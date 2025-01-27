أخطاء تلطيخ السياج التي يرتكبها الجميع (وكيفية تجنبها)

قد يبدو طلاء السياج الخشبي أمرًا سهلاً، ولكن هناك العديد من النصائح المفيدة التي سيرغب أصحاب الأعمال اليدوية الأذكياء في معرفتها قبل استخدام طلاء الخشب. إذا وجدت نفسك واقفًا أمام السياج الخاص بك، وامسك بالفرشاة بيدك، ثم شعرت بخيبة الأمل من النتيجة النهائية، فأنت لست وحدك. يرتكب العديد من الأشخاص أخطاء بسيطة عند تلطيخ أسوارهم مما قد يؤدي إلى نتيجة أقل من مثالية. تتضمن بعض هذه الأخطاء اختيار البقعة الخاطئة، والتلوين تحت أشعة الشمس المباشرة، وتخطي الصنفرة بين الطبقات.
يخطئ معظم الناس في اختيار بقعة لا تناسب احتياجات سياجهم. ليست كل البقع متساوية، وما يصلح لنوع واحد من الخشب قد لا يكون مثاليًا لنوع آخر. تكون بعض البقع مناسبة للأخشاب الأكثر ليونة، بينما تكون البقع الأخرى مناسبة للأخشاب الأكثر كثافة وصلابة. هناك أيضًا بقع زيتية ومائية، ولكل منها إيجابيات وسلبيات. يمكن أن يؤدي اختيار المنتج الخاطئ إلى تغطية غير متساوية أو تقشير أو تلاشي اللون في وقت مبكر جدًا.
لتجنب ذلك، ابدأ بمعرفة نوع الخشب المصنوع منه سياجك. بمجرد معرفة ذلك، اختاري الصبغة المتوافقة معها. إذا لم تكن متأكدًا، فاسأل أحد الخبراء في متجر الأجهزة المحلي لديك. تذكر أيضًا أن البقع الزيتية غالبًا ما تخترق الخشب بشكل أفضل وتوفر حماية طويلة الأمد، في حين أن البقع المائية أسهل في التنظيف والتجفيف بشكل أسرع. عند اختيار البقعة، من الجيد أيضًا أن تأخذ في الاعتبار تعرض السياج لأشعة الشمس والمطر والثلج. تعمل الصبغة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية بشكل أفضل على الأسوار في المناطق المشمسة، بينما يمكن أن تساعد الصبغة المقاومة للماء في منع تلف الرطوبة إذا تعرض سياجك للكثير من الأمطار.
تلطيخ في ضوء الشمس المباشر
إنه يوم مشمس، والطيور تغرد، وأنت جاهز لتلوين سياجك. ولكن تصمد! يعد تلطيخ سياجك في ضوء الشمس المباشر خطأً كبيرًا آخر. على الرغم من أنه من المغري القيام بهذه المهمة عندما يكون الطقس مثاليًا، إلا أن الشمس يمكن أن تجفف البقعة بسرعة كبيرة وتتسبب في عدم نقعها في الخشب بشكل صحيح. هذا يعني أن النهاية قد تبدو غير متساوية، أو ما هو أسوأ من ذلك، سينتهي بك الأمر بخطوط وبقع تجعل سياجك يبدو وكأنه لحاف مرقع.
لتجنب ذلك، حاول دائمًا طلاء سياجك الخشبي في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من بعد الظهر عندما لا تضرب الشمس مباشرة. يمنح هذا وقتًا كافيًا للبقعة لاختراق الخشب وتكوين طبقة متساوية. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعيش في مكان يكون فيه الجو مشمسًا معظم الوقت، فسوف ترغب في الاستفادة من الأجزاء الباردة من اليوم عندما يكون الخشب أكثر تقبلاً للبقع.
لا يتعلق الأمر فقط بالوقت من اليوم، بل عليك الانتباه إلى الطقس أيضًا. قد لا يتم تثبيت البقعة بشكل صحيح إذا كان الجو حارًا جدًا أو باردًا جدًا أو حتى رطبًا جدًا. للحصول على أفضل النتائج، استخدمي الصبغة في يوم جاف ومعتدل. تعتبر درجة الحرارة بين 50 درجة فهرنهايت و80 درجة فهرنهايت مثالية. يضمن هذا أن يمتص الخشب البقعة بشكل متساوٍ وأن الطبقة النهائية سوف تجف دون مشاكل. إذا قمت بصبغ سياجك أثناء موجة الحر، فقد يجف سياجك بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى تلك البقعة المخيفة. من ناحية أخرى، إذا كان الجو باردًا أو رطبًا جدًا، فقد تستغرق البقعة وقتًا طويلاً لتتشربها أو لا تثبت بشكل صحيح.
تخطي الصنفرة بين المعاطف
يعد الصنفرة بين الطبقات خطوة إضافية، وعلى الرغم من أنها قد تكون مملة، إلا أنها تستحق العناء. يخلق الصنفرة سطحًا أكثر نعومة لتلتصق به الطبقة التالية من البقع، مما يساعد على منع التقشير ويضمن بقاء اللمسة النهائية لفترة أطول. يساعد الصنفرة أيضًا على إزالة أي غبار أو حطام قد يستقر على سطحك، مما يمنحك قماشًا نظيفًا لمعطفك التالي. إذا تخطيت هذه الخطوة، فقد يكون لديك ملمسًا خشنًا أو غير متساوٍ ولا يبدو جميلًا كما تريد. من السهل أن ينفد صبرك وتتخطى هذا الجزء، لكنه يؤتي ثماره.
لتجنب ذلك، بعد أن تجف الطبقة الأولى تمامًا، أحضر بعض ورق الصنفرة الناعم (حوالي 220 حبيبة رملية) وقم بصنفرة السطح بشكل خفيف. سيساعد ذلك على تلطيف أي نتوءات وبقع خشنة ويخلق سطحًا أفضل للطبقة التالية. ليس من الضروري أن تكون جلسة صنفرة كبيرة، بل يكفي تمريرة خفيفة على السطح. بمجرد الانتهاء، امسح السياج بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي غبار قبل وضع الطبقة التالية.