أخطر أنواع البرجر في أمريكا لا تأتي من ماكدونالدز، وفقًا لتقرير جديد

عندما يتعلق الأمر بالوجبات السريعة، فإن ماكدونالدز هو أول ما يتبادر إلى الذهن عادةً. ورغم أن بعض عناصر قائمة الوجبات السريعة مفيدة نسبيًا لك، إلا أنك في بعض الأحيان تشتهي تناول وجبة بيج ماك غير صحية مع البطاطس المقلية. (اقرأ ما يحدث عندما تتناول الوجبات السريعة كل يوم).

ومع ذلك، وفقًا لتحليل أجرته PlushCare في يونيو 2024، فإن ماكدونالدز ليس لديه أخطر برجر على الصحة. قارن الفريق المعلومات الغذائية لكل برجر بالجبن موجود في مطاعم الوجبات السريعة الشائعة، وسجلها وفقًا للسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر والصوديوم. حصل برجر بالجبن من Five Guys على أعلى درجة في قائمة برجر الجبن غير الصحي. تعادل ماكدونالدز مع برجر كنج في المرتبة 14 من أصل 16 مطعمًا.

تحتوي شطيرة برجر بالجبن من Five Guys على 980 سعرة حرارية و55 جرامًا من الدهون و1050 مليجرامًا من الصوديوم. قارن ذلك بشطيرة برجر بالجبن من McDonald’s، والتي تحتوي على 300 سعرة حرارية و13 جرامًا من الدهون و720 مليجرامًا من الصوديوم. وجد تحليل PlushCare أن شطيرة برجر بالجبن من Five Guys تحتوي على 73% دهون مشبعة أكثر من شطيرة برجر بالجبن من الوجبات السريعة الأخرى. الدهون المشبعة في شطيرة برجر بالجبن من Five Guys هي التي دفعت درجة عدم الصحة إلى أعلى القائمة. للتحكم في نسبة الكوليسترول في الدم، توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من الدهون المشبعة إلى 13 جرامًا أو أقل لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.