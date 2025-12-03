أخيرًا عرفنا لماذا حصل دونالد ترامب على التصوير بالرنين المغناطيسي (والنتائج كلاسيكية)

بعد تكهنات مستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دعوة حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز في 30 نوفمبر 2025 للإفراج عن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي لدونالد ترامب من زيارته في أكتوبر لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني (عبر تويتر)، ضغط المراسلون على متن طائرة الرئاسة على الرئيس لتوضيح سبب التصوير المتقدم. قال ترامب إنه لا يعرف أي جزء من جسده تم فحصه، لكنه أصر، “لم يكن الدماغ، لأنني أجريت اختبارًا إدراكيًا وتفوقت فيه” (عبر سي إن إن). ومع ذلك، وعلى الرغم من افتقاره الواضح إلى المعرفة بالتفاصيل، أشار ترامب إلى استعداده لنشر النتائج. وقال: “إذا أرادوا إطلاق سراحه، فلا بأس بالنسبة لي”. “إنه مثالي. إذا كنت تريد إصداره، فسوف أطلقه.”

وفي اليوم التالي، نفذت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، وعد الرئيس، وكشفت في مؤتمر صحفي أنه تم إجراء التصوير “لأن الرجال في فئته العمرية يستفيدون من تقييم شامل لصحة القلب والأوعية الدموية والبطن”. ومضى ليفيت ليصرح بأن التصوير تم إجراؤه كإجراء وقائي، وأن تصوير القلب والأوعية الدموية كان طبيعيًا. وقال ليفيت: “لا يوجد دليل على أن ضيق الشرايين يضعف تدفق الدم أو تشوهات في القلب أو الأوعية الرئيسية”. وأضافت: “حجرات القلب طبيعية الحجم، وجدران الأوعية الدموية تبدو ناعمة وصحية، ولا توجد أي علامات التهاب أو تجلط”. “بشكل عام، يُظهر نظام القلب والأوعية الدموية لديه صحة ممتازة” (عبر فوكس نيوز).

ومع ذلك، فقد تساءل البعض عما إذا كان من المعتاد الخضوع لهذا النوع من التصوير دون أن يكون على دراية كاملة بأسبابه. يقول الخبراء أنه من غير المحتمل جدًا أنك لن تفهم سبب إجراء هذا الإجراء. هذا هو السبب.