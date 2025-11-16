أخيرًا بدأ تأثير عمالقة جميس ونستون في الوصول إلى الملعب

لم يلعب جميس ونستون أي لقطة في أول 10 مباريات هذا الموسم، ولكن التخمين أنه لم يكن له أي تأثير على العمالقة سيكون غير دقيق.

تأثير ونستون في عامه الأول مع فريقه الجديد كذب مكانته باعتباره لاعب الوسط في السلسلة الثالثة.

يمكن رؤية وجوده في غرفة خلع الملابس من خلال الطريقة التي يتحدث بها في مجموعات صغيرة أو أثناء الجلوس الفردي مع زملائه في الفريق.

يتمتع ونستون بسمعة طيبة ومحب للمرح، لكن مطالبته بالمساءلة وجدت صدى لدى من حوله.

قال وينستون: “يخدمني”. “أخدم كل يوم بأفضل ما أستطيع.”

يأخذ الإحساس القوي بالخدمة معنى مختلفًا يوم الأحد، عندما يدخل وينستون الملعب في الموسم العادي لأول مرة مع العمالقة.

يعاني Rookie Jaxson Dart من بروتوكول الارتجاج، واختار المدرب المؤقت مايك كافكا في أول قرار رئيسي له خفض رتبة النسخ الاحتياطي راسل ويلسون ونقل وينستون إلى الدور الأساسي.

يتلقى ونستون مكالمة ضد باكرز في ملعب ميتلايف.

قال وينستون: “في مثل هذه الأوقات، يكون الأمر مجرد فعل”. “من سيركز على أن يكون الحل؟ من سيركز على بذل كل ما في وسعه ليكون الحل لهذا الفريق؟ وأنا، أتعامل مع الأمر يومًا بيوم، ولعبة واحدة في كل مرة، وأشجع الجميع، فقط ابذلوا قصارى جهدكم. هذا كل ما يريده المشجعون. المشجعون يريدون فقط أن نخرج إلى هناك ونبذل قصارى جهدنا. وعندما نخرج وننفذ ونبذل قصارى جهدنا، سنكون فريقًا يصعب التغلب عليه”.

مع غياب كايفون ثيبودو (الكتف) عن مباراته الأولى هذا الموسم، ستكون هناك لقطات متزايدة للمبتدئ عبد كارتر، الذي بدأ مباراة واحدة فقط.

يبلغ متوسط ​​كارتر ما يقرب من 48 لقطة لكل لعبة ولديه نصف كيس وثمانية ضربات قورتربك.

العمالقة ينتظرون الأداء المتميز من الاختيار رقم 3 في المسودة.

هل هذه لعبة انتقامية لـ G Jon Runyan Jr.، الذي ترك فريق Packers بعد موسم 2024 ليوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 30 مليون دولار مع العمالقة؟

قال رونيان: “نعم، يمكنك قول ذلك”. “أول مرة ألعب ضدهم. قضيت أربع سنوات ممتعة هناك. ما زلت أعرف الكثير من الأشخاص في الفريق والموظفين. سيكون يوم الأحد ممتعًا بالنسبة لي. لقد أرادوا عودتي ولكن لا أعتقد أنهم كانوا على استعداد حقًا للالتزام معي مثل العمالقة. أنا سعيد لأن العمالقة فعلوا ذلك لأنني سعيد لوجودي هنا.”

إليك فرصة أخرى لـ Dexter Lawrence للقيام بما نادرًا ما يفعله هذا الموسم: السيطرة على مركز النسخ الاحتياطي.

سيكون باكرز بدون إلجتون جنكينز، الذي سيخرج بسبب إصابة في الكاحل، وسيبدأ شون ريان، الذي بدأ جميع مبارياته الـ 17 في عام 2024 وأربع مباريات هذا الموسم في الحراسة.