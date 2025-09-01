أخطر خداع الحياة الواقعية المستوحاة من أفلام الرعب

عندما يتعلق الأمر بالأفلام ، فإن الرعب في فصل خاص بهم. تعتبر أفلام الرعب ، التي تم بناؤها على مفاجأة وجدة واستدعاء مزيجًا من الخوف والاشمئزاز والبهجة الساخرة ، وأفلام الرعب ، والأفلام التي تعيد تعريف هذا النوع على وجه الخصوص ، الأكثر تفاعلًا وترفيهًا. ولكن هناك الكثير الذي تم إصداره كل عام بحيث تواجه الاستوديوهات وفرق التسويق المهمة الشاقة المتمثلة في محاولة التمييز بين أفلامهم عن جميع الآخرين ، وسوف يفعلون أي شيء تقريبًا لجذب جماهير كبيرة إلى عملهم.
من الصعب تسويق أفلام الرعب لأن العناصر الأكثر روعة لا يمكن عرضها على نطاق واسع أو بثها ، ولا يريد أي شخص متورط التخلي عن تحولات المؤامرة الحتمية والكشف عنها. إن حيلة الدعاية التي تجعل عامة الناس يشعرون بمشاعر أفلام الرعب مثل الخوف وعدم الارتياح ، في الغالب ، هو الحل. بعد ذلك ، عند إكمال الدائرة ، يتم استخدام نفس تكتيكات الخوف القائمة على الواقع من قبل الخدخ والمخادعين لجذب الانتباه إلى قضية ما-أو مجرد نشر كمية صغيرة من الإرهاب ، تمامًا مثل مسوقي الأفلام. فيما يلي بعض القصص الإخبارية التي بدت في البداية وكأنها أحداث حقيقية مرعبة ولكن تبين أنها مستوحاة من أفلام الرعب.
كاري والعقل العنف في مقهى
في يوم من الأيام في يوليو 2013 ، انخفض سيناريو شائع جدًا في “Snice ، وهو مقهى في قرية ويست مانهاتن. في خضم حشد من الناس ، يمكن رؤية رجل مجهول الهوية وهو يرسل فنجانًا من القهوة على جهاز الكمبيوتر المحمول لعميل يجلس. رد فعل المرأة: إنها ترفع الرجل بهدوء عن الأرض ويرميه عبر الغرفة ، إلى الجدار. تم ترك رعاة آخرين شهدوا الحدث المفاجئ والمستحيل على ما يبدو مذهول. يتم عرض ردود أفعالهم في مقطع فيديو استحوذت على مشاجرة بأكملها وحصلت على أكثر من 80 مليون مشاهدة.
عندما وصل الفيديو إلى YouTube في أكتوبر 2013 ، كشفت عن الطبيعة الحقيقية للانتقام عن بعد. يُنسب إلى حساب يسمى “Carrienyc” ، وكان المقطع جزءًا من التسويق لفيلم “Carrie” آخر ، استنادًا إلى أول كتاب أفضل مبيعًا لستيفن كينج الذي انتهى بكاد في القمامة. يتعلق الأمر مراهقًا يمكنه تحريك الأشياء عن بُعد ويرتكب أعمال العنف الشديد بعقلها ، واستوديوهات MGM و Screen GEMS استأجرت وكالة التسويق ThinkModo لتكرار هذه الموضوعات في الواقع. لعبت المرأة الانتقامية دور الممثل أندريا موراليس ، وضحيتها من قبل رجل حيلة ، واستخدم الزوج جدارًا كاذبًا ودعائمًا يسيطر عليها الراديو. وقال مايكل كريفيكا ، المؤسس المشارك لشركة ThinkModo لـ Mother Jones: “نحن معروفون الآن بهذه الأنواع التخريبية من الحملات التسويقية”. “نحن نحب تخويف الناس.”
أسلحة وسلسلة من عمليات الاختطاف
في منتصف أغسطس 2025 ، كانت وسائل التواصل الاجتماعي تتجاوز ارتفاعًا مفاجئًا ومقلقًا في عمليات اختطاف الأطفال في فرجينيا. أصبحت الأخبار تضخيمها من قبل المواطنين المعنيين والآباء والأمهات الذين يزعجون لدرجة أن شرطة ولاية فرجينيا كان عليها أن تدلي ببيان حول هذا الموضوع لتخليص المخاوف العامة – وإنكار أن أي شيء من المألوف كان يحدث على الإطلاق. وقالت الوكالة في بيان (عبر صحيفة واشنطن تايمز) “شرطة ولاية فرجينيا تدرك العديد من وظائف وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة التي تثير مخاوف بشأن مفقودين الأطفال في الكومنولث في فرجينيا”. “شرطة ولاية فرجينيا لا تحقق في أي تقارير عن عمليات الاختطاف الجماهيري في فرجينيا ، ولا يوجد دليل على اختطاف جماعي في فرجينيا.”
