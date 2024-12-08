أخطاء لا تريد ارتكابها عند إكثار صبار عيد الميلاد

صبار عيد الميلاد (Schlumbergera x Buckleyi) هو نوع من الصبار سمي بهذا الاسم نسبة إلى أزهاره النابضة بالحياة، والتي تتفتح خلال عطلات الشتاء. سواء كنت تشارك القصاصات مع الأصدقاء أو توسع مجموعتك الخاصة، فإن نشر هذا الجمال الاحتفالي أمر بسيط نسبيًا. قم بقطع جزء من الصبار من المفصل ثم اتركه يتجذر في وسط تأصيص جيد التصريف. ولكن على الرغم من بساطة المهمة، هناك بعض الأخطاء القاتلة التي يجب عليك تجنب ارتكابها مع صبار عيد الميلاد أثناء التكاثر.

أحد الأخطاء الشائعة التي يمكنك ارتكابها هو إبقاء خليط التأصيص رطبًا. من المغري أن نعتقد أنه نظرًا لأن صبار عيد الميلاد يزدهر في البيئات الرطبة، فيجب أن يكون الوسط رطبًا. لسوء الحظ، يمكن أن تؤدي الرطوبة الزائدة إلى تعفن الجذور وقتل القصاصات. لتجنب هذا السيناريو، يجب أن يكون الجزء العلوي من المزيج جافًا تمامًا قبل سقيه. أيضًا، اترك الأطراف المقطوعة فوق مسامير القدم لمدة يوم أو يومين قبل الزراعة. تخلق هذه الخطوة الصغيرة حاجزًا إضافيًا ضد الظروف التي قد تتسبب في تعفن القصاصات.

خطأ آخر هو اختيار نوع التربة الخطأ. يمكن أن تحتفظ تربة الحديقة الثقيلة أو خليط الأصيص القياسي بالمياه وتؤدي أيضًا إلى تعفن الجذور. يفضل صبار عيد الميلاد مزيجًا خفيفًا من التربة جيد التصريف يحاكي بيئته الطبيعية. مزيج من التربة مع الرمل الخشن والبيرلايت يعمل بشكل رائع.