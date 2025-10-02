أخطاء كبيرة لدغة Red Sox في خسارة اللعبة 2 لليانكيز

إذا لم تكن تعرف أي شيء أفضل ، فقد تخطئ في فوز يانكي 4-3 يوم الأربعاء في اللعبة 2 من سلسلة البطاقات البرية التي حدثت قبل عام 2004 ، عندما لا يزال Red Sox يجد طرقًا ليخسره أمام يانكيز بشكل منتظم.

لأنه على الرغم من كل ما فعله يانكيز في برونكس حتى في السلسلة وإجبار لعبة أخرى يوم الخميس ، فإن اثنين من أهم الأسباب التي نجاها هي أخطاء بوسطن.

أولاً ، كان هناك RBI من Aaron Judge “Single” إلى اليسار في الخامس الذي وضع يانكيز لفترة وجيزة من خلال الجري مرة أخرى ، عندما أسقط لاعب الوريد الأيسر جارين دوران الكرة مع اثنين من الخارج ، مما سمح لرينت جريشام بالتسجيل من المركز الثاني.

ولكن ربما كان أسوأ من ذلك هو توقف نيت إيتون عند القاعدة الثالثة عندما قامت موسيقى الجاز تشيشولم جونيور بتوقف غوص هائل من جهة ماساتاكا يوشيدا الصلبة في الوسط.

كان إيتون في القاعدة الثانية على المجرم ، وبحلول الوقت الذي نهض فيه تشيشولم ، لم يكن لدى رجل القاعدة الثاني فرصة للحصول على إيتون في اللوحة.

ومما زاد الطين بلة ، انتهى تشيشولم بإطلاق النار على القاعدة الأولى ، حيث تجاوزت الكرة بن رايس.

لكن إيتون صمد في المركز الثالث وحصل فرناندو كروز على قصة تريفور للسفر إلى المركز العميق للحفاظ على اللعبة مرتبطة في المركز السابع.

وقال إيتون للصحفيين بعد أن تقدم يانكيز في قاع الثامن واستمر في الفوز: “من الواضح أنها كانت مسرحية كبيرة.”

قال إيتون: “لم نسجل ، من الواضح أنني لم أستطع رؤيته. مع تصل إلى المركز الثالث ، قيل لي أن أتوقف وبعد ذلك لم أستطع أن أرى إلى أي مدى كانت الكرة بعيدة عندما حصلت على رايس “.

جاء ذلك بعد أن حل كروز محل كارلوس روون بالعدائين في المرتبة الأولى والثانية ولم يخرج أحد في سيدان رافايلا السابع والخفيف ، في محاولة لتحريك المتسابقين ، برزت لضربًا للمساعدة في توقف التجمع.

وكان ذلك بعد دوران ، عادةً ما يكون ثابتًا في الحقل الأيسر ، كرة ذبابة القاضي الخاطئ إلى أغنية توجهت إلى غريشام.

قال دوران: “كنت ألعب عميقًا تمامًا على القاضي ، وبينما كنت قادمًا ، اعتقدت أنه كان أعلى قليلاً مما كان عليه. لم يكن عليّ أن أذهب إلى الغوص الكامل هناك ودفعت الكرة على نفسي أكثر من ذلك بقليل. هذا نوع من حقا على لي. إنه علي. ”