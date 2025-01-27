أخطاء تلطيخ السياج التي يرتكبها الجميع (وكيفية تجنبها)

قد يبدو طلاء السياج الخشبي أمرًا سهلاً، ولكن هناك العديد من النصائح المفيدة التي سيرغب أصحاب الأعمال اليدوية الأذكياء في معرفتها قبل استخدام طلاء الخشب. إذا وجدت نفسك واقفًا أمام السياج الخاص بك، وامسك بالفرشاة بيدك، ثم شعرت بخيبة الأمل من النتيجة النهائية، فأنت لست وحدك. يرتكب العديد من الأشخاص أخطاء بسيطة عند تلطيخ أسوارهم مما قد يؤدي إلى نتيجة أقل من مثالية. تتضمن بعض هذه الأخطاء اختيار البقعة الخاطئة، والتلوين تحت أشعة الشمس المباشرة، وتخطي الصنفرة بين الطبقات.

يخطئ معظم الناس في اختيار بقعة لا تناسب احتياجات سياجهم. ليست كل البقع متساوية، وما يصلح لنوع واحد من الخشب قد لا يكون مثاليًا لنوع آخر. تكون بعض البقع مناسبة للأخشاب الأكثر ليونة، بينما تكون البقع الأخرى مناسبة للأخشاب الأكثر كثافة وصلابة. هناك أيضًا بقع زيتية ومائية، ولكل منها إيجابيات وسلبيات. يمكن أن يؤدي اختيار المنتج الخاطئ إلى تغطية غير متساوية أو تقشير أو تلاشي اللون في وقت مبكر جدًا.

لتجنب ذلك، ابدأ بمعرفة نوع الخشب المصنوع منه سياجك. بمجرد معرفة ذلك، اختاري الصبغة المتوافقة معها. إذا لم تكن متأكدًا، فاسأل أحد الخبراء في متجر الأجهزة المحلي لديك. تذكر أيضًا أن البقع الزيتية غالبًا ما تخترق الخشب بشكل أفضل وتوفر حماية طويلة الأمد، في حين أن البقع المائية أسهل في التنظيف والتجفيف بشكل أسرع. عند اختيار البقعة، من الجيد أيضًا أن تأخذ في الاعتبار تعرض السياج لأشعة الشمس والمطر والثلج. تعمل الصبغة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية بشكل أفضل على الأسوار في المناطق المشمسة، بينما يمكن أن تساعد الصبغة المقاومة للماء في منع تلف الرطوبة إذا تعرض سياجك للكثير من الأمطار.