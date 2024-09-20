أخطر أنواع البرجر في أمريكا لا تأتي من ماكدونالدز، وفقًا لتقرير جديد

عندما يتعلق الأمر بالوجبات السريعة، فإن ماكدونالدز هو أول ما يتبادر إلى الذهن عادةً. ورغم أن بعض عناصر قائمة الوجبات السريعة مفيدة نسبيًا لك، إلا أنك في بعض الأحيان تشتهي تناول وجبة بيج ماك غير صحية مع البطاطس المقلية. (اقرأ ما يحدث عندما تتناول الوجبات السريعة كل يوم).
ومع ذلك، وفقًا لتحليل أجرته PlushCare في يونيو 2024، فإن ماكدونالدز ليس لديه أخطر برجر على الصحة. قارن الفريق المعلومات الغذائية لكل برجر بالجبن موجود في مطاعم الوجبات السريعة الشائعة، وسجلها وفقًا للسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر والصوديوم. حصل برجر بالجبن من Five Guys على أعلى درجة في قائمة برجر الجبن غير الصحي. تعادل ماكدونالدز مع برجر كنج في المرتبة 14 من أصل 16 مطعمًا.
تحتوي شطيرة برجر بالجبن من Five Guys على 980 سعرة حرارية و55 جرامًا من الدهون و1050 مليجرامًا من الصوديوم. قارن ذلك بشطيرة برجر بالجبن من McDonald’s، والتي تحتوي على 300 سعرة حرارية و13 جرامًا من الدهون و720 مليجرامًا من الصوديوم. وجد تحليل PlushCare أن شطيرة برجر بالجبن من Five Guys تحتوي على 73% دهون مشبعة أكثر من شطيرة برجر بالجبن من الوجبات السريعة الأخرى. الدهون المشبعة في شطيرة برجر بالجبن من Five Guys هي التي دفعت درجة عدم الصحة إلى أعلى القائمة. للتحكم في نسبة الكوليسترول في الدم، توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من الدهون المشبعة إلى 13 جرامًا أو أقل لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.
الأطعمة السريعة الأمريكية الأكثر ضررًا بالصحة
كما تصدرت Five Guys قائمة أكثر أنواع البطاطس المقلية ضررًا. تحتوي الحصة العادية من البطاطس المقلية من Five Guys على 953 سعرة حرارية، و41 جرامًا من الدهون (7 جرامات مشبعة)، و982 مليجرامًا من الصوديوم. قد تفاجأ بمعرفة أن البطاطس المقلية تحتوي أيضًا على 15 جرامًا من الألياف. إذا تناولت برجر بالجبن وبطاطس مقلية من Five Guys، فستحصل على ما يكفي من السعرات الحرارية ليوم كامل مع 44% من تلك السعرات الحرارية من الدهون. وفقًا للدراسة، يحتوي برجر In-N-Out على أقل أنواع البطاطس المقلية ضررًا.
إذا كنت تحب ساندويتش الدجاج المقلي اللذيذ، فإن ماكدونالدز لديه أقل أنواع الساندويتشات غير الصحية من بين 20 علامة تجارية. تحتوي ماك تشيكن على 390 سعرة حرارية و3.5 جرام من الدهون المشبعة. أما ساندويتش الدجاج الأكثر ضررًا فهو ساندويتش دجاج بوبيز الكلاسيكي، الذي يحتوي على 700 سعرة حرارية و14 جرامًا من الدهون المشبعة و63% من الحد اليومي المسموح به من الصوديوم. كما يتصدر بوبيز قائمة أكثر أنواع قطع الدجاج غير الصحية، وتأتي ماكدونالدز تشيكن ماك ناجتس في أسفل قائمة الأطعمة غير الصحية. (اقرأ عن الوجبات السريعة غير الصحية التي يرفض حتى الموظفون تناولها).
لا تكتمل الوجبة السريعة “الجيدة” بدون ميلك شيك سميك. قارن التحليل بين ميلك شيك الفانيليا من 14 سلسلة مطاعم سريعة ووجد أن ميلك شيك الفانيليا من Fatburger هو الأقل صحة. يحتوي ميلك شيك الفانيليا من Fatburger على 890 سعرة حرارية، وهو أكثر من السعرات الحرارية الكافية لوجبة واحدة. ستجد أيضًا 30 جرامًا من الدهون المشبعة، و86 جرامًا من السكر، ونفس الكمية تقريبًا من الكوليسترول الموجودة في البيضة. في أسفل هذه القائمة غير الصحية؟ ماكدونالدز مرة أخرى.