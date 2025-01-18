أخطاء ترتكبها عند طرح الشحم هذا الشتاء

يعتبر الشحم مصدرًا جيدًا للسعرات الحرارية والدهون الأساسية وسهلة الهضم والتي قد يصعب على الطيور العثور عليها في الشتاء. لا يقتصر الأمر على إطعام الطيور المحلية ذات السعرات الحرارية العالية فحسب، بل يساعدك أيضًا على جذب الطيور إلى حديقتك خلال فصل الشتاء. يجمع الشحم التقليدي بين الدهون الحيوانية المقدمة والمكونات الأخرى، بما في ذلك بذور الطيور والفواكه وديدان الوجبة المجففة والشوفان والمكسرات. إنه يصمد جيدًا في الشتاء، لكنه ليس الأفضل في الأشهر الأكثر سخونة في العام حيث يمكن أن يذوب عندما تزيد درجة الحرارة عن 70 درجة فهرنهايت. ومع ذلك، هناك مشكلات محتملة ناجمة عن الاستخدام غير السليم للشحم، حتى في فصل الشتاء. ربما يكون أحد أكبر الأخطاء هو السماح للطيور بالاقتراب كثيرًا من الشحم الدهني.

الدهون ضرورية داخل جسم الطائر، لكنها قد تكون مميتة إذا لامست الريش. ولهذا السبب فإن تعليق الشحم في مكان يمكن أن تهبط عليه الطيور يعد خطأً كبيرًا يجب عليك تجنبه. يمكن للطائر الذي يهبط مباشرة على كرة أو كعكة الشحم أن يحصل على الدهن في قدميه. ومن هناك، يمكن للدهون أن تنتقل إلى الريش أثناء عملية التنظيف. لا يوفر الريش المغطى بالدهون العزل أو الحماية من الماء الذي تحتاجه الطيور للبقاء على قيد الحياة في الطقس البارد. تعتبر مصادر الدهون الناعمة والدهنية الموجودة في الشحم أكثر خطورة من الخيارات الأكثر صلابة وجفافًا.

إن وضع وحدة التغذية في مكان خطير يعرض الطيور للخطر أثناء تناولها للطعام. يمكن أن يصبحوا ضحية للحيوانات المفترسة إذا وضعت الشحم على مستوى منخفض على الأرض دون مأوى قريب. يمكن أيضًا أن يؤدي الشحم القديم أو المغذيات القذرة إلى نشر الأمراض وإصابة الطيور في الفناء الخلفي الخاص بك بالمرض، لذلك من المهم فحص مغذياتك وصيانتها بانتظام.