أخطاء يجب تجنبها عند زراعة الغطاء الأرضي المذهول الأزرق

بفضل أوراق الشجر الكثيفة والزهور الزرقاء الساحرة، يعد Evolvulus glomeratus ‘Blue Daze’ غطاءًا أرضيًا رائعًا يمكنك استخدامه لملء رقعة مشمسة ساخنة في حديقتك. ينتمي هذا الصنف البرازيلي الأصلي Evolvulus glomeratus إلى نفس عائلة أمجاد الصباح ولكنه ليس عدوانيًا تقريبًا. نظرًا لأنها ليست كرمة حقيقية مثل مجد الصباح الشائع (Ipomoea Purpurea)، فإن النبات المتخلف لا ينتشر بعيدًا أو يتسلق مثل أبناء عمومته الأكثر قوة. لذلك، يمكنك الاستمتاع بأزهار زرقاء نابضة بالحياة دون القلق من أن النبات سيسيطر على حديقتك بأكملها. إنها ليست شديدة البرودة بشكل خاص، فهي تعيش كنبات معمر فقط في المناطق من 8 إلى 11 (على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك زراعتها سنويًا في المناخات الباردة).

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إضافة مجد الصباح غير العدواني إلى حديقتك، فمن المهم تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تدمر النبات. الخطأ الأكثر أهمية الذي يجب الابتعاد عنه هو زراعة “Blue Daze” في تربة رطبة أو بطيئة التصريف. قد يؤدي القيام بذلك إلى تعفن الجذور أو أمراض فطرية يمكن أن تقتل نباتك. بدلاً من ذلك، تأكد من وضع هذا الغطاء الأرضي الرائع في مكان يتمتع بتصريف ممتاز والكثير من ضوء الشمس. عندما تتاح له الظروف والرعاية التي يحتاجها، سيقدم “Blue Daze” عرضًا طويل الأمد من الزهور الزرقاء الزاهية من أوائل الصيف وحتى أول موجة صقيع.