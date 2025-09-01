أخطر خداع الحياة الواقعية المستوحاة من أفلام الرعب

عندما يتعلق الأمر بالأفلام ، فإن الرعب في فصل خاص بهم. تعتبر أفلام الرعب ، التي تم بناؤها على مفاجأة وجدة واستدعاء مزيجًا من الخوف والاشمئزاز والبهجة الساخرة ، وأفلام الرعب ، والأفلام التي تعيد تعريف هذا النوع على وجه الخصوص ، الأكثر تفاعلًا وترفيهًا. ولكن هناك الكثير الذي تم إصداره كل عام بحيث تواجه الاستوديوهات وفرق التسويق المهمة الشاقة المتمثلة في محاولة التمييز بين أفلامهم عن جميع الآخرين ، وسوف يفعلون أي شيء تقريبًا لجذب جماهير كبيرة إلى عملهم.

من الصعب تسويق أفلام الرعب لأن العناصر الأكثر روعة لا يمكن عرضها على نطاق واسع أو بثها ، ولا يريد أي شخص متورط التخلي عن تحولات المؤامرة الحتمية والكشف عنها. إن حيلة الدعاية التي تجعل عامة الناس يشعرون بمشاعر أفلام الرعب مثل الخوف وعدم الارتياح ، في الغالب ، هو الحل. بعد ذلك ، عند إكمال الدائرة ، يتم استخدام نفس تكتيكات الخوف القائمة على الواقع من قبل الخدخ والمخادعين لجذب الانتباه إلى قضية ما-أو مجرد نشر كمية صغيرة من الإرهاب ، تمامًا مثل مسوقي الأفلام. فيما يلي بعض القصص الإخبارية التي بدت في البداية وكأنها أحداث حقيقية مرعبة ولكن تبين أنها مستوحاة من أفلام الرعب.