أخطاء يرتكبها الجميع أثناء غسل المناشف

كم مرة يجب عليك غسل المناشف الخاصة بك؟ اطرح هذا السؤال على أي حشد من الناس، ومن المؤكد أنك ستثير نقاشًا حيويًا. يقول الأطباء أنه يمكنك استخدام نفس المنشفة بأمان لمدة أسبوع على الأكثر، ويفضل أن يكون ذلك من يوم إلى ثلاثة أيام، لكن بعض الأشخاص يستمرون لعدة أشهر. عندما يتعلق الأمر بالغسيل الفعلي، فإن العديد من الأشخاص يخطئون أيضًا في الخطوات الأساسية، مثل عدم التحقق من تعليمات العناية، واستخدام الكثير من المنظفات ومنعم الأقمشة، والتجفيف لفترة طويلة جدًا.
من المهم تنظيف مناشف الحمام بشكل صحيح، إلى جانب إبقائها مشرقة ورقيقة. السبب الأول هو النظافة: المناشف تتراكم بسرعة خلايا الجلد الميتة، والعرق، وعدد كبير من الجراثيم، بما في ذلك تلك مثل الإشريكية القولونية، وMRSA، وقدم الرياضي، والقوباء الحلقية. يمكن أن يؤدي الغسيل غير المناسب إلى ترك المزيد من الجراثيم والحطام على المناشف، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى ومشاكل الجلد. كما أن غسل المناشف بشكل غير صحيح يمكن أن يؤثر على الخامة، مما يجعلها أقل راحة وأقل فعالية في تجفيفك، وربما تكون كريهة الرائحة أو متغيرة اللون. إذا كنت تريد الحفاظ على مناشفك كأنها جديدة لفترة أطول، فإليك ما لا يجب عليك فعله.
تخطي ملصق الرعاية
المناشف هي المناشف، أليس كذلك؟ كل ما عليك فعله هو وضعها في الغسالة وهي ساخنة، وإضافة بعض المبيضات، ثم اتركها لمدة يوم – ولكن ليس تمامًا. ليست كل المناشف متشابهة. معظمها مصنوع من القطن، ولكن قد يختلف النوع وقد يحتوي أيضًا على حرير أو ألياف صناعية. البعض الآخر مصنوع بنسبة 100٪ من الخيزران أو الحرير الصناعي أو الألياف الدقيقة. من المهم قراءة ملصق العناية حتى تعرف ما إذا كان المبيض آمنًا وما هي درجات الحرارة التي يجب استخدامها في الغسالة والمجفف.
يعتبر مبيض الكلور (النوع المنزلي السائل) آمنًا لبعض الأقمشة فقط. لا تفترض أنه يمكنك تبييض المناشف الخاصة بك لأنها مصنوعة من القطن الأبيض؛ يمكن أن يتسبب المبيض في تغيير لون حتى الأقمشة البيضاء، اعتمادًا على درجة اللون. يمكن أن يسبب أيضًا اصفرارًا أو تلفًا للألياف. بالنسبة للأقمشة غير الآمنة للمبيض، استخدم مبيض الأكسجين لتبييض المناشف وتعقيمها بدلاً من ذلك.
يوصى غالبًا بغسل المناشف بالماء الساخن لأنه يقتل البكتيريا ويبقيها بيضاء. لكن الماء الساخن جدًا قد يؤدي إلى تآكل المناشف أو بهتان لونها. سيخبرك ملصق الرعاية ما إذا كان من الأفضل استخدام الماء الدافئ أو البارد بدلاً من ذلك. وينطبق الشيء نفسه على التجفيف. عادةً ما يكون الإعداد المنخفض إلى المتوسط مثاليًا، ولكن الملصق سيحدد ذلك. حتى لو كانت المناشف تتحمل حرارة عالية، أخرجها بمجرد جفافها. يمكن أن تسبب الحرارة الزائدة ترققًا أو اهتراءًا أو تمزقًا بالإضافة إلى تقليل الامتصاص.
استخدام الكثير من الأشياء الخاطئة
منعمات الأقمشة والمناشف تسير معًا مثل الزيت والماء، حرفيًا. تحتوي منعمات الأقمشة على زيت سيليكون يُسمى بولي ثنائي ميثيل سيلوكسان (PDMS)، والذي يغطي ألياف المناشف ويمنعها من امتصاص الماء. يمكنك أحيانًا أن تشعر بالطبقة الشمعية الزيتية الموجودة أعلى المناشف، وقد تصبح كريهة الرائحة لأن البقايا تمسك بالروائح. وينطبق الشيء نفسه على أوراق المجفف، والتي تحتوي أيضًا على PDMS وتترك نفس البقايا.
قد تكون الروائح الكريهة في المناشف أيضًا ناجمة عن منظفك. يستخدم العديد من الأشخاص الكثير من المنظفات بشكل عام؛ ملعقتان كبيرتان هي الكمية المثالية لكل حمل بغض النظر عما هو مكتوب على الملصق. يترك المنظفات الزائدة بقايا صابون خلفها، مما يحبس البكتيريا والأوساخ، ويمنع الامتصاص، ويجعل المناشف قاسية وخشنة. إذا كنت قد ارتكبت هذا الخطأ بالفعل، فإن الخل مفيد في تنظيف التراكمات وتحييد الروائح الغريبة. كما أنه يعمل كمنعم طبيعي للأقمشة ولا يترك أي بقايا خلفه. يمكنك أيضًا إضافة دورة شطف إضافية في نهاية كل حمولة منشفة كحماية إضافية ضد البقايا.