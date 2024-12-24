أخطاء يجب تجنبها عند زراعة الغطاء الأرضي المذهول الأزرق

بفضل أوراق الشجر الكثيفة والزهور الزرقاء الساحرة، يعد Evolvulus glomeratus ‘Blue Daze’ غطاءًا أرضيًا رائعًا يمكنك استخدامه لملء رقعة مشمسة ساخنة في حديقتك. ينتمي هذا الصنف البرازيلي الأصلي Evolvulus glomeratus إلى نفس عائلة أمجاد الصباح ولكنه ليس عدوانيًا تقريبًا. نظرًا لأنها ليست كرمة حقيقية مثل مجد الصباح الشائع (Ipomoea Purpurea)، فإن النبات المتخلف لا ينتشر بعيدًا أو يتسلق مثل أبناء عمومته الأكثر قوة. لذلك، يمكنك الاستمتاع بأزهار زرقاء نابضة بالحياة دون القلق من أن النبات سيسيطر على حديقتك بأكملها. إنها ليست شديدة البرودة بشكل خاص، فهي تعيش كنبات معمر فقط في المناطق من 8 إلى 11 (على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك زراعتها سنويًا في المناخات الباردة).
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إضافة مجد الصباح غير العدواني إلى حديقتك، فمن المهم تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تدمر النبات. الخطأ الأكثر أهمية الذي يجب الابتعاد عنه هو زراعة “Blue Daze” في تربة رطبة أو بطيئة التصريف. قد يؤدي القيام بذلك إلى تعفن الجذور أو أمراض فطرية يمكن أن تقتل نباتك. بدلاً من ذلك، تأكد من وضع هذا الغطاء الأرضي الرائع في مكان يتمتع بتصريف ممتاز والكثير من ضوء الشمس. عندما تتاح له الظروف والرعاية التي يحتاجها، سيقدم “Blue Daze” عرضًا طويل الأمد من الزهور الزرقاء الزاهية من أوائل الصيف وحتى أول موجة صقيع.
تجنب زراعة “Blue Daze” في المناطق الرطبة المظللة
هناك شرطان لا يحبهما “Blue Daze”: الظل والتربة الرطبة. ومن بين هذه التربة الرطبة هي الأكثر ضررًا. هذا الغطاء الأرضي المزهر عرضة للأمراض الفطرية وتعفن الجذور. إذا ارتكبت خطأً بزراعته في تربة بطيئة التصريف، فيمكن أن يستسلم “Blue Daze” بسرعة لهذه الأمراض.
لتجنب خطأ وضع هذا الغطاء الأرضي عن طريق الخطأ في التربة التي لا يتم تصريفها بسرعة كافية، قم بإجراء اختبار الترشيح قبل الزراعة. احفر حفرة يبلغ عمقها قدماً وعرضها قدماً. ثم املأ الحفرة بالماء واتركها حتى تستنزف. بمجرد تصريفه، املأ الحفرة مرة أخرى وقم بقياس عمق الماء. عد بعد 15 دقيقة وقم بقياس عمق الماء مرة أخرى لمعرفة مقدار سقوطه. اضرب الفرق في العمق بـ 4. هذا هو متوسط كمية المياه التي تستنزف في تربتك خلال ساعة واحدة. إذا كان وسط النمو الخاص بك يستنزف من 1 إلى 3 بوصات في الساعة، فهذا يعني أن لديك تصريفًا جيدًا. إذا كان على الطرف الأدنى من هذا النطاق، قم بإضافة حوالي 2 بوصة من السماد أو أي مادة عضوية أخرى إلى التربة لتعزيز نفاذية التربة وتهويتها.
يعد زرع “Blue Daze” في مكان مظلل خطأ آخر يجب عليك تجنبه. ينمو هذا الغطاء الأرضي المحب للحرارة والضوء بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة ودرجات حرارة تتراوح بين 65 و 85 درجة فهرنهايت. بعض الظل لن يضر النبات بالضرورة، لكنه لن يزهر بقوة. يمكنك أيضًا مساعدة “Blue Daze” على الازدهار بشكل أكبر عن طريق زراعته في تربة غنية بالمغذيات أو استخدام سماد عضوي بطيء الإطلاق ونشارة على التربة الفقيرة.