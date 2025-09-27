أخطاء بيت ألونسو ، الفشل في القابض يأتي في أسوأ الأحوال لميتس

ميامي – عاد بيت ألونسو من حافة الهاوية من قبل.

لكن هذا النوع من الليل في لعبة 160 التي لا بد من الفوز بها تبدو وكأنها عودة إلى حافة الهاوية.

في الشوط ، يمكن أن يطارد Mets All Offseason ، لم يستطع قفاز Alonso المجيء.

في بعض الأدوار التي ربما تمكنت فيها Mets من محو أخطائهم الدفاعية ، لم يستطع مضرب ألونسو (وخفافيش الآخرين) أن يأتي.

كانت خسارة يوم الجمعة 6-2 أمام مارلينز في Loandepot Park مؤلمة لجميع Mets ، ولكن ربما مؤلمة بشكل خاص بالنسبة إلى Alonso ، الذي قد يكون لديه مباراتان في مسيرته Mets.

“في الوقت الحالي ، علينا أن نفعل ما في وسعنا للفوز غدًا” ، قال ألونسو بعد يوم سقط فيه ميتس في ربطة عنق مع ريدز ، الذي يمتلك التعادل.

كان سقوط ميتس طوال النصف الثاني ثابتًا وطويلًا ؛ يوم الجمعة ، كان الانهيار موجزًا.

لقد قادوا 2-0 في الجزء السفلي من الخامس عندما لم يستطع ألونسو إجراء مسرحيتين ساعدت في بدء إطار ستة يديران.

بعد فرد غريفين كونين ، اصطف تروي جونستون لقطة على يمين ألونسو. إنه حمامة ، قفازه يصل إلى الكرة ولكنه لا يشبهها ، وينظر إلى الحقل الصحيح للفرد الذي يضع المتسابقين على الزوايا.

بعد ثلاثة أضعاف من المركز الثاني الذي ربط اللعبة وأرضه ألونسو تعامله بشكل نظيف ، قام جاكوب مارسي بإصدار بقوة إلى ألونسو ، الذي كان بإمكانه أن يرى أن هيربيرتو هيرنانديز قد انطلق من القاعدة الثالثة.

قال ألونسو: “إنه على اتصال”. “لقد كانت صعبة.”

ربما في اندفاع لرمي المنزل ، شاهد ألونسو كروم الكرة من قفازه وتجاه جيف ماكنيل.

لم يلعب ماكنيل في المنزل ، لذلك انقلب إلى ألونسو إلى الخارج في القاعدة الأولى مع تسجيل المدار.

قال ألونسو: “ما زلت سعيدًا لأنني تمكنت من الخروج”. “لكن ليس مثاليًا. إذا قمت بإعداده بشكل نظيف ، فقد رميته في المنزل.”

في هذه الليلة ، لم يستطع خفافيش ألونسو التكفير.

لقد بدأ بشكل جيد ، وضربه الذي انطلق من القاعدة الثالثة في الشوط الأول سجل الجولة الثانية والأخير لميتس.

لكنه لم يستطع أن يتصدر هذا الصدارة في الثالثة ، عندما وصل خوان سوتو إلى قاعدة ثالثة مع واحدة. استخدمت ساندي ألكنتارا ، التي انتقلت من Hittable إلى المهيمنة في نزهة ، تغيير الغوص للحث على مطاردة من ألونسو-الذي كان 1 مقابل 4 في الليل-للضربة الثالثة. سوف تقطعت بهم السبل سوتو.

<br />

وقال المدير المدير الفني عن ألكانارا ، الذي كان في النهاية خارج المباراة بعد المشي فرانسيسكو ليندور ليقودها في الثامن: “إنه قادر على صنع بعض الملاعب ضد بيت مع عداء في القاعدة الثالثة”.

أسفل 6-2 ، وضع Mets اثنين من المتسابقين على قاعدة لألونسو. ولكن ضد Lefty Cade Gibson ، طارد Alonso تغييرًا باهتًا للضرب. ثم سار McNeil لإحضار الربط المحتمل إلى اللوحة ، لكن Mark Vientos برزت.

وقال ألونسو ، الذي لم يعد ميتس السيطرة على مصيره في التصفيات: “لقد قمنا بعمل رائع في وقت مبكر ، لكننا اكتشفنا طريقة لإخراج ساندي من اللعبة (سابقًا)”.