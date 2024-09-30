أخطاء يرتكبها الجميع أثناء غسل المناشف

المناشف هي المناشف، أليس كذلك؟ كل ما عليك فعله هو وضعها في الغسالة وهي ساخنة، وإضافة بعض المبيضات، ثم اتركها لمدة يوم – ولكن ليس تمامًا. ليست كل المناشف متشابهة. معظمها مصنوع من القطن، ولكن قد يختلف النوع وقد يحتوي أيضًا على حرير أو ألياف صناعية. البعض الآخر مصنوع بنسبة 100٪ من الخيزران أو الحرير الصناعي أو الألياف الدقيقة. من المهم قراءة ملصق العناية حتى تعرف ما إذا كان المبيض آمنًا وما هي درجات الحرارة التي يجب استخدامها في الغسالة والمجفف.

يعتبر مبيض الكلور (النوع المنزلي السائل) آمنًا لبعض الأقمشة فقط. لا تفترض أنه يمكنك تبييض المناشف الخاصة بك لأنها مصنوعة من القطن الأبيض؛ يمكن أن يتسبب المبيض في تغيير لون حتى الأقمشة البيضاء، اعتمادًا على درجة اللون. يمكن أن يسبب أيضًا اصفرارًا أو تلفًا للألياف. بالنسبة للأقمشة غير الآمنة للمبيض، استخدم مبيض الأكسجين لتبييض المناشف وتعقيمها بدلاً من ذلك.

يوصى غالبًا بغسل المناشف بالماء الساخن لأنه يقتل البكتيريا ويبقيها بيضاء. لكن الماء الساخن جدًا قد يؤدي إلى تآكل المناشف أو بهتان لونها. سيخبرك ملصق الرعاية ما إذا كان من الأفضل استخدام الماء الدافئ أو البارد بدلاً من ذلك. وينطبق الشيء نفسه على التجفيف. عادةً ما يكون الإعداد المنخفض إلى المتوسط ​​مثاليًا، ولكن الملصق سيحدد ذلك. حتى لو كانت المناشف تتحمل حرارة عالية، أخرجها بمجرد جفافها. يمكن أن تسبب الحرارة الزائدة ترققًا أو اهتراءًا أو تمزقًا بالإضافة إلى تقليل الامتصاص.