أخيرًا عرفنا لماذا حصل دونالد ترامب على التصوير بالرنين المغناطيسي (والنتائج كلاسيكية)

بعد تكهنات مستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دعوة حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز في 30 نوفمبر 2025 للإفراج عن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي لدونالد ترامب من زيارته في أكتوبر لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني (عبر تويتر)، ضغط المراسلون على متن طائرة الرئاسة على الرئيس لتوضيح سبب التصوير المتقدم. قال ترامب إنه لا يعرف أي جزء من جسده تم فحصه، لكنه أصر، “لم يكن الدماغ، لأنني أجريت اختبارًا إدراكيًا وتفوقت فيه” (عبر سي إن إن). ومع ذلك، وعلى الرغم من افتقاره الواضح إلى المعرفة بالتفاصيل، أشار ترامب إلى استعداده لنشر النتائج. وقال: “إذا أرادوا إطلاق سراحه، فلا بأس بالنسبة لي”. “إنه مثالي. إذا كنت تريد إصداره، فسوف أطلقه.”
وفي اليوم التالي، نفذت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، وعد الرئيس، وكشفت في مؤتمر صحفي أنه تم إجراء التصوير “لأن الرجال في فئته العمرية يستفيدون من تقييم شامل لصحة القلب والأوعية الدموية والبطن”. ومضى ليفيت ليصرح بأن التصوير تم إجراؤه كإجراء وقائي، وأن تصوير القلب والأوعية الدموية كان طبيعيًا. وقال ليفيت: “لا يوجد دليل على أن ضيق الشرايين يضعف تدفق الدم أو تشوهات في القلب أو الأوعية الرئيسية”. وأضافت: “حجرات القلب طبيعية الحجم، وجدران الأوعية الدموية تبدو ناعمة وصحية، ولا توجد أي علامات التهاب أو تجلط”. “بشكل عام، يُظهر نظام القلب والأوعية الدموية لديه صحة ممتازة” (عبر فوكس نيوز).
ومع ذلك، فقد تساءل البعض عما إذا كان من المعتاد الخضوع لهذا النوع من التصوير دون أن يكون على دراية كاملة بأسبابه. يقول الخبراء أنه من غير المحتمل جدًا أنك لن تفهم سبب إجراء هذا الإجراء. هذا هو السبب.
لماذا من غير المحتمل أن تكون غير مدرك لسبب إجرائك للتصوير بالرنين المغناطيسي
كما هو مذكور في مقال نُشر عام 2017 في المجلة الهندية للأشعة والتصوير، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية والبطن ليس نوع الاختبار الذي يخضع له المريض عادةً دون معرفة سبب طلب إجرائه. على الرغم من أن الموافقة الكتابية ليست مطلوبة دائمًا للتصوير التشخيصي الروتيني، إلا أن معايير الأشعة تؤكد أن الموافقة المستنيرة لا تزال بمثابة عملية اتصال، وليست مجرد توقيع. يجب إخبار المريض بمناطق الجسم التي يتم فحصها، وما يبحث عنه الفحص، وما يمكن توقعه أثناء الإجراء.
وكما يوضح المؤلفون، يتم فحص المرضى بشكل روتيني قبل التصوير بالرنين المغناطيسي، خاصة عند استخدام مادة التباين. يحمل التباين القائم على الجادولينيوم خطرًا صغيرًا ولكن حقيقيًا لتفاعلات الحساسية واعتلال الكلية الناجم عن التباين. ولهذا السبب، تستخدم المؤسسات عادة أوراق معلومات المريض التي تشرح الفحص، وتحدد الغرض منه، وتصف المخاطر المحتملة، وتدعو إلى طرح الأسئلة. عندما يتم إعطاء التباين لتقييم الأوعية الدموية أو البطن، فإن عتبة توفير معلومات واضحة تكون أعلى. تشير المراجعة إلى أن الإرشادات الدولية تتوقع أن يتلقى المرضى هذه المعلومات بعبارات بسيطة ومفهومة، وتتطلب العديد من الممارسات توقيع المريض لتوثيق مراجعة المادة.
بمعنى آخر، لن يتم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية والبطن بشكل عرضي أو بدون مستوى من المناقشة. وسواء كانت الموافقة ضمنية أو مكتوبة، فمن المؤكد تقريبًا أنه كان من الممكن إخبار ترامب بسبب إجراء التصوير.