج “Jimmy Kimmel Live” في عام 2009، ادعت أنها كإضافة في فيلم “Bad Boys II” في عام 2003، أُجبرت على الرقص تحت شلال في بيكيني بنجوم وخطوط، وقبعة رعاة البقر، وكعب بطول 6 بوصات. – على الرغم من أن عمره 15 عامًا في ذلك الوقت. ظهرت تفاصيل غير سارة عن علاقة عمل Bay مع Fox في صحيفة The Guardian في نفس الوقت تقريبًا. في تقرير يبدو مرحًا بشكل مدهش وفقًا لمعايير اليوم، زعمت فوكس أنه كجزء من اختبارها، جعلها باي تغسل سيارته الفيراري في منزله أثناء تصويرها لها.
عادت اتهامات ميغان فوكس إلى الظهور في عام 2020
شهد عام 2017 ظهور حركة #MeToo، وهي حملة شعبية لمعالجة التحرش الجنسي والإساءة والتمييز على أساس الجنس. وكان لها عواقب وخيمة على صناعة الترفيه حيث تقدمت النساء بقصصهن عن سوء المعاملة على أيدي الرجال الأقوياء. لقد غيرت اللحظة الفاصلة ثقافتنا بشكل دائم. على هذا النحو، تم إعادة تقييم العديد من تفاعلات المشاهير قبل MeToo، بما في ذلك مقابلة Fox مع Jimmy Kimmel وقصة The Guardian حول غسيلها لسيارة Michael Bay، في ضوء غير إيجابي للغاية.
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في عام 2020، واضطرت فوكس إلى توضيح التعليقات التي أدلت بها علناً قبل 15 عاماً، حيث نشرت على الإنترنت أنها “تحملت بعض التجارب المروعة حقاً في صناعة كارهة للنساء بلا رحمة”. ولكن كما ذكرت انترتينمنت ويكلي، قالت إن باي “لم يعتدي علي أو يعتدي علي أبدًا فيما شعرت أنه بطريقة جنسية”. تناول باي التعليقات من خلال نشر لقطات لفوكس وهي تبتسم أثناء اختبار أداء فيلم “المتحولون” وأصر على أنه يتطلع إلى العمل معها مرة أخرى في المستقبل. في الواقع، بحلول هذا الوقت، كان فوكس قد لعب دور البطولة بالفعل في فيلم “Teenage Mutant Ninja Turtles” لعام 2014، الذي أنتجه باي، مما يشير إلى وجود القليل من العداء بين المتعاونين.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد وقعت ضحية لاعتداء جنسي، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع الشبكة الوطنية للاغتصاب والإساءة وسفاح القربى أو اتصل بخط المساعدة الوطني لـ RAINN على الرقم 1-800-656-HOPE (4673).
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