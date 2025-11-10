أخيرًا بدأ داريوس سلايتون لاعب العمالقة في “التدحرج” بعد بداية صعبة للموسم

شيكاغو – عندما سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ الذي حدث مع العمالقة يوم الأحد، حيث خسروا تقدمًا بمقدار 10 نقاط في الربع الرابع ليهبطوا إلى فريق الدببة 24-20 في سولدجر فيلد، يتم مسح كل الأشياء الجيدة التي فعلوها في اللعبة بسهولة من العقل.

سيكون من السهل أن ننسى حفلات الاستقبال الأربعة لمسافة 89 ياردة التي أقامها داريوس سلايتون في اللعبة.

ولكن، بالنظر إلى موسم 2025 لسلايتون، فقد كان يومًا مهمًا بالنسبة له.

جاء أدائه بعد أسبوع من إسقاط تمريرة هبوط محتملة في الخسارة أمام 49ers.

وبعد أول تسع مباريات في الموسم كانت عادية إلى حد ما، عاد سلايتون إلى الحياة.

لقد دخل المباراة بعد أن حصل على 19 تمريرة فقط لمسافة 254 ياردة، وهو ما لم يكن كافيًا تقريبًا – خاصة بعد خسارة الفريق لمالك نابرز في بداية الموسم.

كان من المفترض أن يتولى سلايتون دور نابرز باعتباره المتلقي رقم 1، ولم يكن يبدو على هذا النحو حتى يوم الأحد في شيكاغو.

أشعل الهجوم بتسديدة بهلوانية بيد واحدة لمسافة 31 ياردة في اللعب الأخير من الربع الأول.

وبعد ذلك، في أول مباراة في الربع الثاني، حصل على تمريرة من 38 ياردة.

أدى كلاهما إلى أول هبوط للعمالقة لتعادل المباراة بنتيجة 7-7.

قال سلايتون لصحيفة The Post: “شعرت وكأنني أتدحرج”. “من المفارقات أنني كنت أتدحرج في الثلج بدرجة حرارة 30 درجة. لا أعرف لماذا انتظرت هذه الظروف (لأفضل مباراة لي). لكنني شعرت وكأنني أمضي يومًا جيدًا”.

وعندما سُئل عما إذا كان قد تغلب على نفسه بسبب الهبوط الأسبوع الماضي، قال: “لا، ليس حقًا، لأنه ليس له أي تأثير على اليوم. نعم، لقد جئت إلى هنا اليوم ولعبت مباراة كرة قدم جيدة جدًا. لكن هذه المباراة الجيدة التي لعبتها ليس لها أي تأثير على الأسبوع المقبل”.

“كان من الجميل أن نخوض مباراة جيدة، لكن الهدف هو الفوز بالمباراة. ولم نخرج بالفوز.”