أخطاء لا تريد ارتكابها عند إكثار صبار عيد الميلاد

صبار عيد الميلاد (Schlumbergera x Buckleyi) هو نوع من الصبار سمي بهذا الاسم نسبة إلى أزهاره النابضة بالحياة، والتي تتفتح خلال عطلات الشتاء. سواء كنت تشارك القصاصات مع الأصدقاء أو توسع مجموعتك الخاصة، فإن نشر هذا الجمال الاحتفالي أمر بسيط نسبيًا. قم بقطع جزء من الصبار من المفصل ثم اتركه يتجذر في وسط تأصيص جيد التصريف. ولكن على الرغم من بساطة المهمة، هناك بعض الأخطاء القاتلة التي يجب عليك تجنب ارتكابها مع صبار عيد الميلاد أثناء التكاثر.
أحد الأخطاء الشائعة التي يمكنك ارتكابها هو إبقاء خليط التأصيص رطبًا. من المغري أن نعتقد أنه نظرًا لأن صبار عيد الميلاد يزدهر في البيئات الرطبة، فيجب أن يكون الوسط رطبًا. لسوء الحظ، يمكن أن تؤدي الرطوبة الزائدة إلى تعفن الجذور وقتل القصاصات. لتجنب هذا السيناريو، يجب أن يكون الجزء العلوي من المزيج جافًا تمامًا قبل سقيه. أيضًا، اترك الأطراف المقطوعة فوق مسامير القدم لمدة يوم أو يومين قبل الزراعة. تخلق هذه الخطوة الصغيرة حاجزًا إضافيًا ضد الظروف التي قد تتسبب في تعفن القصاصات.
خطأ آخر هو اختيار نوع التربة الخطأ. يمكن أن تحتفظ تربة الحديقة الثقيلة أو خليط الأصيص القياسي بالمياه وتؤدي أيضًا إلى تعفن الجذور. يفضل صبار عيد الميلاد مزيجًا خفيفًا من التربة جيد التصريف يحاكي بيئته الطبيعية. مزيج من التربة مع الرمل الخشن والبيرلايت يعمل بشكل رائع.
الأخطاء أثناء وبعد الزراعة يمكن أن تمنع عملية القطع
قد لا تؤدي محاولة إكثار صبار عيد الميلاد في منتصف الشتاء إلى تحقيق أفضل النتائج. بينما تزدهر خلال العطلات، من المرجح أن تتجذر هذه النباتات بنجاح في أواخر الربيع أو أوائل الصيف، عندما لا تركز طاقتها على الإزهار. بمجرد زراعة قصاصاتك، تلعب الرعاية التي تقدمها دورًا حاسمًا في تطورها.
أحد الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون هو التسرع في فحص الجذور في وقت مبكر جدًا. لا تتشكل الجذور بين عشية وضحاها، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع إلى شهر حتى تثبت القطع نفسها. إذا كنت تريد منع صبار عيد الميلاد الداخلي الخاص بك من الموت بينما تنتظر الفسائل حتى تنضج، قاوم الرغبة في شد القصاصة للتحقق من الجذور – فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل تكوينها الهش.
إن إضافة الأسمدة في وقت مبكر جدًا هو مأزق محتمل آخر. لا تحتاج القصاصات الجديدة إلى دفعة من التغذية على الفور. عندما تبدأ في التسميد، خفف السماد إلى ربع قوته تقريبًا. على سبيل المثال، إذا كان ملصق السماد يشير إلى ملعقة كبيرة لكل جالون من الماء، فاستخدم ملعقة صغيرة فقط لكل جالون. ستمنح هذه التغذية اللطيفة للقطع بداية صحية دون إرباكها. أخيرًا، لا تضع الأصيص في منطقة ذات درجات حرارة متقلبة. قد يؤدي ذلك إلى الضغط على عملية القطع وإبطاء نموها.