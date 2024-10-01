أخطاء يجب تجنبها عند تقليم شجرة القيقب اليابانية

قد تتذكر لمحتك الأولى لشجرة القيقب اليابانية: مثيرة وحساسة وحتى حزينة بعض الشيء، هذا الجمال ذو الأوراق الريشية يترك علامة عليك. الحجم الصغير لهذه الشجرة العينة يحافظ على أوراق الشجر في مستوى العين، ويساعد التقليم الدقيق على تحقيق ذلك. ومع ذلك، فإن التقليم يضيف أكثر بكثير من القيمة الجمالية. يساعد التشذيب بشكل صحيح الفروع على تطوير ارتباط قوي بالجذع لتدريبها على هذا الشكل الجميل. تقدم مشاتل جاكسون ومقرها المملكة المتحدة نصيحتين لا تقدران بثمن لتقليم أشجار القيقب اليابانية: “لا تتعجل، وعندما تكون في شك، لا تقطع”.

من الضروري تقليمها بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب، وقد يؤدي الابتعاد عن هذه القواعد إلى أضرار جسيمة. الشتاء هو أفضل وقت لتقليم شجر القيقب الياباني، لكن اجعل شهر ديسمبر هو النقطة الفاصلة للتقطيع. يمكن أن يؤدي تقليم الفروع في وقت لاحق من نهاية الشهر إلى نزيف النسغ.

تجنب فشل الفروع المفجع وزيادة الضغط على الشجرة عن طريق التشذيب بشكل متحفظ بمجرد سقوط أوراقها لهذا الموسم. لتحقيق النمو الأمثل، لا تقم أبدًا بتقليم أكثر من 20% من تاج الشجرة، أو قطع الفروع التي يزيد طولها عن نصف قطر الجذع، أو إزالة أكثر من 25% من الأوراق من أي فرع. يمكن أن يؤدي التقليم المفرط إلى إتلاف اللحاء، حيث أن قلة أوراق الشجر تعني حماية أقل من أشعة الشمس للجذع والفروع. تأكد أيضًا من إجراء جروح لا تقل عن ¼ بوصة من الجذع للسماح بالشفاء الآمن والخالي من الآفات.