انخفض عدد الأطفال المفقودين في فرجينيا بالفعل في أوائل أغسطس. وتزامنت تلك الفترة الزمنية أيضًا بفضول مع الإصدار المسرحي الأولي لفيلم الرعب الذي نال استحسان النقاد “الأسلحة”. تتعلق فرضية هذا الفيلم بمدينة صغيرة ضربها العديد من عمليات اختطاف الأطفال. أخذت الخدعة عبر الإنترنت جوهر “الأسلحة” وركضت معها ، مما يشير إلى أن اختطاف جماعي مماثل كان يعمل في فرجينيا – على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان المحتالون يحاولون محاكاة الفيلم على وجه التحديد.
المنشار وتحذير الجسر
في عطلة نهاية الأسبوع في 9 أغسطس 2025 ، لم يستطع الناس في بلدة Seven Valleys ، بنسلفانيا ، إلا أن يلاحظوا أن هناك علامات تم وضعها على جسر على طراز الجسر المزعج. عرضت كل من الملصقات بيلي The Puppet ، شخصية رعب شبيهة بالدراجة الثلاثية ، التي تشبه المهرج من أفلام الرعب “Saw”. وكان لديهم أيضًا بعض التسميات التوضيحية التي تهدد بشكل غامض: “ربما ستناسب ، ربما لا تفعل ذلك” ، وشرك الامتياز الشهير ، “دعونا نلعب لعبة”. بسبب وضعها ، احسبت السلطات المحلية أن العلامات كانت نوعًا من المزحة المظلمة ولكنها مفيدة تشير إلى الأحداث الأخيرة على الجسر. على مدار الشهرين السابقين ، ضربت ست سيارات الجسر ، الذي يبلغ حجمه 11 قدمًا ، 1 بوصة.
في حين اعترفت سلطات مقاطعة يورك بأنها كانت تبحث بنشاط في حلول تتعلق بسلامة المركبات الجسدية ، إلا أنها لم تضع العلامات. لا تزال هوية الجاني غير معروفة. وقالت المتحدثة باسم مقاطعة يورك بريت مارسي لـ WGAL-8: “تمت إزالة العلامات ، التي وضعت على الجسر بشكل غير قانوني ، منذ ذلك الحين”. وقال جريج موسماخر ، مستخدم المقيمين والجسر ، “لم أكن حزينًا ، لكنني شعرت بخيبة أمل قليلاً”. “كنت مثل ، لأنه يفعل ذلك. أعتقد أنه يساعد. جعل الناس يلاحظون ، سواء كان مضحكا أو سخرية.”
الكمامات والمهرجين الزاحف
طوال عام 2016 ، أصيبت المناطق في جميع أنحاء الغرب الأوسط والجنوب والساحل الشرقي بتقارير عن الأفراد الذين يرتدون ملابس المهرجين الذين يطاردون الأطفال في محطات الحافلات والملاعب والحدائق والمناطق المشجرة. قدم عدد قليل من الأشخاص مزاعم بأنهم شاركوا بالفعل في تفاعلات عنيفة مع بعض هؤلاء المهرجين ، وتم القبض على ثلاثة مراهقين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لنشر تهديد عبر الإنترنت ضد مدرسة ثانوية تميزت بصور مهرج مخيفة.
لقد كانت بدعة مظلمة وغريبة ومثيرة للقلق ، والتي كانت تغذيها جزئياً محاولة سيئة للنشر فيلم. وقعت واحدة من أوائل مشاهد المهرج المرعبة في جرين باي ، ويسكونسن ، في يونيو 2016. التقط العديد من السكان صورة لمهرج شرير يحمل باقة من البالونات السوداء وهو يطارد في المدينة ، مع تحديد نفسه على أنه “فندق”. تصدرت القصة عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم وأزعجت العديد من مواطني جرين باي لمدة شهرين تقريبًا. في أغسطس 2016 ، أعلن المخرج المخرج آدم كراوس على Facebook أنه كتب وإنتاج وإخراج فيلم “Gags” ، وهو فيلم قصير عن مهرج بهذا الاسم. كانت مسيرة المهرج حيلة دعائية ، حيث كانت تتسرب من الخوف الواسع والصحيح علمياً من المهرجين.