أخطاء يرتكبها الجميع عند اختيار خزائن المطبخ الرمادية

في حين أنه من المتوقع أن تتجه اتجاهات ألوان المطبخ نحو النابضة بالحياة والحيوية في عام 2025 – فكر في اللون الأزرق الداكن أو الأخضر الزمردي أو الخوخ الغني، وفقًا لشركة المطابخ Paul Alexander Kitchens ومقرها المملكة المتحدة – فقد تتساءل كيف سيصمد المطبخ الرمادي على السطح. سنين. غالبًا ما يعتبر اللون الرمادي لونًا كلاسيكيًا، خاصة الأشكال ذات الألوان الهادئة، يمكن أن يبدو باهتًا عند عدم استخدامه بشكل صحيح، مما يجعله لونًا صعبًا بشكل خاص لمجموعة كاملة من خزائن المطبخ.
تنقسم الآراء حول أهمية اللون الرمادي الدائم. يقول بعض مصممي الديكور الداخلي أن اللون لا يرقى إلى سمعته الكلاسيكية خاصة إذا كنت ستعيد بيع منزلك في المستقبل القريب، في حين لا يزال نجوم HGTV يمتدحونه، ويذهبون إلى حد إدراجه في قوائم المطبخ الخالدة. الألوان. لكن هذا الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يمنعك من التحول إلى اللون الرمادي في مطبخك، خاصة إذا كنت ملتزمًا به. بفضل نطاقه الواسع من الصفات اللونية، يمكن للون الرمادي أن يضفي الجمالية المقصودة عليك، سواء كنت تتطلع إلى استخدامه كلون مميز أو كخلفية محايدة – طالما أنك تعرف الأخطاء التي يجب تجنبها. من خلال أخذ النغمة والتباين والاقتران الناجح مع عناصر المطبخ الأخرى في الاعتبار بعناية، يمكن أن ينتهي بك الأمر بلوحة مطبخ رمادية ذات جاذبية عصرية ستصمد أمام اختبار الزمن.
تجنب هذه الأخطاء عند التحول إلى اللون الرمادي
أولاً، تجنب الظلال الرمادية ذات الألوان الهادئة التي تميل إلى جعل الغرفة باردة ومتقشفة. استهدف درجات اللون الرمادي الأكثر دفئًا والتي تتميز بلمسة من سيينا المحروقة أو أحمر الكادميوم. لست مستعدًا تمامًا لإعادة طلاء خزائن مطبخك؟ يمكنك موازنة اللون الرمادي عن طريق إدخال عناصر مادية دافئة مثل الخوص أو الجوت أو الخشب أو الروطان. أضف بعض الملمس عن طريق إضافة مفرش مطبخ ملون أو مفرش طاولة منقوش بألوان زاهية. ضع النباتات المعلقة أعلى خزائن المطبخ أو على طول أسطح مطبخك للحصول على دفعة من الألوان الطبيعية. جهز مطبخك بأفضل الإضاءة باستخدام مصابيح الإضاءة ذات الألوان الدافئة للحصول على إضاءة ناعمة ولكن كافية في مطبخك.
الفشل في خلق التباين هو خطأ مبتدئ آخر يرتكبه المرء عند اختيار الخزائن الرمادية. يؤدي تجميع درجات اللون الرمادي المتشابهة معًا إلى الحصول على لوحة مشوشة وغير ملهمة وتفتقر بشدة إلى العمق. قاوم هذا التأثير من خلال جلب العناصر التي تكمل النغمات الدافئة أو الفاتحة للون الرمادي الذي اخترته. اجعل الخزانات ذات اللون الرمادي الداكن تبرز من خلال إقرانها بعناصر ذات ألوان فاتحة، مثل كونترتوب أنيق ذو عروق رخامية بيضاء. دع الألوان الرمادية الفاتحة تكون بمثابة خلفية خفية لتصميمات باكسبلاش المعاصرة والملفتة للنظر.
أخيرًا، آخر شيء يحتاجه المطبخ الذي يغلب عليه اللون الرمادي هو التشطيبات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي ستمنح خزاناتك مظهرًا باهتًا وباهتًا. بدلاً من ذلك، انجذب نحو مقابض الخزانات أو الحنفيات أو حتى أدوات المطبخ ذات اللون الأسود غير اللامع أو النحاس المصقول. وبصرف النظر عن توفير التباين، تساعد هذه العناصر المذهلة على إضفاء طابع الدراما في المطبخ الباهت.